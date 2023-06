"No me voy a suicidar": el testimonio de una extrabajadora de Emerenciano Sena

Mientras avanza la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzoswki, salieron a la luz nuevos videos y audios que complicarían a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, exsuegros de la joven e imputados por su desaparición y posible femicidio. En ese sentido, se difundió un video que grabó Noelia Magalí Fernández Leyes, quien era trabajadora de prensa en la organización política del matrimonio, dejando un mensaje en caso de que le ocurra algo. "No me voy a suicidar", advirtió.

En la filmación, que dura poco más de dos minutos, Fernández Leyes cuenta su situación actual, aclarando que se encuentra en un lugar seguro, con custodia y un botón antipánico. Asimismo, indicó alguien pretendió llevarse a sus hijos, quienes se encontrarían en otra locación. "No quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca", afirmó la mujer.

La desaparición de Cecilia Strzyzowski: su último mensaje, varios detenidos "poderosos" y el desgarrador lamento de la madre

La joven se desempeñaba como trabajadora de prensa del movimiento de Mujeres al Frente, que lidera Marcela Acuña. En diálogo con Infobae, su padre, Pablo Fernández, explicó: "Ella respondía a Patricia Acuña (hermana de Marcela) y su marido, Ricardo Goya. Cuando pasó lo de Cecilia, su jefa la llamó y le pidió que se ocupara del tema".

"Emocionalmente no estoy bien, mis hijos no están conmigo, están resguardados en otro lugar por cuestiones de seguridad. Son muy pocas las personas que saben dónde estoy. No me pidan que les diga, es por mi seguridad, la de terceros y la de mis familiares. Mi única seguridad es un botón antipánico, una custodia permanente y otra para mis hijos", detalló la mujer en el video. Fernández Leyes aclaró que solo está al tanto de su ubicación Gustavo Olivello, el exsuboficial mayor de la policía y periodista de radio Gualamba, que el lunes grabó el momento en el que la mujer entregaba su teléfono a peritos de la Policía del Chaco.

Caso Cecilia Strzyzowski: buscan el cuerpo tras la declaración del casero de la familia Sena

"No dejen que mis hijos se separen, no dejen que ellos vayan donde no quieren ir", manifestó. Además, alertó que "hay una persona que se acercó para poder llevárselos". "Por favor, les voy a pedir que no dejen a mis hijos solos", imploró.

Tras agradecer mensajes de apoyo que manifestó no poder contestar, la mujer concluyó: "Yo no me voy a suicidar, yo no me voy a matar. Estoy resguardada en este lugar, por estos días, por estos momentos, veremos qué pasará, pero yo no me voy a suicidar".

El pasado lunes Fernández Leyes aportó su teléfono celular a la investigación del femicidio de Strzyzowski. Según indicó, el aparato contendría evidencias que incriminarían al matrimonio de dirigentes sociales. En ese sentido, en sus declaraciones en la radio Gualamba explicó que posee mensajes que dejarían expuestos a los Sena. "Tengo algunos mensajes que no los quiero tener en mi teléfono, tengo miedo y no quiero hablar mucho", manifestó en esa oportunidad.

Noelia Magalí Fernández Leyes

Quién es Emerenciano Sena, el detenido por la desaparición de Cecilia Strzyzowksi

Una de las informaciones que habría proporcionado sería que el día 2 de junio "las personas que están detenidas de la familia Sena habrían cambiado sus teléfonos". Sumado a esto, afirmó que Patricia Acuña, hermana de Marcela Acuña, habría "escondido a Cesar Sena mientras se encontraba prófugo de la Justicia".

Durante la transmisión en vivo llamaron a la Policía y al personal judicial, quienes se hicieron presentes en el lugar junto al fiscal a cargo de la causa, Jorge Cáceres Olivera. Por su parte, la Policía de Investigaciones Complejas procedió a secuestrar el teléfono celular. Más tarde, la joven salió custodiada del estudio de la emisora para declarar ante el fiscal Olivera.

