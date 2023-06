Una multitudinaria marcha se llevó a cabo este miércoles 14 de junio por la noche en la provincia de Chaco para pedir justicia por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Hasta el momento, la investigación plantea como principal hipótesis la de un "femicidio planeado por los detenidos". En este contexto de máxima tensión social, el presidente Alberto Fernández se comunicó telefónicamente en las últimas horas con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para interiorizarse en el caso.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, detalló a la agencia Noticias Argentinas que el jefe de Estado se comunicó con el mandatario chaqueño para "interiorizarse de la situación" de Cecilia Strzyzowski, quien está desaparecida desde el pasado 1 de junio.

La familia Sena, imputada como coautora de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas a raíz de la desaparición de la joven en la provincia, está conformada por líderes sociales que tienen un vínculo cercano con el gobernador Capitanich.

En efecto, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, "líderes del Movimiento Emerenciano", son candidatos del Frente Chaqueño. El hombre se postula como diputado provincial y la mujer como intendenta de Resistencia.

"Capitanich lo puso al tanto de toda la situación, que la Justicia está avanzando rápidamente y que está toda la provincia abocada a la búsqueda de Cecilia", puntualizó Cerruti. Además, detalló que "el Presidente acompaña al gobernador en todas las medidas que haya que tomar para el esclarecimiento del caso".

A su vez, de acuerdo con la agencia NA, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, se mantiene en contacto con la vicegobernadora de Chaco, Analía Rauch Quiroga.

"La Ministra está siguiendo de cerca el tema en contacto con la familia y su equipo jurídico, con los equipos interdisciplinarios que tiene el Ministerio en Chaco y con autoridades provinciales. No está previsto que viaje", aclararon desde el Ministerio ante una consulta de Noticias Argentinas.

En tanto, desde la gobernación chaqueña habían asegurado que el contacto telefónico no se había producido, pero luego aclararon que sí existió la conversación entre el Presidente y el mandatario chaqueño.

"Hablaron. Cuando Nación lo dijo no había sucedido, pero después sí", rectificaron las fuentes consultadas por NA, dado que previamente habían indicado que la comunicación no existió.

Marcha por Cecilia Strzyzowski y otras "víctimas de femicidios" en Chaco

La movilización se llevó a cabo en la plaza principal de la capital provincial de la cual participaron mujeres y familias enteras que pidieron que "se termine la impunidad en Chaco".

En ese sentido, denunciaron que hay "muchas personas desaparecidas", por las cuales en la actualidad no se sabe ningún dato, y otras "víctimas de femicidios".

De hecho, la madre de la joven desaparecida, Gloria Romero, remarcó que a su hija "la descuartizaron" los detenidos, entre ellos César Sena, su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña.

La marcha arrancó pasadas las 20:00, luego de que los familiares de la joven partieran del estudio jurídico donde se habían reunido antes y, a pie y con Romero al frente, se trasladaron a la plaza céntrica.

Los manifestantes llevaron una bandera con la cara de Cecilia y su nombre grafiteado. Vecinos los acompañaron con carteles y aplausos, al tiempo que los automovilistas se sumaron al reclamo con ruido de bocinas y en la plaza había más personas esperando.

"Gritemos juntas, ¡falta Cecilia!" y "Ni una menos, te queremos viva" fueron algunas de las inscripciones que levantaron los manifestantes.

También mencionaron otros casos de Chaco: "Cecilia, Mariela, ¡presentes! ¡Ahora y siempre!", en referencia al crimen de Mariela Fernández, ocurrido en 2017.

Ese hecho fue un femicidio por el que recibió perpetua Facundo López, su ex pareja.

También se recordó la desaparición de Jemina Aguirre, una joven de 27 años de la que no se sabe nada desde diciembre de 2021.

"No esperaba tanta gente, es impresionante el acompañamiento. Yo soy una doña Rosa que sólo salí a pedir ayuda porque mi hija no aparece. No tengo entorno político, conocidos, nada. No tenía un mango y los abogados me pedían 400 mil, 500 mil mangos. ¿De dónde voy a sacar esa plata?", sostuvo Romero.

Además, agregó: "Estamos cansados de la impunidad, creo que toda la Argentina debería salir y decir 'estamos cansados de la impunidad, señores'. Perdonen que les haya cortado la calle. No me gusta cortar la calle, molestar a la gente, pero no me quedaba otra".

La de este miércoles es la tercera marcha en menos de una semana que se realiza en Resistencia para pedir la aparición de la chica, tras las movilizaciones del viernes 9 y del domingo 11 de junio.

Gana terreno la hipótesis de un 'femicidio planificado' por los detenidos

La investigación en Chaco por la desaparición de Cecilia Strzyzowski tiene como principal hipótesis la de un femicidio planeado por los detenidos, luego del enfado de la suegra de la víctima, Marcela Acuña, por el casamiento que contrajo su hijo, César Sena, sin su consentimiento, consignó la agencia NA.

Ese sería el desencadenante que habría provocado el violento hecho, mientras siguen los rastrillajes para dar con la mujer que está ausente desde comienzos de junio.

Acuña estaba "muy enojada con su hijo porque se casó con Strzyzowski sin su consentimiento", situación que generó que la familia Sena, con el jefe familiar, Emerenciano, a la cabeza, no tenga buena relación con la víctima.

De hecho, la madre de Cecilia, Gloria Romero, aseguró que en octubre del año pasado, cuando se consumó la boda, no fueron los padres de Sena.

El matrimonio Sena, el hijo y otros cinco colaboradores están detenidos por el caso, pero no se descarta que haya más apresados en las próximas horas.

Gustavo Melgarejo, casero del campo en cuestión, fue el único que declaró, ya que el resto se negó a hacerlo.

El testimonio de este hombre fue tomado en partes, ya que él dijo que la vio el domingo 4 de junio arriba de uno de los dos automóviles que llevaron César Sena y otros colaboradores a Cecilia atada y amordazada en el asiento trasero.

Esto motivó rastrillajes en el Campo de Puerto Tirol, pero con resultado negativo.

Sin embargo, fuentes de la investigación señalaron que más allá que había que hacer los rastrillajes, Melgarejo "se contradijo con otras declaraciones testimoniales que hay en la causa y con tomas fotográficas".

Además, las antenas arrojaron como dato que la última ubicación de Strzyzowski fue el mismo viernes 2 de junio en la zona de la chanchería, por lo que "no es posible que ese domingo la haya visto con vida".

En tanto, los resultados de los huesos y las manchas hemáticas hallados en el campo de los Sena se espera que estén recién la semana que viene.

