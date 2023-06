A horas de que cierre el plazo para presentar alianzas para las elecciones 2023, la interna del principal frente opositor sigue al rojo vivo. Elisa Carrió volvió a criticar este miércoles 14 de junio a Mauricio Macri y lo acusó de querer impulsar un “ajuste brutal” por su origen social. Además, se arrogó la creación de Cambiemos como coalición en la reconocida cumbre de Gualeguaychú celebrada en 2015, año en el cual se fusionaron el PRO y gran parte de la Unión Cívica Radical (UCR).

En medio de los rumores de ruptura de Juntos por el Cambio, Lilita sumó nuevas acusaciones a sus anteriores dichos sobre el “lado oscuro” de Macri y su participación en la posible división interna de la coalición.

“Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta ¿Y saben por qué no estoy dispuesta? Porque va a caer toda la clase media argentina. Él, que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es. Y él nació rico. Hoy hay un 80% de la gente que se cree de clase media pero yo creo en un orden, no en una represión”, disparó la líder de la Coalición Cívica.

Archivo. Macri y Carrió en tiempos de diálogo.

Además, remarcó nuevamente que “si él no gana, no quiere que ganen los otros”, en referencia al desistimiento del expresidente de competir en la interna de JxC. “Cuando sos líder de un partido, vos tenés que consolidarlo porque, si no, lo partís. Acá hay dos tercios de Juntos por el Cambio que estamos juntos. A muchos expresidentes los vi dividir a su propio partido porque si él no gana no quiere que los otros ganen. Yo estoy en contra de eso”, agregó.

Si ese ajuste ocurriera, según Carrió, “una gran masa de pobres, el 60% de la población que va a responder al caudillo de turno”. En diálogo con LT10 por AM1020, expresó que no está dispuesta a “destruir la clase media” y agregó que tampoco lo estuvo en la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Los orígenes de Juntos por el Cambio

En otro orden, sostuvo que es mentira que Macri fuera el creador de la alianza Cambiemos sellada en 2015, año donde el espacio ganó las elecciones presidenciales. “Yo organicé todo esto”, advirtió

“A él no le contesté el teléfono durante cinco meses hasta que un día de enero acepté tomar un café, ni lo saludaba”, recordó sobre aquellos meses previos.

“Nunca me senté en la mesa del padre. Hay mesas de determinados empresarios a las que no me siento. ¿Vos sos hijo de un mafioso?”, disparó sin contemplaciones en referencia al fallecido empresario Franco Macri. “Te imaginás que el padre es de la patria contratista, manejaba la basura”, ahondó.

Por otro lado, se refirió a los pactos políticos que debió realizar para unir a la coalición. “Toda la Coalición Cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO la seguimos manteniendo. Quizás la haya perdido Mauricio. La Nación me pidió que una la Nación y la uní, pero me costó”, dijo.

Otras críticas de Carrió a Macri

La exdiputada comenzó el sexto mes del año hiperactiva en sus críticas contra el creador del PRO, de quien dijo que se alejó del espacio de centro que proponía Cambiemos para acercarse al diputado Javier Milei.

“Lo dijo expresamente. Ese espacio va por un ajuste brutal sobre las clases medias en cuatro meses y también piensa al orden no desde la República y los Derechos Humanos, sino desde la ilusión de que hay que reprimir hasta matar, de ser necesario”, acusó.

En otras declaraciones que también generaron eco, Carrió dijo que Macri tiene un lado claro y uno oscuro. “Su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”, aseveró.

