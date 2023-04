La figura de Sergio Berni vuelve a estar, en el centro de la discusión política. Y lo seguirá estando porque el ministro de Seguridad mantendrá su cargo. Cristina Kirchner no lo toca y Axel Kicillof menos. La vicepresidenta criticó el operativo excesivo de la fuerza policial a su cargo, pero hasta ahí llegó. No cree que deba correr al ministro ¿correrlo para poner a quién? Mira las estadísticas y se queja de que su propia tropa no muestre que los índices delictivos bajan. Pero no niega los hechos de inseguridad como sí lo hicieron desde la gestión de la provincia de Buenos Aires con el asesinato de Daniel Barrientos en La Matanza. Admite lo que significa una de las principales preocupaciones de los bonaerenses y pide terminar con el debate de “los mano dura o garantistas”.

Por eso también se entiende que Berni sea el elegido aunque a su sector le sea difícil de digerir. No le dará, ni a la oposición ni a un sector del Frente de Todos, el triunfo político de correrlo. Berni aprovecha y se prepara: aún en este contexto tiene tiempo de pensar en la presidencia.

Cristina Kirchner debió actuar para ordenar. Su propio espacio estaba desorientado. No se puso ni en el lugar de la víctima de asesinato ni de los trabajadores. Esto entendió cuando decidió tratar de frenar la crisis que estaba generando la muerte de Daniel Barrientos en el territorio en donde el kirchnerismo tiene que ser fuerte. “Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker? Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, escribió en sus redes. Criticó el operativo a cargo de las fuerzas de Serguridad de Sergio Berni y envió un mensaje a los propios. A su manera, defendió a Barrientos.

Las huellas de los golpes recibidos por Sergio Berni a manos de colectiveros esta semana.

“El operativo fue un exceso y lo dijimos. La única que puso los puntos fue Cristina. Tanto por el operativo como por el asesinato de Barrientos”, dicen cerca de la vice. Desde la provincia, sin embargo, prefieren poner la mirada sobre el accionar judicial y por qué se ordenó un operativo durante la madrugada.

Axel Kicillof escucha a Sergio Berni y acepta todas sus versiones sobre el caso del chofer asesinado: desde que se pudo tratar de echo político para desestabilizar al gobierno bonaerense hasta el accionar de infiltrados que lo golpearon cuando quiso hablar con los compañeros de Barrientos. Nada de esto se sostiene por ahora en las investigaciones judiciales.

Lejos de la discusión política que volvió a generar la figura de Berni, el ministro seguirá a cargo del área más caliente en la provincia de Buenos Aires. No habrá renuncia, como pidió la jefa del PRO, Patricia Bullrich. Los índices del delito bajan año tras año, incluidos los homicidios. Y lo dicen los números de la Procuración de la provincia a cargo de Julio Conte Grand, hombre puesto por María Eugenia Vidal. “Berni sale a laburar todos los días y los números lo demuestran. No desconocemos que hace falta mucho más pero no se trata de un nombre. ¿Si sacás a Berni y ponés a Julio Alak qué te indica que algo será diferente? No es una cuestión de nombres y si es eso, Berni hace todos los esfuerzos posibles”, dicen cerca de CFK.

Cada vez que le preguntan a Axel Kicillof por un reemplazo, además de mostrar cifras desafía: “Traigan un nombre mejor”. Nadie lo hace. Repasa además, todo lo hecho en el área: Un plan que abarca desde la formación y actualización salarial de los uniformados, hasta la logística y las condiciones y proyecciones de los detenidos. Muestra que no sólo se trabaja en reprimir el delito, sino también atender las condiciones carcelarias, uno de los mayores inconvenientes es la reincidencia de los detenidos.

El alto perfil de Berni provoca también ruido en la propia interna. Además de resistir a varios episodios de fuerte conmoción social, aguanta los embates de varios intendentes del peronismo con los que mantiene la disputa abierta por la policía local.

No sólo resiste, sino que mientras algunos se preguntan por su futuro, Berni va por más. Quiere competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como candidato a Presidente. Volvió a hablar con la vicepresidenta a quien en un momento desconoció como jefa política. Ahora dice: “Ella es la líder. Si ella no compite, yo voy”. Con quien no volvió a tener vínculo aún es con Máximo Kirchner. El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista le negó varias listas distritales en la última elección y el ministro amenazó con romper el espacio. Incluso, el año pasado llegó a insistir con que en diciembre dejaría el cargo. Pero se sigue moviendo tranquilo en ésta área. Tanto que parece funcionar como un ente autónomo.

Cristina Kirchner sigue de cerca la crisis de los últimos días en su principal bastión. En octubre del año pasado en La Plata sumó a su agenda el tema de la inseguridad. En aquel momento, la vicepresidenta reclamó por el regreso de gendarmes al Gran Buenos Aires. Esta discusión parece no tener fin. Ante la incertidumbre que genera la elección nacional, el kirchnerismo tiene que asegurar los comicios en la provincia y la inseguridad no puede llevar al kirchenerismo a la derrota.

Choferes liberados

Después de la polémica que genero el operativo por el que se los detuvo, Los dos colectiveros que habían sido arrestados por agredir a Sergio Berni fueron liberados en la noche de este jueves, por lo cual se levantó el paro de varias líneas de micros del oeste del Conurbano.

José Galiano y Jorge Zerda quedaron en libertad el jueves ya que la fiscalía decidió adelantar la indagatoria. Los dos trabajadores habían sido aprehendidos en un operativo desmedido tras el asesinato de su compañero Daniel Barrientos. Un tercer trabajador se presentó de manera espontánea.