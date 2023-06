Cerruti, Vidal, Larreta y Ofelia Fernández hablaron sobre el Caso Cecilia Strzyzowsk

La desaparición de Cecilia Strzyzowski continúa generando conmoción en la provincia de Chaco. Tras la detención de un poderoso clan familiar ligado a la política provincial y un giro en la causa que ahora se investiga como posible "Femicidio", los fiscales acumulan pistas e intentan dar con el paradero de la víctima.

Varios actores políticos se refirieron a la desaparición de Strzyzowksi, que la justicia chaqueña ya investiga como femicidio, y pidieron que se esclarezca la situación rápidamente.

"¿Dónde está Cecilia Strzyzowksi? Es imprescindible saber con celeridad que sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia. Ayer Chaco se movilizó de forma masiva y contundente para reclamar respuestas efectivas", comenzó declarando Gabriela Cerruti en su cuenta personal de Twitter.

"Estamos frente a un caso atroz que reviste una gravedad extrema. La historia de Cecilia debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan", siguió.

La desaparición de Cecilia Strzyzowski: su último mensaje, varios detenidos "poderosos" y el desgarrador lamento de la madre

"Frente a la especulación de ciertos sectores, queremos dejar en claro que no hay mayor bajeza que hacer un uso político de la desaparición de una mujer", finalizó.

Por otro lado, también desde el oficialismo se mostró Ofelia Fernández junto a una foto de la marcha que se llevó a cabo en Resistencia, provincia de Chaco. "Necesitamos saber qué pasó con Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1/6. Es escalofriante pero al menos se que el pueblo de Chaco movilizado como ayer va a lograr que la justicia esté a la altura", comentó.

Asimismo, por parte de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal pidió verdad y justicia por Cecilia. "Me uno al pedido de VERDAD Y JUSTICIA en todo Chaco por la desaparición de Cecilia Stryzowski. Exigimos que la justicia de la provincia actúe rápido, sin retrasos, sin peros y sin intentos de encubrimiento. Los vínculos políticos de los acusados no pueden interferir. La impunidad no es una opción", señaló.

Una relación tóxica, desaparición y posible femicidio: las 10 claves del caso de Cecilia Strzyzowski

Por último, el candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta publicó un video de la movilización chaqueña y afirmó: "Mi total solidaridad con la familia de Cecilia Strzyzowski en este momento de tanto dolor y a todo el pueblo chaqueño que se encuentra en las calles pidiendo justicia. Esto tiene que ser investigado y condenado como corresponde, sin importar el poder que tengan los responsables. Esta impunidad se tiene que terminar. Exigimos justicia".

¿Qué pasó con Cecilia Strzyzowski?

El rastro de Cecilia Strzyzowksi, de 28 años, se perdió el jueves 1 de junio, en el barrio 500 Viviendas, de Barranqueras, en el cordón suburbano de Resistencia. Allí se despidió de su tía abuela y se subió a la camioneta Toyota Hilux de su pareja, César Sena, hijo de un matrimonio de enorme poder en el Chaco que lidera un grupo piquetero y mantenía una estrecha alianza con el gobernador peronista Jorge Capitanich.

El paso de los días alarmó a la familia de Cecilia, que denunció en la Justicia y en público que temía lo peor: que la joven fue asesinada. La conmoción social se disparó el viernes pasado cuando la Justicia ordenó la detención de Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y el hijo de ambos, César Sena (de 22 años). Sospechan que el joven la mató y sus padres ayudaron a ocultar el cuerpo y esconder pruebas. Nuevas órdenes de detención se libraron en las últimas horas, siempre contra personas del entorno del clan Sena.

