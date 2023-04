Patricia Bullrich acusó a Larreta de manipular las reglas electorales: "Esta decisión es un despilfarro"

La presidenta del PRO se sumó a las críticas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal contra Horacio Rodríguez Larreta por el formato de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. En un nuevo estallido de la interna en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich cruzó al jefe de Gobierno: "Manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones".

Bullrich usó las redes sociales para marcar un firme posicionamiento en contra de la decisión anunciada por Larreta de utilizar un desdoblamiento concurrente para las próximas elecciones en la ciudad. Es decir, se votará el mismo día pero con boletas diferentes: entra en juego la boleta única electrónica.

A través de Twitter, minutos después del anuncio publicado por el alcalde porteño, Bullrich salió con los tapones de punta en contra de la medida.

Larreta se diferenció de Macri: convocó a elecciones para votar a presidente y jefe de Gobierno en boletas separadas

"ES MUY SIMPLE (sic): la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: 'Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar".



ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

La argumentación de la presidenta del PRO tiene dos dimensiones: por un lado ataca el "cambio de reglas" a pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y, por otro, cuestiona el impacto económico que eso tendría.

Estalló la interna en JXC

El anuncio de Larreta era esperado pero las reacciones que generó puertas adentro de la coalición opositora la convierten en un tembladeral político de magnitud. La interna en Juntos por el Cambio sumó este lunes un episodio crucial en la pelea porteña por imponer como candidatos a Jorge Macri (por parte del ala dura Macri-Bullrich) y a Martín Lousteau (Larreta).

Una hora atrás, Larreta había anunciado que en la ciudad de Buenos Aires se votará el mismo día que en la elección nacional. Sin embargo, la novedad es que se utilizará para los candidatos locales la boleta única electrónica.

Fuerte crítica de Macri a Rodríguez Larreta: "Qué profunda desilusión"

"Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional", anunció el jefe de Gobierno.

A la par de Bullrich también salieron a criticar la decisión de Larreta otros dirigentes del PRO alineados al "ala dura". El rechazo de mayor peso provino de parte del ex presidente Mauricio Macri, que compartió un tweet de María Eugenia Vidal donde criticaba la decisión de Larreta y escribió: "Coincido. Qué profunda desilusión".

"El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", había sido el tweet de Vidal.

Carrió apoyó a Larreta

Pese a que no tardaron en hacerse notar los comentarios de rechazo, también hubo quienes bancaron al jefe de Gobierno.

El tweet de Maximiliano Ferraro.

Un apoyo clave para el jefe de Gobierno fue Elisa Carrió, socia central de Juntos por el Cambio y líder de la Coalición Cívica. Al menos así lo expresó Maximiliano Ferraro, presidente de ese espacio opositor.

En Twitter dijo que "cumplir con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico no es cambiar las reglas de juego como interpretan algunos actores políticos, sino que por el contrario, se trata de cumplir con las normas electorales que nos rigen".