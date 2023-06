Ayer, fue el turno de los bancos de criticar la dolarización de Milei. El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, dejó en claro que la idea del candidato libertario no cuenta con el apoyo de las entidades financieras líderes, al menos de las de capital nacional que son las representadas por ABA.

"Dolarizar sería resignarse a que como país y sociedad no podemos hacer las cosas bien. Los esfuerzos necesarios para implementar una dolarización exitosa, son los mismos que se necesitan para tener una moneda estable", dijo Bolzico, alejándose de plano de la idea del candidato libertario.

La crítica de los banqueros no es precisamente un buen punto de partida para un programa tan profundo y relevante como la dolarización. Pero ese revés no fue el primero ni mucho menos fue aislado. La dolarización de Milei no para de cosechar rechazos.

En el empresariado la idea nunca cuajó. Desde que el propio Milei en persona fue a explicarla en el Foro Llao Llao, un exclusivo encuentro empresarial en Bariloche realizado en abril, los hombres de negocios le pidieron precisiones que nunca aparecieron.

Tampoco consiguió apoyos contundentes entre los economistas. Los principales consultores descreen de la idea y la consideran impracticable en el escenario actual, con más riesgos que ventajas.

Los pocos economistas que se pronunciaron cercanos a Milei (Carlos Rodriguez, Diana Mondino, Roque Fernández y otros) empezaron a tratar de reinterpretar el plan original. La cereza del postre la puso pocos días atrás el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, cuando dijo: "Milei plantea una dolarización por la experiencia de Ecuador porque tal vez no lo estudió bien".

