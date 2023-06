Aníbal Fernández: "Scioli no es el candidato de Alberto"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández afirmó que Daniel Scioli "no es el candidato de Alberto Fernández" y que el ex vicepresidente integrará una fórmula con "un compañero o compañera que será definido en los próximos días".

Durante una entrevista en C5N y en relación al fuerte comunicado que emitió el PJ bonaerense tras el acuerdo para las PASO, dijo que el tema que se discutió "de forma acalorada" fue el piso electoral.

"Hablaban del 40% del piso, nosotros discutíamos que fuera el 25% como dice nuestra Carta Orgánica y acordamos en el 30", explicó.

Aníbal Fernández apoya a Scioli en la interna de Unión por la Patria. Sobre la discusión sobre los pisos para ubicar a candidatos en la lista, dijo:: "Esto nos hace mal a todos si no lo ponemos en un formato que nos convenga a nosotros y a todos los compañeros que quieran participar. Eso se entendió y se resolvió".

Sostuvo que el presidente Alberto Fernández "nada tiene que ver con esto, él no está participando de la elección".

En relación al encendido comunicado del PJ bonaerense , en el programa "Duro de Domar" le preguntaron si era cierto que los comentarios de parte de su sector sobre la posibilidad de judicializar habían generado malestar, considerando que Cristina tiene una condena pendiente de apelación.

Daniel Scioli dijo que no baja su candidatura "ni aunque le exijan tener los dos brazos"

"No. Nadie ha defendido a Cristina como la he defendido yo y seguiré defendiéndola. En todas las causas que está afrontando Cristina es inocente, lo digo con todas las letras", expresó el titular de la cartera de Seguridad.

Por otra parte dijo que "hubiese preferido un único candidato, de corazón, pero es muy difícil cuando cada uno se aferra a esa postura". Y reforzó su apoyo a la precandidatura de Daniel Scioli: "cumple con los requisitos que se necesitan, es aplomado y tiene la cabeza bien puesta".

Acto seguido, Fernández aclaró que "esto no va a en detrimento ni de Massa ni de Wado, que les tengo mucho cariño". E insisitió: "Daniel Scioli no es el candidato de Alberto, que eso quede bien en claro".

"Yo no soy quien para decir quién se tiene que quedar y quién se tiene que ir. Hasta ahora sabemos que está Scioli y que él deberá elegir, en conjunto con el grupo, a un candidato o candidata a vice. Del otro lado, tiene que pasar lo mismo con sus candidatos. ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Quiénes son los que se van a ir? No lo sé", lanzó el ministro.

Aníbal Fernández advirtió: "Recurriremos a la Justicia si no hay acuerdo en las reglas electorales"

"Más chances se tienen cuando uno es conciso y contundente en las decisiones de las políticas públicas que va a aplicar. Ahí se tienen chances. Estoy convencido que no hay otra forma de hacer política que no sea hablando, que no sea siendo contundente", señaló.

LT