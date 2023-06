El diputado de ultraderecha y candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, registró su fuerza en todo el país, excepto en Santa Cruz, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Esto ocurre en un momento en el que su desempeño en cada una de las elecciones desdobladas ha sido tema de discusión, especialmente debido al bajo porcentaje que ha obtenido, generalmente ubicándose en el cuarto o quinto lugar.

En ese contexto, la noticia que más impactó ayer, mientras los referentes de Juntos por el Cambio seguían de cerca el impacto de su registro y mostraban su unidad, fue la pérdida de Guillermo Britos, quien era el precandidato a gobernador que había pactado con Javier Milei.

Estamos hablando del intendente de Chivilcoy y excomisario de la Policía Bonaerense. Lo cierto es que Britos dijo: "Me voy porque no hay posibilidades de poder llegar a un acuerdo en este momento", aunque aclaró que no era un ataque personal hacia Milei y no cuestionó en absoluto el proceso de negociación.

En Juntos por el Cambio, observan con atención la situación debido a las diferencias internas que existen en el PRO respecto a las candidaturas que se medirán en las PASO el 13 de agosto.

Esto plantea un escenario de competencia abierta con reglas que buscan evitar golpes bajos, pero que anticipan una contienda cerrada entre el intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti, y el diputado nacional Diego Santilli.

Grindetti cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich y está llevando adelante los planes para la provincia de Buenos Aires, que Horacio Rodríguez Larreta tiene en mente.

Hasta ahora no ha sido posible llegar a un acuerdo para evitar que las diferencias afecten a los municipios. La provincia de Buenos Aires cuenta con 135 municipios, y 22 de ellos son gobernados por el PRO. Tanto Bullrich como Larreta buscan contar con candidatos que estén en la gestión, pero las señales apuntan a que se inclinen por uno u otro.

Surgió la posibilidad de que los candidatos que se mantengan neutrales lleven como precandidato presidencial a las dos listas, pero Bullrich dejó en claro que no permitiría eso.

Esta situación ha llegado a un punto que algunos consideran irreversible, ya que, al menos hasta ahora, cuando el plazo para la inscripción de candidaturas está próximo a vencer en 10 días, el tema pasa por intentar alcanzar algún acuerdo, aunque sea en los municipios donde los dirigentes sean neutrales en la disputa entre Grindetti y Santilli.

Sin embargo, el tema no se limita sólo al debate interno. También es importante considerar la oportunidad que representa el hecho de que Milei, a 10 días del cierre de listas, aún no cuente con un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. En un momento en el que la porción del voto de ultraderecha sigue siendo objeto de especulaciones en algunos casos.

Es cierto que el abogado penalista Fernando Burlando lanzó su precandidatura a gobernador, pero luego perdió impulso y se desinfló. Sin embargo, las encuestas aún le otorgan una intención de voto que se sitúa entre el 8% y el 9%, a pesar de que no ha tenido una participación activa en la campaña.

En ese contexto, es importante considerar qué sucederá en la interna entre Grindetti y Santilli, ya que existe la posibilidad de que alguien pueda captar el voto cautivo que queda de Milei, quien aún no cuenta con un candidato definido.

¿Dónde va a ser candidato Espert?

Ahí es donde también surge otra gran pregunta, y es el futuro de José Luis Espert. Ayer estuvo en la foto grande con los dueños, los poseedores de la lapicera de Juntos por el Cambio, y terminó un capítulo, ya está dentro de Juntos por el Cambio.

Pero apenas entró, empezó a plantear algo que ya habíamos contado: que todavía no está claro dónde va a estar Espert.

Originalmente, había planteado ser precandidato presidencial. Fue una de las discusiones por las cuales Bullrich y Larreta tuvieron que usar el teléfono rojo para poder definir si directamente Espert quedaba fuera o si entraba y el conflicto no empeoraba. Había una condición: que Espert no definiera dónde iba a jugar. Pero a partir de ayer, se han empezado a definir ubicaciones.

Ahora, el diputado de Avanza Libertad, nuevo aliado formal de Juntos por el Cambio, dijo: "La Provincia también me tira". Y ahí es donde empiezan a surgir también las preguntas, no solamente en el equipo de Grindetti y Santilli, sino también en toda la mesa de Juntos por el Cambio, porque Milei sigue sin candidato a gobernador.

En ese contexto, la incógnita que ocupa Espert dentro de la preocupación que tenía el bulrrichismo para que no juegue en la boleta grande parece que empieza a despejarse. Quizás no juegue en la gran elección nacional y no sea una amenaza para Patricia Bullrich en este escenario, donde ella estaba muy preocupada de que Espert sea un lastre para ella, quitándole votos y beneficiando a Larreta.

Quedan nueve días para poder terminar de armar las ecuaciones que darán un resultado que se plasmará a través de las lapiceras de quienes finalmente posaron ayer en el comité de la Unión Cívica Radical.

En esa mesa, los radicales tampoco son ajenos. Grindetti espera que Maximiliano Abad, titular del comité de provincia, sea su candidato a vicegobernador. Pero al menos hasta recién, hablamos con Federico Angelini y le preguntamos sobre la posibilidad de que haya un compañero de fórmula radical para Patricia Bullrich.

Nos dijo que sí, que es muy posible que haya un radical en esa fórmula, pero no mencionó a Abad. Eso le suma muchos más puntos a la posibilidad de que Abad pueda continuar en las conversaciones, en las conversaciones con Néstor Grindetti, cerca de Santilli.

Ante este escenario, y repito, con Milei sin poder definir un candidato a gobernador, a veces en el santilismo piensan en Facundo Mares y se preguntan si, en medio de toda esta rosca, no hay una posibilidad de que pueda volver a las fuentes y regresar al escenario donde construyó parte de su desarrollo político: la provincia de Buenos Aires.

En ese escenario de tanta aridez y desconfianza el hecho de que Milei haya renunciado inesperadamente a su candidato a gobernador es como una gota en el desierto para Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

