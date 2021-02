Convertibilidad, aquel hito de la gestión económica de Menem que terminó muy mal

El expresidente Carlos Menem murió este domingo a los 90 años, y de su década de paso por la Casa Rosada los argentinos recuerdan de manera fundamental la convertibilidad: un peso - un dólar. Ese plan logró algo que parecía imposible en la Argentina, al derrotar a la inflación y mantener la estabilidad cambiaria durante un largo período, pero no fueron más que triunfos pírricos, porque al final la convertibilidad terminó con graves números de desempleo, pobreza, deida externa, y desindustrialización, contexto que también jaquearía la gestión de Fernando De la Rúa.

El plan de Convertibilidad ideado por Domingo Cavallo le permitió a Carlos Menem no sólo mantener a raya la inflación, sino también lograr la reelección en 1995, para terminar gobernando 10 años y seis meses, un récord. Parecía que la Argentina le había encontrado la vuelta a su principal problema, pero en 2001, ya con Menem fuera del poder y con Fernando de la Rúa en la Presidencia, la convertibilidad se tornó insostenible y todo estalló.

Murió el expresidente Carlos Menem: su vida pública y privada en 70 fotos históricas

Pero semejante apertura terminó impactando negativamente sobre la estructura económica y, sobre todo, social. Las privatizaciones en el marco de las reformas neoliberales profundizarían un proceso de desindustrialización, y la apertura comercial y financiera promovería un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un proceso de importación de productos tecnológicos que, junto al incremento de las tasas de interés y aumento de la deuda, terminaría generando una creciente desindustrialización.

El plan de Convertibilidad, votado por el Congreso, logró que la inflación fuese cero en febrero de 1995, e incluso varios de los meses siguientes se registró deflación. El programa de privatizaciones de empresas del Estado, que buscó atraer dólares necesarios para sostener el 1 a 1 entre peso y dólar, terminó con una alta de desocupación por encima del 14%, tras iniciar su mandato con un desempleo del 7%.

Las políticas de flexibilización laboral, para reducir costos y aumentar la productividad, terminaron pauperizando a vastos sectores sociales y se tradujeron en pérdida del poder adquisitivo y puestos de trabajo. Los niveles de pobreza treparon en torno al 40%, con más de 13,4 millones de personas afectadas.

La otra herencia que dejó Menem fue el aumento de la deuda externa. En 1989 la deuda pública era de u$s 63.000 millones, y al final de su mandato superaba los u$s 115.000 millones, y el stock de los capitales fugados subió de u$s 55.000 millones a u$s 139.000 millones durante su gestión.