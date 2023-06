En la noche del lunes, Florencia Kirchner subió una foto donde se ve a la vicepresidenta con su nieta, Helena, y junto a ella una taza con la inscripción "Lágrimas de machirulo". Luego de eso, la situación se descontroló e incluso derivó en la suspensión de la cuenta de la creadora del recipiente, aunque la viralización también tuvo sus consecuencias positivas.

"Fue de casualidad, sin querer queriendo, y terminó generando algo fabuloso. El emprendimiento repuntó", aseguró en diálogo con PERFIL Tatiana, quien creó Sustancia y Elegancia, el emprendimiento a partir del cual fabricó la taza que llegó a las manos de Cristina Kirchner.

"Me vino bárbaro, se lo agradezco de corazón a Florencia", insistió la joven que creó la taza hace aproximadamente cuatro años para poder comercializarla durante las marchas feministas a las que asistía. "La hice porque, justamente, estaban los machirulos lloriqueando contra el feminismo y a raíz de eso sale la frase y la taza", explicó.

En este contexto, la joven explicó que entiende que la expresidenta tiene su propia taza con la polémica frase "porque Anabel Sagasti había comprado para todo el bloque, por lo que una la debería tener ella".

De todas formas, aclaró que la taza de Florencia es una que ella le hizo llegar luego de que amigas de la hija de la vicepresidenta le encargaran otra para Helena. "Flor siempre me tiró buena onda. Ni me esperaba lo de la foto. Siempre quise una foto de Cristina con la taza y se dio de casualidad", manifestó.

"Lágrimas de machirulo": le suspendieron la cuenta a la creadora de la taza de Cristina Kirchner

"De pronto entre el auge y la emoción veo la cuenta y me la habían suspendido. El mensaje de Instagram era que yo no cumplía con las normas comunitarias", señaló luego Tatiana con respecto a la suspensión del perfil que utilizaba dentro de la plataforma para promocionar y gestionar su emprendimiento.

Sobre lo ocurrido, la emprendedora le explicó a este medio que especula con dos posibles causas para la sanción de Instagram: la primera es que le hayan denunciado masivamente la cuenta, mientras que la segunda se basa en la teoría de que, ante el repentino crecimiento del perfil, la plataforma la sancionó por presunta utilización de bots.

"Yo podía apelar, obviamente lo hice y estoy a la espera de ver si me la vuelven a habilitar, porque no me eliminaron la cuenta sino que la suspendieron", expresó esperanzada en recuperar su herramienta de trabajo. De todas formas, lamentó: "Es un bajón. No sé qué va a pasar, ojalá me la habiliten. Es un lugar laboral, perdí todo".

Al mismo tiempo, en relación a la repercusión que tuvo la viralización de la taza, y la cantidad de comentarios negativos y positivos en los que derivó, reveló: "Eso me pone triste y los mensajes de odio son terribles. Anoche no me podía dormir, me fui con mucha ansiedad, anteayer me pasó lo mismo".

"No tengo nada para decirle a esas personas porque creo que no hay nada que se les pueda decir que los saque de ese lugar de odio que tienen. Lo único que deseo es que puedan sacar el odio que tienen adentro porque les hace más mal a ellos que a cualquier otra persona", añadió.

El guiño de Florencia Kirchner a Wado de Pedro y la taza de Cristina: "Lágrimas de machirulo"

A su vez, precisó que "está acostumbrada" a recibir agresiones en redes sociales dado que su cuenta "siempre fue un Instagram político", considerando que "siempre dijo lo que pensaba e hizo estampas en relación a lo que creía". "Contra cada mensaje malo hay 200 mil buenos", rescató.

Para concluir, la joven le envió un mensaje a la vicepresidenta: "A Cristina le diría que la quiero mucho, que la abrazo y que le agradezco mucho, por sobre todas las cosas por su militancia, por siempre transmitir todo con tanta claridad, por haberme acercado a mí y aun montón de pibes y pibas a la política".

AS. / ds