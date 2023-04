Según informó el periodista Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Alberto Fernández habló sobre la situación del fin de semana con la vicepresidenta y su hija, Florencia Kirchner.

Alberto tuiteó: "Es domingo de Pascua. Reencontrémonos con lo mejor de nosotros y no abramos las puertas a quienes propagan odio predicando infamias para desalentarnos y dañar nuestro espíritu. En estas Pascuas, construyamos un tiempo de respeto y armonía. Estoy definitivamente al lado de quienes padecen semejante maltrato. Es injusto. Es malicioso. Es dañino. Es inadmisible. Es un discurso que busca lastimar no solo a una persona pública si no a todos los que son parte de su vida familiar".

Esto fue a partir de la conversación de Viviana Canosa y Laura Di Marco en La Nación+, donde apuntaron directamente a la salud de la hija de la vicepresidenta y sostuvieron que si Florencia tuviera algún problema de salud, la culpa sería de su madre.

Esta actitud por parte de la conductora y la periodista mereció el repudio de gran parte del arco político y periodístico.

"Es un discurso que busca lastimar": Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner y a su hija Florencia tras las críticas en los medios

La Defensoría del Público ya adelantó que está elaborando un preinforme para pedir sanciones por lo sucedido, y se habla de discriminación, odio y violencia política contra la mujer.

“Es importante poner un alto y prestar atención a las cosas que suceden en los medios, porque para criticar a la vicepresidenta hay lugares por donde entrar, como la política económica, pero es repudiable meterse en la vida personal y privada de alguien que no tiene actividad pública como lo es Florencia Kirchner”, sostuvo el periodista Alejandro Gomel.

Lo único que tenemos en el periodismo es la credibilidad y si termina de perder lo que le queda de está, se quedará sin nada.

MVB JL