Aníbal Fernández aseguró este miércoles que nadie le pidió a Daniel Scioli que baje su precandidatura a presidente de la Nación y que al embajador en Brasil no le molestaría que el Frente de Todos cambie de nombre.

El ministro de Seguridad y apoderado de la lista que promueve al ex gobernador bonerense mandó un reclamo puertas adentro para que "se cumpla con la ley".

Lo hizo en el día en el que vence el plazo para la inscripción de las alianzas y comenzó el debate sobre las reglas de competencia interna. Uno de los puntos que más rispideces genera es fijar los pisos en caso de que haya PASO, algo que está a cargo de los titulares de los partidos. "Me reuní con Gildo Insfrán y no pedí ninguna estupidez, sólo que se cumpla con lo que dicen las leyes. No vamos a aceptar nada que esté por fuera de eso", dijo el funcionario.

En caso contrario, avisó que "recurriremos a la Justicia".

En el pico del debate interno donde los intereses suben y se debate cómo será la coalición oficialista de cara al futuro, Fernández también aseguró que nadie le pidió a Scioli que decline su postulación, y que si alguien hiciera eso no conoce al ex motonauta. "No lo conocen a Daniel, es más duro que una piedra: si se plantó, se plantó. El caso de Daniel y de Victoria Tolosa Paz es muy definido y está caminando inclusive sin saber quién va a competir. Daniel compite con quienes estén en frente", manifestó.

En declaraciones a Mañana Sylvestre (Radio 10), Fernández aseguró que su candidato no tiene problemas en que se cambie el nombre del Frente de Todos siempre y cuando "represente el espíritu" del espacio.

Pero jugó a fondo ante la supuesta exigencia del sector que integra el kirchnerismo para que presente avales. "Ya los tenemos, casi tres veces los requeridos. Se presentarán en tiempo y forma y reclamando lo que entendemos que nos corresponde, la participación en la forma de competir", dijo el ministro.

Y, confiado, agregó: "El peronismo toda la vida habló del piso del 25%. Nos sentimos convencidos que vamos a ganar la elección".

Palo a La Cámpora y Máximo Kirchner

Se sabe que desde que se convirtió en ministro de Seguridad de Alberto Fernández, Aníbal saltó de ser un férreo defensor de Cristina Kirchner y de estar en su núcleo duro, a la vereda y los intereses del presidente y su entorno. En ese marco, se han oído de su parte fuertes críticas a dirigentes cercanos a la vicepresidenta, como Andrés Larroque o Máximo Kirchner.

Y en las horas decisivas que atraviesa el oficialismo, ese comportamiento político se exacerbó.

"Nosotros tenemos una visión del peronismo que es más o menos la misma. Pero después, en el ejercicio cotidiano y la forma política, no nos parecemos", dijo al comparar al sector que integra frente al kirchnerismo.

Daniel Scioli no se baja, según Aníbal F.

Y rápido apuntó contra La Cámpora y Máximo Kirchner, uno de sus líderes: "El peronismo de este lado tiene una visión particular, La Cámpora tiene otra visión. Y eso tiene que discutirse: no estamos de acuerdo, por ejemplo, con que a los intendentes le saquen un concejal".

Añadió, a su vez, que "no estamos de acuerdo con que al presidente del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Gray, lo saquen a los empujones para ponerlo a Máximo. Hay diferencias". La referencia, en este caso, es al conflicto judicializado por la presidencia del PJ en la provincia de Buenos Aires, sobre el cual la Corte Suprema tiene un fallo pendiente.



No obstante, Fernández avisó que "una vez que se haya discutido" el rumbo de la coalición oficialista en las PASO "iremos para el lado que se defina".

