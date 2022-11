Patricia Cubría, candidata a intendente de La Matanza, habló sobre la reciente denuncia por abuso sexual contra Fernando Espinosa. Además, dijo que "nosotras tenemos una militancia en el feminismo popular y creemos que debemos cuidarnos". "Esto no tiene que quedar silenciado", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué sabe usted de la denuncia por abuso contra Fernando Espinoza?

No tengo más información que la que se ha hecho pública. El caso tiene que ser investigado por la Justicia.

Ante la duda en una situación de violencia sexual, nosotras tenemos una militancia en el feminismo popular y creemos que debemos cuidarnos y hablar. Esto no tiene que quedar silenciado, si fue así. Que la Justicia disponga qué pruebas hay para quedarnos todos con la tranquilidad de la verdad.

La exsecretaria de Fernando Espinoza que lo denunció por intento de abuso: "Le decía 'por favor, no'"

¿Es la segunda denuncia que recibe el intendente?

Sí, pero no había habido una denuncia firme como esta. Quisiera ser cautelosa para que la Justicia investigue. Como mujer peronista y feminista me parece una aberración.

¿Cada vez que hay elecciones aparecen estas cosas? ¿Estas denuncias toman difusión cuando se está definiendo una elección?

No me gustan estas cosas. Si la denuncia contra Espinoza (por abuso sexual) fue armada, me parece un horror. Rechazamos todo el barro que está asociado a lo sucio de la política.

Queremos gestionar para transformar nuestra calidad de vida y hacer de nuestro pequeño lugar en el mundo un lugar más justo. El barro de la política aleja a la sociedad en general, y como militante, a mí también.

Patricia Cubría: "La intendencia de Fernando Espinoza está agotada y es ineficiente"

Internas en el Ministerio de Desarrollo Social

Hoy trascendió la renuncia de un funcionario importante en el Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. Según dijo él mismo, renunció oponiéndose a las medidas de ajuste propuestas por Sergio Massa. Por otro lado, Emilio Pérsico dice que lo hicieron echar por decisión del Movimiento Evita. ¿Conoce el caso? ¿Tiene algo para aportar?

Si hay alguien en el Estado y no gestiona bien, no funciona, así sea de nuestro sector, hay que corregir. No hay tiempo para perder, hay que gestionar bien. Incluso si ese dirigente es de la oposición, tenemos derecho a pedir que se gestione bien.

¿Usted dice que es de la oposición? ¿Rafael Klejzer es del espacio de Juan Grabois?

Creo que no. Esa organización tuvo una ruptura. Armaron una organización que se llama Nuestra América. Ellos son una fracción de lo que era el Movimiento Popular La Dignidad.

¿Está dentro del panperonismo?

Nosotros tenemos cierta coherencia. No creemos en hacer alguna movilización en reclamo, menos cuando hay un gobierno popular que te permite tener herramientas para transformar la realidad.

Desde ese punto de vista estamos en lugares diferentes. Sé que su encuadramiento ideológico es de izquierda, pero no tengo tantos detalles de los compañeros.

Renunció un funcionario en Desarrollo Social porque no quiere "convalidar un ajuste"

¿Las diferencias con ellos son metodológicas más que ideológicas?

Justamente eso es lo que nos distancia del trotskismo, de la izquierda. Creemos que ese método de lucha, en un gobierno popular, no resuelve las cosas. Menos cuando sus reclamos son muy discrecionales y sectoriales.

Nosotros creemos que hay que desarrollar e institucionalizar a la economía popular, que abarca a millones de argentinos que viven día a día a partir de esa economía. Esa tiene que ser nuestra tarea principal si decimos que creemos en la justicia social y en los derechos de los trabajadores.

La polémica por los planes sociales

Alejandro Gomel (AG): Así como dijo Tolosa Paz dijo en su momento que “no se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo” en relación al kirchnerismo, algo así estaba pasando con Rafael Klejzer. Se le pide la renuncia porque se considera que no puede estar cortando calles y, a la vez, siendo funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Tolosa Paz dice además que, cuando asumió, se encontró con un ministerio muy bloqueado. ¿Esto sucede? ¿Es difícil manejar así la política social?

Por suerte se está empezando a construir esa unidad. Esto de haber sido un gobierno de coalición hizo, al inicio de la gestión, que sea todo muy fragmentado.

Con Victoria Tolosa Paz se está ordenando la gestión, logrando coherencia. Me duele en el alma ver que los diarios nos acusan, al Movimiento Evita, por los últimos sucesos, por la polémica y bajas de planes sociales. Justamente, a partir de este ordenamiento de la gestión el propio ministerio pide esas bajas que son tan cuestionadas.

Escándalo con el Plan Potenciar Trabajo: 2800 fallecidos siguen cobrando el beneficio

Los otros ministerios e instituciones que no hicieron el cruce no reconocen el error, porque nosotros no somos quienes autorizamos. A partir de ahora también se van a cruzar los datos del ministerio con el Banco Central para que no vuelva a existir ninguna de esas “manganetas” que han ocurrido, que de ninguna manera hemos promovido, sino que estamos controlando para que no ocurran, con nuevas herramientas.

¿Van a participar esta tarde del acto de Cristina Kirchner por el Día de la Militancia?

Sí. El Movimiento Evita va a participar con una delegación de dirigentes. No vamos a movilizar masivamente, pero sí a acompañar.

FM JL