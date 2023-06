Sin mencionarlos, Capitanich se despegó del clan Sena y expresó "profundo dolor" por el caso Cecilia Strzyzowski

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, cerró su campaña para las PASO distanciándose de los sospechosos de la desaparición de Cecilia Strzyzowski y pidiendo "diferenciar este hecho de cualquier manipulación política”. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente justicialista envió un mensaje de apoyo hacia la familia de la joven y recordó que su partido no dudó en bajar las candidaturas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, detenidos por el caso.

Capitanich comenzó un extenso hilo de Twitter, a horas del inicio de la veda, refiriéndose a las voces que solicitaron suspender las elecciones provinciales y resolvió indicando que las “recomendaciones normativas” indicaron la “necesidad de llevar a cabo estas elecciones el próximo domingo”.

Inmediatamente, expresó su “profundo dolor por los trágicos hechos ocurridos y mi solidaridad con la familia, su madre y sus hermanas”, sin mencionar puntualmente a la joven desaparecida, Cecilia Strzyzowski. También informó que ha “puesto a disposición un equipo especializado en protocolos de búsqueda, compuesto por 34 personas capacitadas y debidamente equipadas”.

“Actualmente, hay 7 personas detenidas y 400 efectivos dedicados por completo a la búsqueda”, recordó el gobernador y volvió a postular: “Estamos del lado de las víctimas, siempre“. El dirigente se puso a disposición, twitteando: “Quiero que sepan que siempre estaré disponible para cooperar y brindar ayuda a quienes lo necesiten. Somos querellantes particulares en el caso, actuamos según el protocolo de violencia de género y colaboramos con el Fiscal como titular de la acción penal”.

Asimismo, publicó que no pretenden “sobreactuar en nuestras acciones, sino actuar de manera prudente y conforme al protocolo establecido por la Ley 3.517”, y postuló que “Chaco es la única provincia del país que cumple con la equidad de género”.

Qué dijo Capitanich sobre el matrimonio Sena-Acuña

Al igual que lo hizo en el tweet sobre Cecilia Strzyzowski, el gobernador no nombró de manera explícita a Emerenciano Sena y Marcela Acuña. En cambio, se limitó a utilizar el pronombre "ellos" para hacer referencia al matrimonio, de quienes fue padrino de boda y que están detenidos junto a su hijo, César Sena, como principales sospechosos de la desaparición de la joven.

“En estas elecciones, contamos con 2.200 candidatos y 14 listas de diputados y diputadas provinciales en todo el Chaco. El Partido Socialista Unido fue una de las listas, pero quiero recordar que ellos no estuvieron con nosotros en las elecciones del 2019”, publicó.

También, sobre el partido que encabezaban los sospechosos del femicidio, detalló: “Decidieron participar en este espacio como lo hacen respetuosamente otros espacios que aún no compartieron plenamente lo que nosotros pensamos, forman parte de este amplio sistema de consenso y de unidad en la diversidad”.

Capitanich recordó que el Frente Chaqueño, el partido oficialista del que forma parte, “tomó la decisión de manera automática de excluir a las personas involucradas, porque nos asiste una ética al servicio de la acción política”. Emerenciano Sena iba por una banca en la Cámara de Diputados provincial y su pareja, Marcela Acuña, competía como intendenta de la ciudad.

Otros de los siete detenidos, Fabiana González y Gustavo Obregón, que son pareja, integraban la lista de concejales. Sus campañas también fueron retiradas, al trascender el caso.

Caso de Cecilia Strzyzowski: multitudinaria marcha mientras Capitanich dijo ser víctima de "injurias y calumnias”

“Diferenciamos este lamentable hecho de cualquier estrategia de manipulación política que pretenda vincular al gobierno provincial en una operación mediática con noticias falsas. Esto es inadmisible para la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos político”, publicó Capitanich, quien ya había declarado estar “horrorizado” por “las campañas de noticias falsas".

Durante el cierre de su campaña electoral realizado en el Club Don Orione de Barranqueras este jueves, el gobernador declaró que su partido es víctima de “difamaciones” y expresó que se busca “exterminar la democracia pluralista” y que “hay un mensaje subliminal que pretende denostar a los movimientos y a las organizaciones sociales”.

Al respecto, en su hilo de Twitter agradeció a los trabajadores de la economía social y agregó que “Chaco es una provincia donde se garantiza el respeto a las ideas del otro, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en una democracia pluralista”.

El impacto sobre la campaña del Frente Chaqueño

Hasta antes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, exintendente de Resistencia y gobernador en tres mandatos, aparecía en las encuestas como vencedor en las PASO y hasta había vaticinado en redes sociales una "victoria electoral contundente".

Patricia Bullrich apuntó a Jorge Capitanich por el caso Cecilia Strzyzowski: "Se podía haber evitado"

El escenario a partir de ahora es incierto. Se especula que el caso podría impactar en la participación electoral. Una de las consignas sociales que se predicó con fuerza en los últimos días por la desaparición de la joven es el de no ir a votar, con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y que en las urnas falten los votos de todas aquellas personas quienes deseen manifestar su descontento político.

Sin embargo, Gloria Romero, la madre de la joven de 28 años presuntamente asesinada, dijo en reiteradas ocasiones que no buscaba politizar ningún reclamo. Incluso, cuando Marcela Acuña, ahora detenida, definió su detención como una "persecución política", Romero contestó: "Esto no tiene nada que ver con la política, politizar o ponerse como víctima de persecución”, y añadió: "Lo único que sé es que yo no te persigo, César se llevó a mi nena".

ML / ED