La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a mostrarse en público luego del acto del 25 de mayo, esta vez en Santa Cruz, y el día posterior a otra jornada turbulenta en el interior de la coalición ahora llamada Unión por la Patria.

Junto a la gobernadora local Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, participará de un evento por la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, que fue inaugurado en 1995 cuando Néstor Kirchner era gobernador y Carlos Menem presidente.

El acto, según informa un flyer de Unidad Popular Santa Cruz, será a partir de las 17 horas y bajo el lema “Todos con Cristina”.

La titular del senado será la oradora principal del evento y hay expectativa, como en cada aparición, por lo que pueda expresar respecto a las próximas elecciones pero sobre todo en relación a la fecha más inmediata para los espacios políticos: el cierre de candidaturas del 24 de junio.

Todavía resta saber si en el renombrado Unión por la Patria se celebrarán primarias o habrá un candidato de consenso. Esta última opción es cuestionada por Alberto Fernández y Daniel Scioli, quien reafirma en cada entrevista su deseo de presentarse en las PASO del 13 de agosto. "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual", llegó a manifestar.

Hay otro bloque conformado por el kirchnerismo, Sergio Massa y 13 gobernadores que pide lista de unidad. Las diferencias quedaron expuestas este 14 de junio en el día de cierre para la presentación de alianzas electorales en donde también el oficialismo le dio un rebranding al nombre que lo llevó a la victoria en las presidenciales del 2019.

Aníbal Fernández: "Scioli no es el candidato de Alberto"

Los términos no fueron los mejores y la disputa se produjo por los pisos electorales para la conformación de las listas de diputados, donde el ala K encabezada por Máximo Kirchner pedía un 40% y el scioli-albertismo un 20%. Finalmente cerraron en 30%, pero luego el Partido Justicialista bonaerense que preside el líder de La Cámpora emitió un duro comunicado contra sus rivales internos. "Ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas", dice uno de los pasajes con más alto voltaje.

La última aparición pública de Cristina Kirchner

El feriado del 25 de mayo la expresidenta encabezó un acto en Plaza de Mayo en conmemoración por los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada.

Allí no sólo realizó un repaso histórico de los 12 años de la “década ganada” del kirchnerismo, sino que también lo ancló con críticas actuales hacia la Corte Suprema, la oposición e incluso recordó el intento de asesinato en su contra ocurrido el 1 de septiembre del 2022.

La última aparición pública de Cristina Kirchner el 25 de mayo.

También hubo un pasaje dedicado a la administración de Alberto Fernández: "Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos". Luego agregó: "Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas". Días atrás, ya había ratificado que no sería candidata más allá del “operativo clamor” de la militancia.

Este jueves, en Santa Cruz, Cristina Kirchner volverá a tener el micrófono abierto y como de costumbre, hay total hermetismo sobre lo que pueda llegar a decir. Lo cierto es que a nueve días del cierre de candidaturas, la palabra de la dirigente con más peso dentro del oficialismo será nuevamente tema de debate.

LT