Cecilia Strzyzowski, una mujer de 28 años, desapareció el 1° de junio en la ciudad de Resistencia, Chaco. Por la causa, ahora caratulada como femicidio, están detenidos su expareja, César Sena; sus padres, los políticos Emerenciano Sena y Marcela Acuña; una asistente y su pareja; y otras dos personas.

Además de las pruebas encontradas en el campo de los Sena, como manchas de sangre, palas y restos óseos quemados y enterrados dentro de bolsas, en el rastrillaje también se pudo encontrar ropa y documentos quemados, indicio de que la joven estuvo allí.

En las últimas horas se conoció material de una cámara de seguridad que registra a Cecilia con vida durante la mañana del 2 de junio, ingresando a la casa de los Sena. También se allanó la casa de la expareja, donde hallaron una sierra de carnicero, un machete, municiones y rastros de sangre. La Justicia investiga el profundo rasguño que César Sena tenía en el cuello los días siguientes a la desaparición de su expareja.

“Yo siempre tuve un presentimiento que esto iba a terminar mal”, dijo la madre de Cecilia Strzyzowski en una entrevista y afirmó que “ya no hay esperanza”. Desde un principio, las autoridades le dieron a entender a la familia que se trataba de un homicidio.

“Hablo en pasado porque es la sensación de madre, y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacele caso, el amor no merece que arriesgues la vida”, dijo la mujer, llamada Gloria, en comunicación con TN.

Convencida de la muerte de su hija, la mujer declaró: “Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no”.

Por su parte, la abogada querellante y tía de la joven desaparecida informó que “todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho”, en referencia a los elementos de prueba que se encontraron en los allanamientos.

“Se va a hacer justicia. No me interesa quienes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel”, dijo la abogada. La familia organizó una movilización para pedir justicia, el miércoles a las 20.30.

Qué dijo la hermana Cecilia Strzyzowski

Ángela, la hermana de la joven desaparecida, detalló que su hermana sufría violencia de género. “Eran un poco tóxicos y posesivos al principio, pero no había pelea física ni insultos. Él la dejaba plantada y ella se enojaba, pero después se arreglaban. Luego nos enteramos de que él había sido violento con ella, pero no lo sabíamos”, informó.

A su vez, informó que Cecilia, quien tenía un viaje programado junto a César Sena hacia Ushuaia para el día siguiente a su desaparición, le envió un extraño mensaje de despedida el jueves a la medianoche. “Le pregunté qué hacía despierta a esa hora y me dijo ‘Me estoy yendo para Ushuaia. Quería despedirme, mirá si el avión se cae’. Y yo le dije que hay más chances de morir en coche que en un avión”, relató Ángela.

También, en entrevista con TN, afirmó que su hermana probablemente “estaba contenta porque le hacía ilusión irse de viaje” o “quizás porque se iban a alejar de la suegra”. Esta información es fundamental para la investigación, ya que la joven tenía una pésima relación con la madre de César Sena, “porque competían por la atención de César”.

La relación con la política chaqueño y los vínculos con Jorge Capitanich

“Ella quería sacarlo del movimiento donde militaba, no le gustaba el ambiente. Ella quería que estudie y que no estuviera tan relacionado con eso”, dijo Ángela, en referencia al entorno de los padres de César Sena, dirigentes sociales, piqueteros y políticos allegados a Jorge Capitanich.

Según Emerenciano Sena y Marcela Acuña, esta es una "persecución política", ya que ambos figuran en una boleta del Frente Chaqueño, alineado con el gobernador para las elecciones primarias que se celebrarán el próximo domingo en Chaco.

Este lunes, la Justicia Electoral chaqueña excluyó a Emerenciano Sena como precandidato a diputado provincial y a Marcela Acuña como precandidata a intendente. La colaboradora de la pareja, Fabiana González, se presentaba como concejal en segundo lugar de Resistencia y, su marido, José Obregón, como precandidato a diputado provincial en quinto lugar. Ambos fueron detenidos.

Lo último que se sabe de Cecilia Strzyzowski

La última persona que vio a Cecilia el 1 de junio, antes del supuesto viaje con Sena hacia Ushuaia, donde le habrían conseguido trabajo sus exsuegros gracias a sus contactos en la política, fue su tía abuela, Mercedes Flores. Luego de verla, Cecilia se subió a la camioneta Toyota Hilux blanca de su expareja y se dirigieron hacia la casa de los padres de Sena.

El plan consistía en dormir allí, para al día siguiente viajar hasta Corrientes, donde tomarían un avión rumbo a Buenos Aires, para su escala con destino final en Ushuaia. Una cámara de seguridad del centro de Resistencia registró que a la medianoche del 1 de junio Cecilia Strzyzowski y César Sena ingresaron a la cafetería "Gato Negro".

Otro registro muestra a Cecilia a las 9.15 del viernes 2 entrando a la casa de la familia en Santa María de Oro 1460. Esa fue la última vez que su teléfono estuvo prendido, y nadie más volvió a verla.

La madre de la joven quiso intercambiar mensajes y videollamadas con ella pero le respondieron que "se le había roto el celular". Una tía abuela de Cecilia le escribió a César para saber dónde estaba. Primero le dijeron que éste ya estaba en Ushuaia y después que "Cecilia se había escapado con un amante en Buenos Aires". Finalmente, las dos líneas de teléfono se apagaron.

