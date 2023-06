Mario Riorda, reconocido politólogo, consideró que Milei es visto como un cauce para canalizar una catarsis. A su vez, remarcó que Daniel Scioli le ganaría la interna del Frente de Todos a Wado de Pedro y que Juntos por el Cambio "podría no entrar al balotaje", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Creés que el espacio de Schiaretti y Urtubey, que tuvo posibilidades en 2019 y luego se extinguió, pueda en 2023 tener mejores posibilidades?

Creo que no. Incluso, no nos olvidemos que la posibilidad de este espacio, coordinado en su momento por Lavanga-Schiaretti y otros nombres importantes, como Juan Manuel Urtubey, amenazaba con ser una tercera fuerza. Hoy, La Libertad Avanza, que era considerada tercera fuerza, es la primera, según lo marcan distintos estudios.

Esa potencia liderada por Schiaretti no la veo con potencia electoral en absoluto. No se registra ni en intención de voto ni en crecimiento a futuro.

Los movimientos “cordobesistas”, como el de ahora liderado por Juan Schiaretti, o antes por José Manuel de la Sota, hay que leerlos en clave de una relación nacional con otro juego de partidos.

En cuanto a la intención de voto, había y hay una superposición muy importante entre esas fuerzas y Juntos por el Cambio, hay un mismo electorado que se comparte, no es el 100%, pero sí es mayoritario, representando a ambas fuerzas simultáneamente.

¿Creés que ese espacio podría sacarle 5 o 6 puntos a Juntos por el Cambio que pudieran ser definitorios en algún momento?

No. Creo que si se consolida es más bien un tapón de crecimiento al propio PJ. Quien le saca votos a Juntos por el Cambio hoy no son ese tipo de fuerzas, sino La Libertad Avanza.

¿La fuerza de Javier Milei está primera?

Sí, yo diría que con contundencia. Lo hemos hablado hace más de un año. Hoy estamos en un escenario de tercios, pero de tercios no estables, de tercios en movimiento, vaya a saber hacia dónde.

Uno de los tercios está estable. Es el tercio que perdió mucho tempranamente, me refiero al tercio del Frente de Todos. Ya se evidenció la última elección legislativa que tiene un techo bastante claro.

El segundo tercio, el de Juntos por el Cambio, es el que más está perdiendo hoy. Es una matemática muy sencilla. Hace cuatro meses, cuando uno medía la suma de la intención de voto entre Bullrich y Larreta daba valores de 35 puntos. Cualquiera de los dos medía entre 15 y 20 puntos, entonces la posibilidad de llegar al 40% era muy obvia. Hoy, la sumatoria entre ellos da 22 puntos.

Tiro un número promedio entre distintas encuestas. Dan números como 11 a 11, 12 a 10, 13 a 10, y eso da entre 20 y 23 puntos. Hay un deterioro evidente, que se explica por el tercio ascendente, que es el de Javier Milei.

Milei tiene una serie de características bastante notables, claras y consolidadas. No sé si en el tiempo se va a mantener, no soy futurólogo, pero analicemos la situación de hoy. Tiene posibilidades de ser el candidato más votado en las PASO, prácticamente está primero en los escenarios de primera vuelta, y eso genera algunas particularidades, que gane quién gane la interna de JxC, cualquiera de los dos pierde votos frente a Milei en primera vuelta.

El tercer elemento es que, en el escenario de balotaje, Milei se impondría prácticamente en cualquier escenario. Es interesante, porque el escenario de tercios no es simétrico. Hay un tercio estable, uno que crece y otro que decrece.

Tal es así que si uno mide por partidos y no por candidatos, quien está tercero, potencialmente, podría ser Juntos por el Cambio. Algunos dicen que sería el Frente de Todos, pero no está tan claro.

De todas maneras hay que ser prudentes, porque en un escenario de tercios, los tres podrían ganar o perder. Nadie tiene la elección asegurada y nadie tiene la entrada asegurada al balotaje.

Jaime Durán Barba viene insistiendo en que “nadie ganó una elección proponiendo ajuste”. Afirma que el error de Juntos por el Cambio es haber dado por ganada la elección el año pasado, y que eso los llevó a contarle a la sociedad del esfuerzo que iban a tener que hacer en materia de su plan económico, y que eso les iba a hacer perder las elecciones.

¿Creés que esta pérdida de casi diez puntos de Juntos por el Cambio tiene que ver con esto, perdieron parte de la gente moderada?

En gran parte sí. Yo creo que Bullrich mantiene un espacio que no ha variado de cómo venía haciendo su diseño estético, se veía auténtica en sus apariciones. Creo que la gente prefiere alguien que sea aún más radical, por lo tanto, Milei le compite a Bullrich.

En Horacio Rodríguez Larreta, ocurrió que comenzó a impostar posturas de cierta radicalización, algo que aparece como forzado para lo que era su estilo. Creo que con eso perdió muchísimo y se desdibujó.

Creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene chances de ganar, pero un año atrás, comparativamente, era alguien que, prácticamente, les ganaba a todos. Tenía la mejor imagen del país, la mejor intención de voto, era un candidato centrista. Había un escenario en que los tercios no eran todavía una realidad, entonces, esa postura le servía.

Cuando uno compara campañas electorales en el mundo ve que, cuando se dividen en tercios, se visibilizan los tercios más radicalizados. Da la sensación de que esta campaña electoral recién arranca, que va a ser mucho más radicalizada, no solamente porque el contexto argentino va para ese lado, sino porque así es la experiencia de las campañas electorales comparadas.

Cuando uno mira quienes van ganando los escenarios en América Latina, si no gana, al menos llega al balotaje alguien completamente radicalizado. Y no hablo sólo de la experiencia de Bolsonaro en Brasil, también fue así en Chile, Perú, Colombia.

Mientras más se disloque la inercia de un sistema electoral que inercialmente se mantenía, mientras más aparición novedosa de oferta rompa ese sistema, hay más chance de que la radicalización, como mínimo, llegue al balotaje.

Los escenarios para el Frente de Todos

Yendo al Frente de Todos, un colega tuyo, Quevedo, decía que en una eventual PASO entre Wado de Pedro y Scioli ganaría Scioli, ¿compartís esa visión?

Creo que sí. Scioli le gana la interna a Wado de Pedro. Scioli venía de un deterioro muy grande luego de haber sido denostado en la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires y de algunos escándalos personales que ha tenido bastantes públicos.

Sin embargo, en estos días ha recuperado algo de su imagen, no tanto en la totalidad del país, especialmente en un distrito, que es donde gobernó, en la provincia de Buenos Aires.

Tal es así que está liderando la intención de voto del Frente de Todos en la Provincia, no a nivel país. A nivel nacional hay mucha paridad con Sergio Massa, e incluso con Axel Kicillof.

Si hubiera una primaria nacional, podría ser que Kicillof saque alguna ventaja. Wado es el menos conocido, el que menos intención de voto de arranque tiene, pero junto con Kicillof, es quien podría recibir la bendición del voto kirchnerista, en especial si Cristina fuera muy explícita en su apoyo.

Vos imaginás que, con los números actuales, Milei es el que más posibilidades tiene de entrar al balotaje, y que se disputará la entrada entre el FdT y JxC.

Dejame colocar los posibles candidatos para hacer una evaluación, por el lado del oficialismo tendríamos a Scioli, Wado de Pedro, Kicillof y Massa, y, por el lado de Juntos por el Cambio, a Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién creés que sería el mejor competidor entre ellos contra Milei?

Hoy, Patricia Bullrich, de un lado. Del lado del FdT, probablemente sea Sergio Massa, con la dificultad de lo que sería su candidatura en un escenario económico que no mejora, y también dependerá del núcleo de apoyo, pero creo que ahí están los nombres más competitivos.

En el tránsito entre las PASO y la primera vuelta, Milei se vería beneficiado de votos de Juntos por el Cambio, independientemente de quién gane la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

En el caso de que gane Larreta, parece lógico que los desencantados se vayan con Milei, ¿pero si gana Bullrich ocurre lo mismo con los votos de Larreta?

Sí, también se está dando ese fenómeno. No hay un voto con racionalidad, sino asociado a una sensación de ira, de enojo colectivo.

Milei, además de ser un receptor de un voto ideológico, que también lo fue desde el principio, es visto como un cauce para canalizar una catarsis. En gran parte, hay que explicarlo desde ese punto de vista.

Las elecciones en las provincias

Claudio Mardones (CM): En el mes de junio se abre el calendario para las provincias que desdoblaron sus elecciones. El 11 de junio serán las PASO en Mendoza, donde tenemos al radicalismo buscando mantener su predominio pero con una interna abierta con Omar De Marchi, que no quiso acordar. ¿Qué creés que va a significar el escenario de las PASO mendocinas?

Es un escenario de muy baja intensidad. La verdadera novedad es que se va a dirimir quién será el principal opositor de Cornejo.

Por los números que se evidencian, va a ser De Marchi, superando al Frente de Todos, que va a primarias con otro nombre y tiene serias chances de que sus candidatos queden terceros.

CM: ¿Eso indicaría que la estrategia de De Marchi de separarse de recibir el apoyo de los referentes del PRO fue eficiente?

Habrá que verlo. Como mínimo, parecería que sí, pero tampoco es tan novedad en Argentina. Hay muchos ejemplos de ruptura de las coaliciones que se mantienen por inercia, y se crean espacios novedosos.

Los dos grandes ejemplos son los que iniciaron el ciclo electoral en Argentina. Río Negro y Neuquén. El caso de Rolo Figueroa ha tenido mucho impacto, porque le ganó al MPN después de 60 años.

CM: ¿No cree que Rolo Figueroa podría volver al MPN?

Creo que no. Yo he tenido que ver en esa campaña, así que sé que no va a volver.

CM: ¿Cómo cree que armará su estructura de gobierno, en una provincia que tiene la importancia, en términos económicos, que tiene Neuquén?

Con la estructura con la que ganó. Lo otro es que yo revitalizaría que parte del MPN no estén con Rolo.

CM: Es decir que se llevó una parte del MPN con él…

Sí, de una manera consolidada. La intención de voto estimada que significó su victoria representó un 40% de voto del MPN. No nos olvidemos que del 2001 a la fecha, el MPN ha ido perdiendo aceleradamente votos. Fue una especie de línea descendente desde la última elección de Sobisch a la fecha.

Rolo ya había ganado en una elección interna, y ahora ganó en una general. Por lo tanto, sí hay votos del MPN en la figura de Figueroa. Lo que sucede es que logró además captar el desencanto, una parte del voto opositor, que antes no tenía figuras con peso y ahora la encontró.

CM: Otra elección muy importante son las generales de Córdoba, este 25 de junio. Ya está prefigurado un duelo entre Martín Llaryora, actual intendente de Córdoba Capital que buscará “revalidar los títulos”, con un proceso de unidad de Juntos por el Cambio y Luis Juez al frente de esa boleta. ¿Qué perspectivas ve en esta provincia?

Daría la impresión de que no habría demasiadas novedades. Las chances están más con Llaryora que otra cosa. Nada de esto es una sentencia ni un pronóstico, simplemente relato números que se evidencian.

JxC había ganado la última legislativa con valores muy altos, con la dupla de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, pero luego Juez se desposicionó de su rol provincial, jugando con dinámicas asociadas a lo nacional, y Rodrigo de Loredo salió a disputar a Juez como candidato a gobernador.

Eso produjo una demora de 8 meses absolutamente innecesaria que “desperfiló” a la fórmula. La mitad del voto de córdoba quería que se recrease la fórmula para la provincia.

Ocurrió un fenómeno de “dersperfilamiento”, se desperfilaron las candidaturas, y eso permitió un reposicionamiento de Martín Llaryora, que no solo tiene mejor imagen en la provincia de Córdoba, sino también una altísima valoración de su gestión como intendente de la Ciudad de Córdoba.

El escenario electoral del 2023

En el escenario actual, queda claro que puede ser presidente Larreta, Bullrich, Milei, Massa, Kicillof…

Permitime un paréntesis. Una cosa es que el Frente de Todos pase a segunda vuelta, lo que es altamente probable, pero es más difícil que el Frente de Todos puje contra los dos tercios opositores. Entonces, al Frente de Todos le resultaría muy difícil ganar la segunda vuelta.

En cualquier caso, hay altas posibilidades de que no llegue a la presidencia un candidato de Juntos por el Cambio…

Es un escenario probable. Además, donde hoy está bien el Frente de Todos, entre comillas, es en la Provincia de Buenos Aires.

Juntos por el Cambio hasta hace muy poco tiempo era un ganador consolidado con 40%, y hoy tiene serias chances de no entrar al balotaje y de no ganar provincias claves. Es muy raro como del “todo” puede pasar, no digo a la “nada”, pero sí a “poco”.

Las elecciones anticipadas han demostrado que el PJ está vivo, no está derrotado a cero. Muchísimos oficialismos provinciales fueron una evidencia muy notable de esto.

Si sucediera eso y Juntos por el Cambio no gana las próximas elecciones, ¿Podría haber un desmembramiento? ¿Quedar el PRO de nuevo solo y los radicales probando nuevas alianzas?

Todo depende de quien gane. Probablemente eso signifique el rompimiento del bicoalicionismo de una manera definitiva y empiecen a armarse, o nuevas coaliciones, o un escenario atomizado.

Las experiencias internacionales son múltiples. No me animo a predecir eso. Dependerá de quién gane y los niveles de adhesión que logre. Si gana Milei, no es tan fácil pronosticar qué tan bien va a gobernar.

La gran incógnita del país pareciera ser qué pasa si gana Milei. Esa es la variable independiente para entender cómo se rearme una coalición derrotada. Particularmente Juntos por el Cambio, que hoy ni están tan juntos, ni son el cambio.

Hay un desafío, en términos de branding, que nunca lo han tenido y hoy lo tienen de una manera significativa. No deja de ser interesante, independientemente de las dificultades de las coaliciones, ambas, de modo democráitco, están resolviendo las transiciones de liderazgo internamente.

Concretamente, ambas coaliciones están en peligro de desaparecer…

Ambas están discutiendo la sucesión de sus liderazgos, unos del liderazgo de Cristina y los otros del de Mauricio Macri, y lo hacen relativamente bien, por cauces democráticos.

Dentro del movimiento, el ruido que uno percibe, no deja de ser un dato valioso para la democracia.

