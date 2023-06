Scioli-Milei: todo pasa en Buenos Aires

"Freud explicaba que el inconsciente es atemporal. Hay experiencias psiquiátricas que detallan la sensación diferente que se tiene del tiempo cuando uno comparte una situación de mucho movimiento", introdujo Jorge Fontevecchia a la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9) del jueves 15 de junio del 2023.

Personas que han compartido un vuelo con exceso de turbulencia, durante un tiempo prolongado, se sienten hermanadas al aterrizar. Lo que está sucediendo esta semana en materia política seguramente tenga ese efecto distorsionador del tiempo.

Una de las novedades más importantes de ayer fue la confirmación de que el kirchnerismo no es hegemónico dentro del ex Frente de Todos, ahora denominado Unión por la Patria, y que, por primera vez, tiene un enemigo interno y no externo.

Scioli no resigna su candidatura

Esta situación reconfigura a la oposición que se creó y se amalgamó alrededor del antikirchnerismo y la idea de que, con un cuarto mandato en el 2015, Argentina iba camino a convertirse en Venezuela o en Cuba.

Hoy queda claro que el país es capitalista y que el sistema judicial, democrático y la división de poderes gozan de buena salud, pero ya no está ese elemento amalgamador que había hecho que personas del progresismo como Elisa Carrió o algunos radicales se unan con dirigentes que, años atrás, nadie podría haber imaginado.

Al perder su hegemonía, el kirchnerismo deja de ser un elemento aglutinante para Juntos por el Cambio y se expresa en la división clara entre los distintos protagonistas del principal partido opositor. Horacio Rodríguez Larreta llama a la unidad con el peronismo cordobés, mientras que Patricia Bullrich asegura que, en caso de ganar las elecciones, formará alianza con Javier Milei.

Ayer, el kirchnerismo tuvo que aceptar ir a una PASO, tal como solicitaban Daniel Scioli y el presidente Alberto Fernández. Al mismo tiempo, Milei se quedó sin candidato a gobernador en la Provincia a pocos días de cerrar las listas.

La idea de cambio de nombre refleja una crisis de identidad que tiene el panperonismo y el antipanperonismo. Unión por la Patria es un nombre que tiene un antecedente similar en España con el partido Unión Patriótica creado por el dictador Miguel Primo de Rivera en 1924. Como una paradoja, en Cuba también se creó la Unión Patriótica, como el partido disidente al gobierno que asumió a partir de la revolución de 1959.

Por último, también se llamó Unión Patriótica a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia cuando iniciaron los tratados de paz con el gobierno de Álvaro Uribe y se aliaron al partido comunista colombiano.

En nuestro país, hay dos movimientos que tuvieron la palabra "patria" en su nombre. La Liga Patriótica era un grupo fascista que operó activamente en la década del 20 como grupo parapolicial de extrama derecha e impulsado por una idiología nacionalista, antisemita, racista y antisindical.

Las disputas internas del oficialismo podrían llegar a la Justicia

En medio del cierre de las alianzas, Aníbal Fernández advirtió que el sector presidencial de Unión por la Patria recurrirá a la Justicia si no aceptan que las minorías ingresen en la formación definitiva de las listas con el porcentaje que siempre utilizó el peronismo.

El sector bonaerense del peronismo aseguró que la advertencia judicial de Aníbal Fernández fue el detonante para publicar un comunicado contundente y crítico hacia el Presidente, Daniel Scioli y el propio ministro de Seguridad.

Esa misma tarde, Alberto Fernández dio una charla a un grupo de universitarios y habló de sus diferencias con Cristina Kirchner: "Cuando Cristina critica cosas es porque ve malas decisiones en mi Gobierno. Yo la escucho y a veces puede ser que tenga razón y otras veces no".

El poder del que no tiene nada que perder

Vale la pena citar una columna premonitoria de Gustavo González en diario Perfil, en la que asegura que "no hay poderes chicos" y que el kirchnerismo debía cuidarse de quien no tiene nada que perder, en referencia a Alberto Fernández, con escaso capital político tras anunciar que no iba a presentarse para reelegir, y también a Daniel Scioli, lejos de las primeras planas en los últimos años.

Los dirigentes que aparentemente no tenían nada que perder, podrían llevar las contiendas hasta el final sin medir consecuencias. Finalmente, tal como describe la parábola de Hegel, el esclavo termina siendo amo del amo.

La posición de Alberto Fernández se impuso en el oficialismo. Scioli será candidato en las PASO y con las condiciones para las minorías que reclamaba el sector: "La gente está caliente cuando no llega a fin de mes, está caliente con la inflación y con la inseguridad. Siento que tengo que defender la democracia interna y la participación para que la gente ordene las candidaturas" aseguraba Scioli en una entrevista televisiva que lo encontró vestido de naranja, color que utilizaba en su campaña presidencial del 2015.

CFK pretende unidad, pero sin la presencia de Scioli

El peso de la palabra “Patria”

Sergio Berni fue uno de los primeros en expresar su opinión por el nuevo nombre del frente oficialista: "La palabra 'Patria' me pone la piel de gallina y me parece que es el norte que tiene que tener cualquier espacio político que intente realizar transformaciones políticas para salir de esta gran crisis", celebró el ministro de Seguridad bonaerense.

Del otro lado de la grieta, Miguel Ángel Pichetto aseguró que el Gobierno cambia el nombre para olvidar la pésima gestión y también opinó sobre el concepto de Patria: "No debería ser de un partido político, porque la Patria es de todos. Además, me hace acordar a un hecho tenebroso que ocurrió durante la democracia argentina cuando el movimiento Todos por la Patria tomó el cuartel de La Tablada".

Cuando se analiza la configuración del mapa político, al igual que con cualquier estructura de poder, si un lugar se mueve, modifica al otro. Así como la amenaza de un kirchnerismo eterno fue lo que juntó a la oposición compuesta por el progresismo y la derecha de cara a las elecciones del 2015, la pérdida de hegemonía del kirchnerismo produce un efecto en Juntos por el Cambio donde se ven dos proyectos distintos y cada vez más marcados.

Patricia Bullrich fue quien tomó la delantera en esta disputa y dio una clara señal sobre la mirada política de su espacio: "Vamos a lograr que las leyes principales sean acompañadas por el ala liberal".

Las distintas recetas en Juntos por el Cambio y la polémica por la figura de Milei

En Juntos por el Cambio hay dos diagnósticos: uno que cree que el principal problema de la Argentina es el kirchnerismo, mientras que hay otro sector, comandado por Horacio Rodríguez Larreta, que considera que el problema dejó de ser el kirchnerismo y pasó a ser la grieta.

Estos dos diagnósticos llevan a dos recetas distintas, tanto desde lo económico, como desde lo discursivo. Ante el pedido del radical Gerardo Morales de que "Patricia baje un cambio", la respuesta de la exministra de Seguridad es un spot de campaña en la que se la ve acelerando un auto de carrera.

Dentro del ala radical de Juntos por el Cambio, otro dirigente que expresó su postura y celebró que finalmente Milei no ingrese a la coalición fue Gastón Manes: "Felizmente, Milei se quedó afuera".

En el principal partido opositor se dan luchas internas permanentes, una de las más importantes será en la ciudad de Buenos Aires cuando se enfrenten Jorge Macri y Martín Lousteau por la gobernación.

El exintendente de Vicente López aprovechó una entrevista para chicanear a su adversario interno tras las acusaciones recibidas por su cambio de distrito: "Yo siempre estuve en la vereda de enfrente del kirchnerismo y siempre tuve una coherencia política. Lousteau tendrá que hablar sobre su pasado político".

Los partidos están partidos y, a esta altura, se ve con claridad que son seis los espacios políticos en disputa y no dos como había años atrás. Hay que ajustarse los cinturones, porque se vienen días de definiciones políticas trascendentales de cara a las oficializaciones de candidaturas.

