Continúa la investigación de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue vista por última vez hace dos semanas en la ciudad chaqueña de Resistencia. Por el hecho fueron detenidos su expareja y sus exsuegros, ambos dirigentes poderosos que manejan una organización piquetera en esa provincia. En ese sentido, Emereciano Sena, padre del principal sospechoso, gozaba de renombre y poder en Chaco, pero su figura saltó a la escena nacional por su presunto involucramiento en la desaparición de la mujer.

La historia de vida del piquetero es comparada con la de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien también tuvo un origen humilde y logró construir una poderosa organización social con fuertes vínculos con el gobierno provincial.

Desapareció una joven en Chaco y sospechan que la mataron en el campo de un poderoso líder piquetero

Nacido en enero de 1964, Emerenciano Sena ingresó con 20 años como ayudante de albañil en una empresa constructora. Poco después tomó contacto con dirigentes como Aurelio Díaz y Víctor Sampayo. Ese encuentro inició su carrera político-social, ya que junto a ellos impulsó la agrupación Naranja Violeta, una línea interna de la UOCRA con la que disputaron la conducción sindical en la década del noventa.

Tras su paso por Naranja Violeta, fundó el MTD General San Martín en momentos en que la desocupación golpeaba fuertemente en Chaco. Al frente de esa organización social instaló junto a otros desocupados el "Rancho de la dignidad", una casilla de madera y lonas montada frente a la Casa de Gobierno provincial, ubicada en Resistencia.

Emerenciano Sena comenzó su carrera político-social en la agrupación Naranja Violeta.

Durante casi un año se mantuvo la protesta, desde la que se gestó el primer corte de ruta en la provincia. Gracias a ese piquete, Sena y sus compañeros lograron conseguir algunos subsidios y planes sociales para paliar la crisis. Sin embargo, el acampe fue desalojado de manera violenta, episodio tras el cual el MTD San Martín se fragmentó en distintas organizaciones territoriales por las diferencias en torno a qué concepción política debía adoptar el movimiento.

A pesar de la división del espacio, Sena se mantuvo como una figura importante y en junio de 2001 lideró la toma de un estadio en el que iba a encabezar un acto el entonces presidente Fernando De la Rúa, quien se vio impedido de llevar a cabo el evento. Esa acción y la posterior persecución judicial le dieron más peso a su figura, ante lo cual fue elegido orador en nombre del Interior en la primera Asamblea Nacional Piquetera. Sumado a esto, en 2003 se presentó como candidato a diputado nacional, pero no logró obtener una banca.

En el campo de Sena encontraron restos óseos, manchas de sangre, cinco millones de pesos en efectivo y "otros elementos útiles para la causa".

Con el apoyo del gobierno nacional a través de subsidios, la organización del dirigente social comenzó a desarrollar emprendimientos productivos. En un inicio fueron plantaciones en zonas rurales, pero luego se sumaron proyectos de apicultura, ladrillería y cría de cerdos y aves.

Tras la llegada de Jorge Capitanich a la gobernación, el movimiento social liderado por Sena consiguió algunos puestos en el ejecutivo provincial y luego fue el encargado de desarrollar el plan "Sueños Compartidos", conducido a nivel nacional por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. El complejo que estaban construyendo quedó a mitad de camino cuando estalló el escándalo de corrupción, pero luego pudo concluirse gracias a fondos provinciales y fue bautizado como "Barrio Emereciano".

Este año Sena, que era cercano a Jorge Capitanich, se postulaba como candidato a diputado provincial.

El “Caudillo del Norte”, como se define en su libro autobiográfico, siempre tuvo una muy buena conexión con Capitanich. Tanto es así que el propio “Coqui” fue testigo de la boda del matrimonio entre Sena y Marcela Acuña el 7 de diciembre del 2012.

El líder piquetero, quien con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada lanzó el Partido Socialistas Unidos por el Chaco, también cuenta con una red de escuelas.

En la actualidad era candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño, espacio que responde a Capitanich. Sin embargo, su postulación fue desactivada por su presunto involucramiento en la desaparición de la joven de 28 años.

Tanto Sena como su esposa Marcela Acuña, ambos candidatos en estas elecciones, fueron detenidos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

En el marco de la investigación por el paradero de la mujer, la casa del líder piquetero fue allanada y allí los efectivos de la Policía encontraron unos seis millones de pesos, cuyo origen quedó también en la mira de la Justicia, restos óseos, manchas de sangre y "otros elementos útiles para la causa".

Por otro lado, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, cercano a los dirigentes sociales, reafirmó que estará "siempre del lado de la víctima para defender absolutamente los derechos de las mujeres”. Sumado a esto, luego de la detención de Sena y Acuña, precisó que el Estado provincial aportará "recursos humanos y técnicos para auxiliar a la Justicia".

¿Qué pasó con Cecilia Strzyzowski?

El paradero de Cecilia Strzyzowski es desconocido desde hace casi dos semanas. Por el hecho detuvieron a su expareja, luego de que se supiera que había quedado en pasarla a buscar el día que desapareció.

La joven de 28 años fue vista por última vez el pasado 1 de junio en Resistencia, Chaco, cuando Sena la pasó a buscar por la casa de un familiar para llevarla a Ushuaia, donde Acuña le había conseguido un trabajo por sus contactos en la política. Desde entonces, su familia no la vio ni tuvo contacto con ella.

Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida.

La madre de la joven, Gloria Romero, quiso intercambiar mensajes y videollamadas con ella pero le respondieron que "se le había roto el celular". Una tía abuela de Cecilia le escribió a César para saber donde estaba. Primero le dijeron que este ya estaba en Ushuaia y después que "Cecilia se había escapado con un amante en Buenos Aires". Finalmente, las dos líneas de teléfono se apagaron.

La joven desaparecida y el ahora apresado se habían conocido a través de una plataforma de citas en diciembre de 2021 y comenzaron una relación que, según testigos, era bastante complicada porque había reiteradas peleas y muchos celos. Así lo destacó la madre de Cecilia al momento de presentarse ante la Justicia.

"César salía a todos lados con un arma de fuego, ya que manifestaba que era perseguido políticamente; y que era persona con tratamiento psiquiátrico y psicológico", relató Romero y agregó que su hija "tenía miedo al entorno familiar que rodea a Sena", según consignó el medio Diario Norte. En ese sentido, relató que Cecilia habría sufrido una serie de episodios de violencia en los últimos meses.

La madre de la joven contó que su hija habría sufrido episodios de violencia en los últimos meses..

Sena se entregó este sábado 9 y sus padres fueron detenidos, sospechados de haber participado en la desaparición de la mujer. El joven tenía un llamativo rasguño en el cuello, por lo que se pidió una revisión médica. César accedió, pero su madre se negó porque afirmaba que tenía que ser en presencia de un abogado.

Una testigo cercana a los Sena contradijo la versión oficial, por lo que Acuña ordenó a manifestantes de su espacio que ingresen a la comisaría para copar el lugar y "rescatar" a la testigo, en un momento donde amenazaron con linchar a varios policías.

"Ya no hay esperanza": el desgarrador testimonio de la familia

La madre de la joven desaparecida aseguró que "siempre" tuvo un presentimiento de que "iba a terminar mal". Además, lamentó el hecho de que "ya no hay esperanza (de encontrarla con vida)".

"Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no", afirmó en diálogo con TN. "Hablo en pasado porque es la sensación de madre y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacéle caso, el amor no merece que arriesgues la vida", agregó.

En referencia a una marcha que se realizará este miércoles a las 20:30, la mujer alentó la convocatoria. "Marchá por Cecilia, tocá la bocina para Cecilia. Hay tantas Cecilias y van a haber más si no hacemos nada", expresó.

Según contó la hermana de Cecilia, las autoridades les informó a los familiares que "fue un femicidio".

Por su parte, Ángela, la hermana de Cecilia, aseguró en declaraciones a C5N que los investigadores le dieron a entender que la joven había sido víctima de un "femicidio". “Nos dejaron entender lo peor: que no la vamos a volver a ver. Y que fue un femicidio. Eso fue lo que las autoridades nos dieron a entender”, señaló.

“Eran tóxicos y posesivos. Al principio se peleaban mucho pero no eran peleas físicas”, indicó la mujer. A su vez, contó que Cecilia “tenía una mala relación con la madre de él” y detalló que su hermana quería "sacar a su pareja del movimiento político de sus padres".

Sumado a esto, la tía de Cecilia, quien también es la abogada de Romero, indicó: "Quiero informar que todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho". De ese modo, aseguró que la causa fue caratulada como "femicidio" y dejó en claro que "se va a hacer justicia". "No me interesa quiénes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel", concluyó.

