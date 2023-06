Patricia Bullrich dijo que si gana hará una alianza con Milei en el Congreso

Luego de los cruces con Horacio Rodríguez Larreta que culminaron con la fallida inclusión de Juan Schiaretti al bloque opositor, Patricia Bullrich abrió la puerta de una alianza legislativa con Javier Milei, si gana las PASO y luego las elecciones presidenciales.

La exministra de Seguridad adelantó, en una entrevista en el programa “Primera mañana” por CNN Radio, una posible alianza con Milei y el bloque de diputados libertarios. "Si soy yo la candidata de Juntos por el Cambio voy a poder articular con el bloque Libertad Avanza, y lograr aprobar las leyes principales que vamos a mandar al Congreso", expresó.

Carlos Fara: “Juntos por el Cambio está estancado”

Enumeró una serie de reformas que propondrá e incluyen desde los planes sociales hasta la quita de privilegios para el Estado. En este sentido, la precandidata a presidenta sostuvo:: "Todas estas reformas van a ser acompañadas por aquellos que son el ala liberal, que vienen de la mano de La Libertad Avanza y lo mismo nos va a suceder con la realidad de algunos diputados o senadores que después de esta pelea que ha tenido el oficialismo podamos contar con ellos y que vean la necesidad de un cambio profundo".

Bullrich volvió a rechazar la incorporación del gobernador cordobés: "Hemos logrado defender a Córdoba, un voto que nos sigue, y eso es una idea. No es una pelea. Defender a Córdoba, a nuestros candidatos es entender la forma en que uno va a gobernar dándole a aquellos que tienen los mismos valores un lugar preponderante", subrayó.

Ante la consulta por la agresiva confrontación que está tomando la interna de la oposición, Bullrich intentó bajarle el tono catalogándola como una “competencia” que apunta a la elección “del mejor candidato de Juntos por el Cambio”.

Morales y Macri

Con respecto a su pelea con el gobernador jujeño, Gerardo Morales, Bullrich contraatacó: "Lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada".

Al cierre de la entrevista, la actual precandidata a presidenta se refirió al rol de Mauricio Macri si ella llega a la Casa Rosada: "Es una persona de consulta, siempre un expresidente para poder consultarle es importante, ese va a ser su lugar, abre puertas en el mundo, ha logrado tener relaciones y conocimientos importantes, y en eso puede ayudar muchísimo", señaló.

Jornada electoral clave: JxC y el FdT definen contra reloj sus alianzas, reglas de juego y posibles cambios de nombre

Planes sociales

Bullrich explicó que erradicará "el concepto del plan social", pero no el pago. En relación a la puesta en práctica detalló: “Que las personas sientan que si tienen un problema de empleo no se van a quedar con cero ingresos. Los mejores sistemas son complementarios: empleo y seguro de desempleo. Por eso vamos a desvincular la idea que el plan es un freno al trabajo. Si tiene un plan puede trabajar, no es incompatible”.

Siguiendo con la economía, Bullrich destacó: "Hay que ajustar a la burocracia para desajustar a la sociedad, para generar todo tipo de emprendimientos y darle libertad a la sociedad". Y agregó: "Lo que está hoy ajustada es la clase media, los trabajadores que tienen una pyme o una empresa que pagan el peso de un Estado que creció en un 100%. Hoy tenemos el doble de estructuras y de burocracia, pero no el doble de servicios".

Bullrich señaló que su objetivo es generar una única cuenta impositiva: "Hay que reacomodar la estructura impositiva, queremos desmalezar y limpiar los impuestos que genera el país y queremos quedarnos con una estructura más simple".

NT / LT / ds