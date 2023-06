Cavallo dijo que Milei no estudió bien la experiencia de la dolarización en Ecuador

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo consideró que para llevar adelante un plan de estabilización hay que "unificar y liberalizar el mercado cambiario" y se refirió a la propuesta de dolarización de Javier Milei.

"Sin esta condición, no hay forma de diseñar una política de estabilización que genere éxito. Y para que consiga apoyo popular, un plan de estas características necesita algo más que estabilización, porque por varios años no se van a sentir los beneficios", afirmó el ex funcionario.

Y agregó que unificar y liberalizar el mercado de cambios "quiere decir que el dólar se utilice para cumplir las mismas funciones que el peso, admitirlo en competencia con el peso".

Cavallo se expresó así al disertar en un encuentro organizado por la Fundación Fiel, en el cual también hizo referencia a la dolarización de la economía.

"Dolarizar es muy difícil. Es difícil ese tipo de estabilización rápidamente. Primero debe haber un período de fijación del tipo de cambio", dijo.

“Javier Milei plantea una dolarización basada en la experiencia de Ecuador, porque intuye que se podrá lograr una estabilización efectiva, porque tal vez no lo estudió tan bien. Pero alguna fijación del tipo de cambio será necesaria, porque esta economía es bimonetaria y la expectativa es que seguirá la devaluación", enfatizó.

En este sentido, el diputado libertario había señalado que "miramos otras experiencias como Ecuador, Panamá o Honk Kong y no hay corridas".

En tanto, según un paper elaborado por la Massachusetts Institute of Technology (MIT), una medida de este tipo en un contexto de escasez de dólares puede llevar a un “shock”, que implica una caída del consumo, una moneda que se precia como consecuencia del cambio de signo, lo que repercutiría en una brusca baja de los salarios.

Además, Cavallo comentó que "el único caso de haber salido de una hiperinflación de manera exitosa con una baja inflación es Perú: ahí se admitió la competencia entre el dólar y el sol. Eso ha producido una competencia en forma natural y logró una desinflación permanente".

Sus proyecciones de inflación

En cuanto a la inflación, Cavallo afirmó que este año y el próximo seguirá siendo alta, "aún con un Gobierno que tenga clara sus ideas". A su criterio, la inflación "tiene un elemento inercial, es decir que va a seguir subiendo, salvo que el Gobierno plantee una reorganización de la economía con ingredientes fundamentales como el ajuste fiscal, con déficit financiero cero por bastante tiempo y apertura de la economía, sin restricciones a las importaciones ni impuestos a las exportaciones. Pero esas reformas van a necesitar tiempo y consenso".

Por ese motivo, señaló que el Gobierno que asuma el 10 de diciembre "deberá explicar muy bien el tipo de organización económica que pretende. La población no valora las reformas, sino la reducción efectiva de la inflación, que no se podrá observar en 2025 mientras no se recuperen los precios atrasados por la inflación reprimida".

Para Cavallo, 2024 "tal vez comienza con un 8% mensual de inflación y termina con 4% si hay reformas. Eso la gente no lo percibirá como una estabilización exitosa, porque habrá 140% de inflación igual que este año, pero sería un fenómeno diferente al actual".

Pero advirtió que si la inflación se reduce "por el lado de la contracción de la demanda y en un clima recesivo, eso va a jugar muy en contra de los resultados electorales".

El ex jefe del Palacio de Hacienda estimó que "cuando aumente la confianza, se reducirá la brecha cambiaria y ahí habrá que lanzar el plan de estabilización”