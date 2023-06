Carlos Eguía: "Milei es un loco de psiquiátrico"

El periodista Carlos Eguía aseveró que "cuando Javier Milei viaja no paga ni un café, debe dejar la billetera en Buenos Aires". Por otro lado, contó que piden candidaturas y que, cuando visitaron Neuquén hubo que pagarles todo, "yo creo que a propósito dejan la billetera en Buenos Aires", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cuéntenos lo que detonó su enojo con Javier Milei...

No estoy enojado, estoy desilusionado que es otra cosa. Pensé que Milei era el que podía cambiar la Argentina. Pensé que hablaba de verdad cuando hablaba contra la casta, de achicar el Estado y sacar a todos los ñoquis, y todo lo que decía. Me dí cuenta que era mentira, el entorno de él dice las mismas mentiras que él.

Recién acaba de leer una nota en Infobae, que también es mentira. Dice: "con Eguía no nos preocupamos porque se peleó con todos, con Lilita Carrió, Patricia Bulrrich", es mentira. Yo me hablo todos los días con Patricia Bullrich, hablo todos los días con Maxi Ferraro, no me peleé con Lilita, es mentira. En lugar de reconocerlo, tratan de hacerme pasar por loco, pero el loco no soy yo, es Milei.

En las clásicas terapias de grupo siempre se dice que, en un grupo, el loco enloquece a lo demás. No es usted el único caso, si no entiendo mal, porque se viene repitiendo con distintos candidatos, que de distinta forma, más o menos, se alejan de Milei.

¿Sabés cuál es la diferencia entre Carlos Eguía y otros que tienen que arrodillarse a Milei? Que yo no necesito vivir de Milei. Gracias a Dios, con mi medio estoy bárbaro, disfruto de mi familia, me voy a Miami o a dónde quiero cuando tengo ganas, no necesito arrastrarme por un candidato como lo hacen ellos.

El loco, a veces, se hace el loco para pasarla bárbaro. Creo que Milei es un loco de psiquiátrico.

Me pasó que creía firmemente en él, creí que lo que decía lo iba a cumplir, y cuahdo hace 10 días atrás me llama Julio Serna para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén. Le pregunto "¿te pensás venir a vivir acá?" y me responde "no, pero me tenés que dar los mejores cargos que tenés ahí, que rondan los 600 o 700 mil pesos, porque así es la política", le contesto: "¿cómo que así es la política?, ¿no estamos diciendo que es otra cosa?". Imaginate cómo terminó a los insultos eso.

Me bloqueó del teléfono. Lo llamo a Ramiro Marra, le digo lo que me pasó y me responde: "ah, con Julio Serna, te pidió plata", y le contesté que no me pidió plata pero algo parecido, que eran cargos, si no es pedirme plata pega en el palo. Luego, Marra me pregunta si lo hablé con Milei, le dije que no iba a molestar a una persona que está en campaña, y dijo que él lo llamaba.

Eguía, candidato de Milei, durísimo contra el libertario: “Es un enfermo”

Por eso, cuando este jueves, en un canal de televisión, estuvo Marra, no desmintió lo que yo dije, sino que dijo que las conversaciones conmigo son privadas.

Me mandó un mensaje en el que decía: "Hablé con Milei, me dijo que Serna es un pelotudo y que el candidato sos vos". Le manifesté que me ponía muy contento lo que me transmitía, no porque sea el candidato, sino porque que fue bueno que le haya dicho que alguien que pide cargos no puede estar dentro de su equipo.

Pero aa los tres días me llaman Carlos Kikuchi, Karina Milei y Julio Serna desde Entre Ríos. Karina lo primero que me dice es: "¿es cierto que te pidió plata Serna?". Yo le respondo: "¿otra me vas a preguntar lo mismo? Me pidió cargos, que si no es plata es más o menos lo mismo", me dice "bueno, Carlitos, eso lo tenés que entender". Y le planteo que pensé que me iba a decir que no estaba más, que lo echaba, ¿cómo me va a decir que tengo que entender que me haya pedido cargos? Entonces le dije a Karina Milei que "todo lo que dicen ustedes es verso", y me dice que no lo tome de esa manera, me pidió que ponga en la lista a una que no sabe ni cuándo se vota.

Ahí empezó una pelea, una discusión y a los tres días, me entero por un tuit que pone alguien acá en Neuquén, que me cuenta que habían cerrado con un partido que acompañó a Larreta, es decir, que como no tienen estructura, necesitan tarados como nosotros que le hagamos la campaña y ayer por eso me saltó la chapa y conté toda la verdad de lo que es Javier Milei.

Para tratar de entender y aprovechando tu condición de comunicador, periodista y medios de comunicación, tratemos de encontrar una lógica a todo esto. Lo que decís es que finalmente esta campaña está basada en obtener réditos económicos ya sea a través de cargos o de pagos.

Si te dijera de pagos sería un mentiroso, porque nunca me pidieron un peso, pero sí cargos.

Ayer me escribía un periodista muy conocido de Santa Fe, que no voy decir nada porque quedaría mal, y me dijo que un diputado de allí también le dio contrato a tal persona, y que me va mandar los contratos. Evidentemente, es una condición habitual en ellos. Pedir contratos una vez que obtenés las bancas.

¿Sabés el que más bancas obtuvo en las presentaciones a gobernador que hicimos en todo el país por Libertad Avanza? Yo. Metí diez bancas, pero Milei ni siquiera me llamó para felicitarme, y para él la primera gran batalla era Tucumán, lo dijo él, y sacó 3,4%.

Cuando le preguntaron en La Nación + por qué había sacado ese resultado, contestó: "perdoname, pero, ¿estaba mi cara?". Milei está loco, cree que es un mesías. Milei no está bien de la cabeza, hay que hacerlo tratar.

El salario que recibirían los allegados al referente libertario

Pero más allá de las disfuncionalidad psiquiátrica que pudiera tener el candidato, ¿cuál es el fin de conseguir esos cargos? ¿Esas personas amigos personales o personas que después devolverían una parte del salario que recibirían? ¿Cuál es la lógica del sistema? Estoy tratando de entender la matriz.

No lo sé. No se la estoy encontrando.

Yo creo que Karina debe querer que sea presidente, no creo que sté entongada con lo que piden en cada uno de los lugares para después decir "nos repartimos entre tres: Karina, Serna y Kikuchi". Quiero pensar que no.

Lo de Serna es algo habitual, porque ya lo hizo en otro momento acá en Neuquén, hasta tengo el contrato que le hicieron a una persona cercana a él, también como asesor, viviendo en Buenos Aires y falseando el domicilio, porque tenés que tener el domicilio de Neuquén para ser planta política. Lo que no sabía es que también es habitual en Kikuchi y en Karina.

¿El por qué?, te vuelvo a repetir, ¿de qué vive esa gente? Cuando viajan, yo creo que a propósito dejan la billetera en Buenos Aires, porque nadie es capaz de pagarse ni siquiera un café.

No los logro entender, y siento una gran desilusión por la gente que nos votó ayer. Los mensajes que mandaba la radio eran terribles.

Es más, cuando hables con alguno cercano a lo de Milei decile: "¿me podés mostrar alguna foto de Milei en San Martín de los Andes con algún candidato de Eguía cuando era gobernador?". No te la van a poder mostrar porque es tan turro que ni siquiera hizo eso de sacarse una foto con los candidatos.

Le cerraron un restaurante para agasajarlo porque había ido a San Martín y, ¿sabés qué me dijo? "No voy". Le dije, "Escuchame, Javier, te cerraron el restaurant para una cena exclusiva para vos", "no voy, que me manden las comida al hotel", me dijo.

Pensé, en algún momento, "será que el tipo es así, raro, pero va a sacar a Argentina adelante, habrá que fumárselo". Y cuando yo le dije que sí en Buenos Aires, tampoco me imaginé que toda la plata la teníamos que poner nosotros.

Pensé que iban a decir que "mirá, a Javier, la hermana y Kikuchi hay que pagarles el pasaje", nunca pensé que había que pagar el pasaje a 14, ni la estadía, comida, café, pensé que eran dos o tres.

Me dicen "bueno, pero es habitual". Flaco, no. Cuando venía Carrió a Neuquén o Ferraro se lo pagaban ellos, no lo pagaba yo. Como mucho, una invitación, porque están viniendo a tu casa, los invito a cenar o les pago el día de hotel, pero a estos había que pagarles 14 pasajes cada vez que venían. Los tengo yo, no es que lo estoy inventando, los sacaba con la agencia de viajes con la que trabajo.

Entonces, dije: es momento de que la gente sepa quién Javier Milei. ¿El motivo? No tengo idea. Con 700 mil pesos, ¿cuánto juntarán? ¿cinco millones en todo el país dividido tres? Si Milei y los suyos se ensucian por un palo y medio son más basura de lo que yo creo.

El plan dolarizador de Milei cosecha solo rechazos

Sigamos una lógica, vos tenés que te pidieron una candidata a diputada que vos decía que no sabía ni siquiera cuándo se vota. ¿Qué relación hay entre esa persona y Milei, su hermana o Kikuchi?

Supuestamente es una conocida de Javier de hace tiempo que hay que tratarla bien. Ahora, si me querés preguntar si son favores sexuales, te diría que no tengo la menor idea y decirlo sería una falta de respeto, sobre todo, a la chica. Pero que siempre me pedían que tenía que ser candidata, siempre me lo pedían.

¿Cuál es tu conjetura?

Mi conjetura es que son unos enfermos.

No me quiero salta más de la chaveta, porque si vos empezás a ver las redes sociales de los que lo acompañan en todas las provincias, encontrar una chica fea es raro.

Fuiste muy claro, estamos a tu disposición en el futuro para lo que sirva.

Quiero agradecerte por la libertad de palabra. Soy un tipo como vos, que se sienta adelante de un micrófono y tratamos de entender un poco los problemas de la gente.

¿Por qué me metí en política?, porque desde el micrófono puedo solucionarle un problena a una señora que nos pide una silla de ruedas, un señor que no le entregan insulina en el PAMI, cosas que le pueden cambiar la vida a uno.

Nosotros sabemos un montón de cosas más de las que los políticos no tienen la menor idea, ni siquiera dónde está el caballo de San Martín aquí en Neuquén, ni lo que es la Avenida Argentina. Pero vienen, se ponen una gorra de petroleros, se sacan una foto en Añelo y dicen "aquí estamos en Vaca Muerta", que no saben dónde es, ni nada. Necesitamos que toda la gente se meta en esto para cambiar Argentina.

BL FM