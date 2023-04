Fuerte crítica de Macri a Rodríguez Larreta: "Qué profunda desilusión"

Mauricio Macri mostró en muy pocas palabras desde sus redes sociales su profundo malestar y enojo con Horacio Rodríguez Larreta, tras la confirmación del jefe de gobierno porteño en desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. "Qué profunda desilusión", afirmó.

Macri se expresó en la red social Twitter minutos después de que la diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal también criticara a Rodíguez Larreta recurriendo incluso a una frase propia del líder del PRO.

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó Vidal, luego de que el alcalde porteño oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

"El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este", remarcó la legisladora nacional y ex gobernadora bonaerense. "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", insistió. Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

En el mismo sentido, el diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy subrayó: "Compitiendo contra quien haya que competir y con las reglas de juego que elijan inventar: vamos a convertir a la ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad". "El futuro de los porteños es colosal", enfatizó el líder de Republicanos Unidos, en la misma red social.

Más temprano este lunes Rodríguez Larreta confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se votará en los mismos días que en los comicios nacionales, pero con boleta electrónica, en un sistema de elección concurrente.

Además, el también precandidato presidencial de JxC recalcó que va a apoyar a un candidato de su partido, el PRO, en la contienda para jefe de Gobierno porteño.

