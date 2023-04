Luego de analizar el estado de salud de Florencia Kirchner y cuestionar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su rol de madre, la periodista Laura Di Marco se cruzó duramente con Romina Manguel. "Parece que ahora con mas de 100% de inflación y un 40% de pobreza no llora mas", disparó la conductora de CNN Radio.

Di Marco quedó en el ojo de la tormenta luego de asistir al programa de Viviana Canosa en LN+ y analizar mediante fotografías el cuerpo de Kirchner, de quien en el pasado se conocieron problemas de salud.

"Ves su cuerpo cómo está. A mi me da mucha pena Florencia, tiene una anorexia nerviosa galopante", dijo la conductora, añadiendo que responde a una "anorexia nerviosa por falta de madre". Durante todo el fin de semana, sus dichos fueron refutados y cuestionados en redes sociales.

Las críticas de Romina Manguel a Laura Di Marco

Las periodistas mantuvieron un filoso intercambio por redes sociales en medio de la polémica y la discusión estuvo centrada en la expertise para tratar temáticas ligadas a la salud.

Romina Manguel cruzó a Laura Di Marco.

"Para dar diagnósticos en los medios cual profesional de la salud no había que tener matrícula y exhibirla? O vale sentarnos a decir pelotudeces que además de infundadas y delirantes confunden sobre temas sensibles? #anorexiafaltademadre", comenzó Manguel.

Di Marco volvió a defender sus dichos y aseguró que estaban fundados en investigación periodística. "@rominmanguel la información sobre la enfermedad d Florencia es pública, visible y lamentable. No tenes idea lo que sé o no sé del tema. Soy periodista, investigo. Lo q dí fue una información (no 1 estigmatización), q vos también conoces. Pena q te pliegues a una vil opereta K", respondió la conductora de La Trama.

"No me corras con operetas K. Me hubiese parecido igual de vergonzoso si hablabas así de una de las hijas de Macri. Vos o cualquiera de nosotras analizando la relación entre la anorexia y la falta de madre, diagnosticando a través d e imágenes, no resiste ningún análisis .No jodas", le contestó Manguel.

Viviana Canosa y Laura Di Marco.

Luego la disputa fue tomando un tono más personal. "@_LauraDiMarco pobre ya no sabes que hacer. A veces alcanza con reconocer que te equivocaste, pedir disculpas e intentar no volver a repetirlo. Pero se ve que podías caer más bajo. Lo lamento", expresó Manguel.

La conductora de LN+ volvió a contestar y habló de "patrullaje moral", además de apuntar contra su colega por conducir un programa en El Nueve, propiedad del Grupo Octubre que encabeza Víctor Santa María. "Y yo lamento que trabajes en el medio de un sindicalista multimillonario, que tiene una cuenta en Suiza con la guita de los trabajadores. Y q llores hambre con Macri y festejes a estos corruptos. Pura hipocresía ¿Con qué autoridad haces patrullaje moral de una colega?", agregó.

En otro posteo, Di Marco recordó la ocasión en la que Manguel lloró al aire por la pobreza y disparó: "Parece que ahora @rominamanguel con mas de 100% de inflación y un 40% de pobreza no llora mas".

Otros periodistas cuestionaron a Di Marco

Sin embargo, no fue la única colega que se mostró en contra de los dichos de Di Marco. Analía Argento, periodista política, también se hizo eco de los dichos sobre Florencia Kirchner. "Estimada @_LauraDiMarco Nunca opiné de tu laburo pero nos estás cuentionando a tus colegas que no te apoyamos. Sabés que soy muy respetuosa pero a título personal debo decirte que tus comentarios sobre FK no respetan mínimos códigos para el tratamiento de trastornos, adicciones", posteó en Twitter.

Nancy Pazos también participó de la discusión y escribió en la mañana de este lunes: "Espero que @_LauraDiMarco pida disculpas. No a @CFKArgentina sino a Helena, a Florencia, a las madres de hijas o hijos que escucharon que ellas son culpables de lo que le pasa a sus hijas".

Ari Lijalad, periodista de El Destape, expresó: "No es periodismo. Lo de @_LauraDiMarco y Canosa es una operación vil y cruel de la que son parte, ellas como títeres, sus patrones como titiriteros y sus colegas y Juntos por el Cambio como aplaudidores y replicantes. No se oculten tras la patente de periodismo. Ni cerca".

La conductora de C5N, Daniela Ballester, deslizó una reincidencia de Di Marco y tituló sus dichos en el programa de Canosa. "Una vez más @_lauradimarco dice, “no me quiero meter en un tema tan delicado” pero se mete. Television vergüenza".

"Lo de @vivicanosaok y @_LauraDiMarco es simplemente un espanto. Exponer la vulnerabilidad de una chica solo para atacar a su madre es una hijoputez. Y no hay ideología que lo justifique. Los hijos es lo último que se ataca entre gente de bien. No es el caso", criticó Jorge Rial también en redes sociales.

La defensa de Laura Di Marco en Twitter

De inmediato hubo frases de repudio público que fueron desde un comunicado de La Cámpora hasta criticas de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Como el tema fue sumando cada vez más visibilidad, Di Marco eligió defender sus dichos ante distintos usuarios de Twitter.

"De ninguna manera se justifican los comentarios de la periodista @_LauraDiMarco respecto a la salud de la hija de la condenada vicepresidenta @CFKArgentina . Hay límites que deben respetarse y si fuera al revés estaríamos todos quejándonos", expresó una twittera.

Una de las críticas contra Laura Di Marco por sus dichos sobre Florencia Kirchner.

Di Marco le respondió: "¿En qué manual de periodismo dice que no se puede hablar de enfermedades que atañen a quienes nos gobiernan y sus familias? Es información, no es ataque, ni discriminación. Todo lo contrario. Flor K es digna de compasión y tendría que recibir mucha + ayuda de la q tiene".

Otra usuaria le reclamó que no es una profesional de la salud mental y sin embargo ofreció un diagnóstico. "No, Ana. No di un diagnostico: di una información que todo el mundo conoce. Soy biógrafa de CFK y toda mi carrera de + de 30 años esta basada en un mix entre política y psicología", justificó.

"Escuché la entrevista, Laura. Recuerdo que dijiste algo sobre que su enfermedad tenia algo que ver con la falta de figura materna. Puedo buscarla para poner las palabras exactas. Eso es un diagnóstico. Sos psicóloga para hacer el mix entre política y psicología? No sabia", reclamó otra mujer en las redes. La periodista expresó que investiga y habla sobre psicología "desde hace 30 años, como tantos colegas analizan la economía y no son economistas".

Laura Di Marco ratificó sus dichos sobre Florencia Kirchner

Este domingo con motivo de la celebración de Pascuas, el presidente Alberto Fernández se metió en la polémica y habló de "discursos llenos de odio que descalifican a una mujer en su condición de madre solo por diferencias políticas".

Repudio a las críticas contra Florencia K

Fue una crítica similar a la de una usuaria en redes sociales. "Lastimar a una mujer como lo hacés con esa chica, tendría que darte profunda pena como mujer, sentir vergüenza al mirar a tu madre, a tus hijas , a tus sobrinas. Además debiera ser delito penal , cómo en todo país serio", escribió.

Di Marco dijo que siente pena por la hija del matrimonio Kirchner y reafirmó que su estado de salud respondería a los comportamientos de su madre. "A mi me da profunda pena Flor K, víctima de esa madre, y es lo que dije en el programa. Se ve que no lo viste o solo leíste las interpretaciones mentirosas de los haters K", expresó.

