"Tengo miedo por mí": la carta que envío César Sena desde la cárcel

Tras la renuncia del abogado Juan Díaz en la causa en la cual investigan al clan Sena por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, César Sena, expareja de la joven y acusado del supuesto crimen, envió desde la cárcel una carta escrita por él. En la misiva, el sospechoso apuntó contra el letrado y aseguró que tiene "miedo" por su vida".

"Señor Fiscal: soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz que era mi abogado defensor y de toda mi familia. Está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí", comienza el texto escrito en puño y letra por el joven de 19 años.

"Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo”, concluyó el acusado del crimen de la mujer de 28 años, que hasta el momento permanece desaparecida.

La carta fue difundida luego que el abogado Díaz renunciara a la defensa de Sena por "diferencias irreconciliables" con el imputado. "Creo que es culpable y que se pueden encontrar los huesos de Cecilia", afirmó el letrado en declaraciones al Diario Chaco. También renunció a la representación legal de Fabiana González, asistente de matrimonio Sena, y de su pareja Gustavo Obregón.

La carta que César Sena (18) envío desde la cárcel.

Díaz consideró que "el delito no fue premeditado en un comienzo, (aunque) sí ya cuando se quiso ocultar". Además, si bien resaltó la confidencialidad de la evidencia incorporada al expediente, deslizó que uno de los motivos de su renuncia es que se trata de "un hecho criminal", algo de lo que "está convencido".

"Siempre acompañé a la familia Sena por sus derechos políticos, pero esto ya escapa a la política, se trata de un hecho criminal y hay límites. Una cosa es un preso político y otra cosa es un preso común", puntualizó. Por último, destacó que el matrimonio Sena "perdió la calidad de dirigentes y su capacidad moral".

Asimismo, según NA, el letrado indicó que no tiene dudas sobre la autoría de César Sena en el crimen, aunque no lo estableció en cuanto a sus padres, el dirigente social Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, quienes también se encuentran detenidos. "César sí, respecto a los demás tengo mis dudas. Con el avance de la investigación... sí se puede hablar de participación, pero no todavía en qué grado", manifestó.

Sumado a esto, la carta fue escrita luego de que el acusado pidiera volver a declarar. La expareja de Cecilia ya había declarado en la causa, pero como testigo. Sin embargo, el fiscal Jorge Cáceres Olivera se negó a tomarle declaración hasta que Sena tuviera una defensora oficial. Desde que cambió su condición y es imputado, el joven no había aceptado hablar con el juez.