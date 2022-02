Para Domingo Cavallo, para salir de la hiperinflación y el default hay que volver a la convertibilidad

“La convertibilidad fue un plan absolutamente exitoso”, comenzó Domingo Cavallo en diálogo con Luis Majul. El economista dijo que le parecía necesario que se avance en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero anticipó que puede llegar un futuro similar al 2002.

Para Cavallo no hay alternativa a acordar con el FMI, pero a la vez aseguró que "no resuelve nada". El economista explicó que no se puede combatir la inflación de otra manera que no sea un "un régimen monetario como la convertibilidad".

Sobre el acuerdo con el organismo financiero internacional destacó: “Hay que firmarlo. La economía va a seguir funcionando mal, pero van a contener un poco la inflación y van a evitar una hiperinflación". "Aun cumpliendo las metas monetarias y fiscales en 2022, la inflación anual será superior al 50 por ciento", vaticinó.

"Si no se arregla con el Fondo y se va al default, va a haber una fuertísima devaluación y una aceleración inflacionaria. Va a ser algo así como el 2002", advirtió.

"No creo que el FMI quiera que a la Argentina le vaya mal, pero tiene que ser responsable. Y si va a aprobar un programa, como mínimo tiene que ser uno que evite una explosión inflacionaria. El Fondo no va a aprobar un programa para que ocurra lo que pasó en 2002", recalcó.

Las críticas de Cavallo a la estrategia del Gobierno

El ex ministro de Economía cuestionó la decisión de Martín Guzmán y Alberto Fernández de no recortar el gasto público y justificó que el FMI pida “al menos” que se contenga la expansión monetaria. “Eso va a significar una restricción del crédito al sector privado y tasa de interés más altas", sostuvo.

"Estabilizar la economía argentina requiere un régimen monetario de la misma naturaleza que la convertibilidad", recomendó, aunque reconoció que "es imposible pensar que la economía argentina se podría olvidar del dólar y de las monedas extranjeras, cuando haya confianza el peso va a ir tomando cada vez más importancia como moneda".

Militante de la convertibilidad

En diciembre pasado, en una entrevista con Jorge Fontevecchia, Cavallo explicaba sus argumentos para seguir defendiendo la convertibilidad. "La convertibilidad tuvo el beneficio espectacular de eliminar la inercia inflacionaria. Muchas veces hay inflación porque ayer la hubo y porque antes de ayer la hubo también. Se proyecta esa inflación hacia adelante. En el año 2002 la inflación fue apenas del 42% en el año, y fue casi todo de los precios que estaban atados a dólares, los precios mayoristas que crecieron más del 100%. Los salarios se mantuvieron constantes en términos nominales, por eso cayeron en términos de poder adquisitivo", detallaba.

Domingo Cavallo: "De haberse mantenido la convertibilidad, el dólar estaría hoy a 5,50 en lugar de 100 o 200 pesos"



"Duhalde reunió a Raúl Alfonsín y crearon una mesa de los argentinos. Esa mesa les sirvió para que se les metiera un tipo en el medio que les vendió la peor de las ideas, que fue la pesificación. Hoy nadie habla de la pesificación. Fue el desastre que se hizo en el año 2002. Supongamos que pesifican todos los depósitos que la gente tiene en el sistema bancario. Sería un desastre total. Y eso que ahora no hay nada más que 15 mil millones de dólares. En aquel momento había 60 mil millones de dólares que se pesificaron", agregaba.

"¿En algún momento las ideas de los 90 volverán a ser populares?", le consultaba Fontevecchia a lo que el economista, sin dudar, aseguraba que sí y que era necesaria la convertibilidad.

