Eduardo Duhalde opinó sobre el acuerdo con el FMI: “Si no se puede pagar, no se paga"

Eduardo Duhalde durante una entrevista con "Argenzuela", el programa emitido por Radio 10, respaldó la candidatura de Daniel Scioli, con quien mantiene un diálogo permanente. Con respecto a la delicada situación económica que atraviesa el país, señaló que la solución está en la producción. Respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó: “Si no se puede pagar, no se paga. El Fondo sabía que la Argentina no lo podía pagar”.

Sin vueltas y con la mirada analítica de los años en la política, el expresidente Eduardo Duhalde se despegó de la visión catastrófica: "No es tan difícil salir del momento en el que estamos". Y señaló que el camino para recuperar la economía: "Coincidimos con Scioli que la solución de la Argentina es la producción".

En ese sentido, el exvicepresidente del menemismo remarcó el buen trabajo que realiza el actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. "De Mendiguren anda muy bien, conoce el sector y hoy la producción funciona y crece en una situación difícil", enfatizó.

Las PASO

En relación con la polémica que rodea la interna en el Frente de Todos, expresó: "Para mí debería haber PASO, estaría bueno que los dirigentes se midan el aceite y no que crean que son candidatos porque tienen amigos que le dicen". Ante la consulta por su candidato, y fiel a su estilo, no titubeó: "Me reúno permanentemente con Scioli, soy amigo hace más de 30 años y para mí es la mejor opción".

Además, destacó que deberían estar todos los candidatos con el símbolo justicialista de fondo y que la gente elija a quién consideren el mejor. “A mí en el 2002 me ofrecieron que yo elija al candidato, y solo elegí al oficial”.

Frente de Todos

"El Frente de Todos fue un fracaso, hay que cambiarle el nombre", expresó. Además, catalogó de igual manera el accionar presidencial y señaló que sin poder “es muy difícil gobernar”.

Cuando le consultaron por la actual vicepresidenta, Duhalde señaló: "Cristina (Kirchner) tiene un fuerte liderazgo, que lo maneja hace muchos años de una manera que a mí particularmente no me gusta".

Las elecciones nacionales

El expresidente se mostró optimista en relación con los votos que podría recuperar el peronismo: "Creo que puede ser que haya un porcentaje de votos de la derecha, pero no el que dicen tener”. Y agregó: "Uno cuando hace política tiene que saber que tiene que armar listas, hacer campaña. Milei no tiene ninguna experiencia".

Al cierre, Duhalde expresó que la mirada política también incluye a los sindicatos como parte fundamental para lograr un consenso generalizado: "Los gremios tienen que poner de su parte también, tiene que poner su apoyo y no trabas. Tiene que haber un sindicato por rubro no 10, como pasa con la educación en la Ciudad, es una vergüenza".

