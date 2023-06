El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, disparó con todo contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien definió como como "un parásito" que sólo sabe "chupar sangre del Estado".

En el marco de una feroz interna en Juntos por el Cambio, Carrió había indicado que el expresidente Mauricio Macri había inclinado sus políticas hacia el liberalismo, un espacio que “piensa al orden desde la ilusión de que hay que reprimir hasta matar”. También se dirigió a Milei diciendo “cuando hablen de casta, primero fíjense de dónde sacan la plata y quién los financia”.

En consecuencia, este jueves Javier Milei analizó que “la señora Carrió viene con un continuo de desatinos. Yo la estoy demandando por distintas analogías impropias que hizo con Hitler y otro tipo de acusaciones, incluso por banalizar el Holocausto", haciendo referencia a la vez que Carrió declaró que “Milei puede ser Hitler, pero peor”.

Elisa Carrió responsabilizó a Mauricio Macri de dividir al PRO: "Partió el partido en dos"

"El problema de Carrió es que es un parásito que toda su vida vivió de la política. Vivía de la política con los militares. A ellos les parece una locura que proponga achicar el Estado. El ajuste lo tiene que hacer la política. Carrió no sabe vivir de otra manera que chupar sangre del Estado", declaró el liberal en LN+.

Sobre el espacio que representa Carrió, afirmó que “los radicales son parte del fracaso político de la Argentina y la Coalición Cívica es peor”, mientras que extendió su crítica hacia el espacio cambiemita de Horacio Rodríguez Larreta, que definió como “ un formato político que está condenado al fracaso”.

Qué dijo Milei sobre Patricia Bullrich

En la entrevista brindada este jueves en LN+, Javier Milei volvió a acercarse a la figura de la exministra de Seguridad y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmando que si se presentaran juntos en campaña, “ganábamos en primera vuelta”. Sin embargo, remarcó que esa posibilidad ya no existe, porque no podría “traicionar a la gente con la que estuve trabajando este tiempo”.

“Le abrí la puerta varias veces al grupo duro de Juntos por el Cambio, les propuse crear una fuerza nueva, y que si ellos ganaban, nosotros acampábamos”, recordó. Sin embargo, insistió en que su límite es la lealtad: "No éramos nada, nos decían fenómeno barrial, que no podíamos pasar la General Paz. Hay personas que me acompañaron en todo este proceso, no los puedo dejar de garpe”.

Bullrich apuntó a Larreta: "Si alguien plantea romper Juntos por el Cambio, labura para el gobierno"

A pesar de ello, señaló que si logra llegar a la presidencia, convocará a dirigentes afines y no descartó la posibilidad de incluir a Bullrich en su armado político, probablemente en un puesto similar al que ya ejerció durante la presidencia de Mauricio Macri, en Seguridad.

“Seguro vamos a convocar gente que trabaja en Juntos por el Cambio, porque son excelentes profesionales”, dijo Milei, quien ha señalado en reiteradas oportunidades que su inclinación no lo acerca a Horacio Rodríguez Larreta, a quien ha insultado y califica como “siniestro”.

El extraño cruce con Victoria Donda

Durante su entrevista, la producción le mostró a Javier Milei una placa con una declaración de Victoria Donda, extitular del INADI y actual subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la Provincia de Buenos Aires.

"Un panelista despeinado que grita en un escenario y duerme con ocho perros y su hermana", lo describía Donda. En respuesta, el diputado liberal manifestó: "Esto es dantesco. Llegamos a un lugar de locura, de decir cualquier cosa".

Acto seguido, argumentó que no tiene ocho perros, sino cinco y que sería imposible dormir en la misma cama con ellos, ya que son mastines ingleses de dos metros de alto y cien kilos cada uno. Sobre su hermana, Karina, se limitó a recordar que es la jefa de campaña y que, en caso de ganar las elecciones, “no va a ser funcionaria”.

ML / ED