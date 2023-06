Hay un femicidio cada 31 horas: desde el Ministerio de la Mujer llaman a "seguir exigiéndole al Estado"

Desde 2015 hasta la actualidad el promedio de femicidios en Argentina es de 1 cada 31 horas, según el Observatorio Ahora que sí nos ven. Hay otras ONGs que llevan el conteo y, en general los números se parecen. Desde 2020 existe por primera vez el ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad cuyo eje central está en la violencia de género, es decir, la mayor parte de su presupuesto está destinada a políticas para frenar esos crímenes, sin embargo, en estos últimos tres años los femicidios no bajaron de forma significativa.

“No puedo decir ‘el Ministerio funciona porque la tasa de femicidios bajó’ porque no es así porque seguimos hablando de un montón de vidas que se van todos los años”, reconoció a PERFIL Josefina Kelly Neila, secretaria de políticas contra la violencia de género dentro del ministerio. “Tenemos que pensar y repensar cuáles son las políticas que venimos implementando, si yo pensara que venimos haciendo todo bien, estaría muy equivocada”, agregó.

Para Andrea D’Atri, dirigente del PTS dentro del Frente de Izquierda y fundadora de la organización feminista Pan y Rosas, hay que apuntar a brindar soluciones a la vulnerabilidad económica a las mujeres. “Más allá de las medidas inmediatas de un refugio, es necesario que cuenten con licencias laborales pagas, que cuenten con subsidios del Estado las que no tienen trabajo mientras dura su proceso de tratamiento y atención interdisciplinaria, proponemos que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a créditos de vivienda a tasa cero para poder adquirir una vivienda propia y que eso no sea una de las presiones para no poder salir del círculo de violencia”, apuntó en diálogo con PERFIL.

“Sabemos que falta, porque cuatro años no bastan para desarmar el machismo estructural. Para eso, necesitamos la fuerza de todos los sectores de la sociedad y de todos los poderes del Estado: hay que renovar el pacto social democrático en contra de todos los tipos de violencias y un Poder Judicial que esté a la altura del contexto histórico”, indicó al respecto la ministra de la cartera, Ayelen Mazzina, en un comunicado de prensa.

Mazzina está al frente del Ministerio desde octubre de 2022, luego de que renunciara Elizabeth Gómez Alcorta. En cambio Josefina Kelly Neila fue parte de la gestión desde el comienzo por lo que puede brindar una mirada global de la gestión.

“El grito de ‘Ni una menos’ nos interpela a la responsabilidad que tenemos como como Poder Ejecutivo y creo que también es una responsabilidad de los tres poderes del Estado para seguir generando políticas públicas, de articular cada vez más con las provincias, con los municipios, con las organizaciones que trabajan históricamente y acompañan a personas en situación de violencia de género”, comenzó Kelly Neila.

La Corte Suprema publicó el primero de junio el informe de femicidios del 2022 en el que detalla que hubo 252 víctimas letales de violencia de género, en 2021 fueron 251 y en 2020, 287. Al respecto la funcionaria indicó: “Es un problema absolutamente complejo, que si bien se registra una leve baja para nosotras, como funcionarias públicas mientras que exista un femicidio por motivos de género nos duele y tenemos que seguir trabajando”.

Al ser consultada sobre si no falló algo al llegar casi al final de esta gestión sin que los datos de femicidios disminuyeran de forma elocuente sostuvo: “Para mí las políticas públicas del Ministerio y el impacto de las políticas públicas en los territorios y en el abordaje de la violencia y en la reducción de las situaciones de violencia de género no pueden estar únicamente atadas a los datos de femicidios”.

“Entender que un Ministerio va a poder resolver esa situación, es minimizar la problemática y la complejidad esta situación”, enfatizó. “Claramente que tenemos que pensar y repensar cuáles son las políticas que venimos implementando para poder creativamente seguir generando más porque nos preocupa y nos ocupa la tasa de femicidios y por eso, si bien viene bajando, no puedo decir bueno ‘el Ministerio funciona porque la tasa baja’ porque no es así y porque seguimos hablando de un montón de vidas que se van todos los años y todos los días por esta situación”. “Nos falta muchísimo y creo que es por este camino, creo que hay que seguir con los feminismos, exigiéndoles más políticas al Estado”, afirmó.

-¿Pero dónde cree que se puede actuar, usted se refirió a exigirle al Estado, pero usted es parte del Estado?

-Nosotros somos el Estado, pero el Estado tiene tres poderes, no uno solo. Hoy el 35% de personas que van a hacer una denuncia por violencia de género tarda más de cinco horas, y cuando van a hacer una denuncia es una situación de emergencia. En los más de 20.000 casos que intervenimos, el 82% de los casos que nosotros acompañamos como ministerio se dictan medidas que no fueron efectivas porque persiste la situación de violencia, si hablamos de medidas de protección, el 78% también marcó, que cuando se vencen las medidas de protección, la víctima debe ocuparse de solicitar e impulsar una prórroga o una nueva orden, claro, entonces claramente esos son las reformas o son para repensar cómo actuamos ante casos de emergencias de situaciones de violencia de género.

-¿En cuanto a la creación de refugios no cree que se puede ir más a fondo con eso?

-Absolutamente, fortalecimos en estos años a 35 hogares y refugios en todo el país con una inversión de más de 54 millones. También ampliamos el programa para poder fortalecer a los dispositivos de protección que tienen las organizaciones comunitarias en los distintos territorios y a su vez, estamos construyendo 30 centros territoriales en todo el país, uno por provincia y después, de acuerdo a la tasa de la encuesta de prevalencias y de las necesidades territoriales y la densidad poblacional, en algunas provincias estábamos construyendo más de uno y en este momento ya tenemos inaugurado tres; uno en la provincia de La Pampa, otro en la provincia de Buenos Aires y otro en la provincia de Tierra del Fuego.

Kelly Neila con la mira en la Justicia, D’Atri en la economía

Desde el primero de enero hasta el 30 de abril de 2023 hubo 99 femicidios en Argentina, según Ahora que si nos ven y de ellos la mayoría se produjo en la provincia de Buenos Aires. Kelly Neila subrayó que cuando asumieron no había datos de prevalencia y que ahora los tienen y demuestra que “una de cada dos mujeres a lo largo de su vida, atravesó situaciones de violencia de género”.

“Tenemos que trabajar en políticas de reparación para evitar la impunidad en los casos de femicidio y lo venimos haciendo desde una dirección específica y venimos trabajando con familiares y con allegades, hay más de 570 familias que venimos acompañando desde que iniciamos la gestión, pero también sabemos que tenemos que crear políticas para llegar antes”, indicó la funcionaria

“Acompañamos más de 24.000 casos de personas en situación de violencia de género para que accedan a la justicia y en los informes de estos casos aparecieron datos que nos siguen alarmando muchísimo, en casi un 90% de los casos se tarda entre como mínimo dos y más horas en que le recepcionan la denuncia”, explicó.

“Cuando hablamos de la justicia penal la demora excesiva, una respuesta del sistema de administración de justicia que vio reflejado en un 86% de los casos, la falta de investigación, el archivo de causas en un 70% de los casos”, destacó y en relación a esto la funcionaria indicó: “Como Poder Ejecutivo tenemos que seguir profundizando políticas públicas, pero como venimos sosteniendo desde los feminismos desde hace mucho tiempo, también necesitamos una Justicia que esté a la altura de la circunstancias, de las demandas sociales y de las necesidades en estas problemáticas tan complejas”.

D’Atri cuestionó algunas propuestas de la cartera en relación a los programas de acompañamiento o de formación. “Esto no cambia la situación material de la vida de las mujeres”, apuntó.

“Un índice que salió un informe en estos días de la CEPAL - se refiere a un informe sobre endeudamientos géneros y cuidados- que hizo junto con el propio gobierno, hay un dato muy impactante que es que en el 73% de las mujeres que encabezan hogares están endeudadas con créditos para poder pagar la comida, los remedios y pagar los servicios”, relató.

“Eso es una espiral que no tiene salida, porque si vos estás pagando con tarjeta la comida porque no te alcanza, el efectivo que cobraste al mes siguiente, si además tenés que pagar la tarjeta, nuevamente no te va a alcanzar y es una espiral de endeudamiento cada vez mayor”, analizó.

“El 51% de las mujeres que trabajan están precarizadas, no tienen aportes, no tienen obra social, no tienen derechos sindicales, no tienen licencias ni derecho a nada y un salario que en promedio es menor al salario mínimo vital y móvil”, detalló y señaló: “Pensar la situación la situación de violencia, sin considerar que la realidad de la gran mayoría de las mujeres es esta es un poco un poco abstracto”.

“¿Cómo una mujer puede escapar de una situación de violencia, si vive esta situación económica?, no tiene forma de sostener su hogar, de darle de comer a sus hijos, está endeudada, depende económicamente de otra persona que probablemente sea la persona que ejerce violencia contra ella, que además el Estado no solamente no tiene ni siquiera un refugio para acogerla sin que implique que se tenga que mudar a otra provincia en algunos lugares. Bueno, algunos lugares son así en algunos lugares, donde no hay refugio. Tiene que mudarse a otra provincia con sus hijos cambiarlos de escuela dejar su trabajo, o sea, no sé la situación es verdaderamente dramática”, concluyó.

Por su parte Josefina Kelly Neila aclaró: “Nosotros tenemos el programa acompañar, que es un programa especial de apoyo económico y acompañamiento psicológico y legal para las personas en situación de violencia con motivos de género donde, desde que se implementó, hace dos años y medio acompañamos a más de 300.000 personas en esta situación”.

“Si yo pensaría que estaba todo perfecto y que venimos haciendo todo bien, estaría muy equivocada. Creo que tenemos que seguir trabajando, pero creo que las políticas que venimos implementando tienen que seguir profundizándose tenemos que seguir generando políticas nuevas, pero es con más Estado, con mayor cercanía y con un Estado que realmente tenga la convicción de seguir ampliando reconociendo derechos, creo que claramente eso se hace siempre desde los gobiernos nacionales y populares”, concluyó.