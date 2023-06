La polémica del trabajo

“La polémica por el trabajo en Argentina tiene múltiples capítulos. El último tuvo como escenario la inauguración del canal económico de Editorial Perfil, Canal E”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del jueves 1° de junio de 2023.

Hace dos días, en la Bolsa de Valores, se realizó el evento inaugural de Canal E. Allí hubo un contrapunto entre el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ambos precandidatos presidenciales.

La polémica se sustanció alrededor de si la baja del desempleo representa crecimiento del empelo privado, o más bien es empleo precario registrado mediante planes sociales.

Es una polémica que se mantiene en la escena porque allí está el nudo gordiano, el gran punto de discusión sobre el futuro del país y de la economía. Si finalmente se logran crear puestos de trabajo genuinos y que el trabajo esté mejor remunerado.

El sistema económico, para declararse exitoso, tiene esa como única medida. Por lo tanto, la discusión alrededor del trabajo y qué hacer para mejorarlo es la discusión política, social y económica más importante de la Argentina.

Dónde se hace el corte es fundamental

El ex ministro de Trabajo, José Ignacio de Mendiguren, cruzó a Martín Tetaz, afirmando que durante el gobierno de Macri “219.000 familias se quedaron sin trabajo, mientras que con nosotros 192.000 familias volvieron a tener empleo”.

Martín Tetaz replicó: “En ese gráfico hay un zoom, si yo hago el zoom sobre tu cabeza, voy a encontrar una región que tiene pelo, pero todos sabemos que esa no es la realidad. El empleo privado registrado está estancado en Argentina hace once años, tenemos que cambiar las reglas laborales de las PyMEs”.

De Mendiguren prosiguió afirmando que “22 de las 24 provincias crearon empleo formal y la industria lleva 27 meses seguidos creando empleo privado formal”.

Cuando se construyen estadísticas, siempre se dice que el punto de corte puede hacer que se muestre un crecimiento significativo, o bien un estancamiento, según dónde se haga el corte.

Tiene razón Martín Tetaz, el empleo privado está estancado hace una década, pero también está estancado porque creció alrededor de 450 mil empleos privados en los últimos tres años y medio, pero había caído con Macri y el fin del gobierno de Cristina Kirchner.

Pero la polémica no termina ahí. La siguiente cuestión es si se genera empleo por el empleo público y el crecimiento del registro de los aportes de quienes reciben planes sociales, y si finalmente eso hace que la situación empeore.

En algunas provincias hay pleno empleo y no se consiguen empleados, como dice Horacio Rodríguez Larreta, porque hay gente que prefiere quedarse con el plan social en lugar de entrar al mercado laboral.

La creación de empleo durante el gobierno de Alberto Fernández

En la última asamblea legislativa, el Presidente se jactó de que “el empleo formal, desde diciembre del 2019 creció el 4,1%, mientras que los años que nos precedieron cayó un 3,5%, lo que representó la expulsión de 220.000 trabajadores del sistema formal de trabajo. Además de los 500 mil puestos de trabajo formales que creamos, se crearon más de un millón en la economía popular, en 21 provincias se registra pleno empleo”.

Y agregó que “tenemos las tasas más bajas de desempleo desde el año 2004”.

El economista de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, sostuvo en una entrevista que hay que “modificar las leyes laborales para eliminar la industria del juicio, que ha generado sindicalistas ricos, abogados ricos y trabajadores pobres”, y agregaba que “esta legislación ha generado que hace diez años que no se crea empleo en Argentina”.

Este es un gran ejemplo de cómo en las polémicas no hay una verdad epistémica absoluta. Cada uno de los exponentes tiene razón, señala una parte de la realidad en la que no miente. El punto es poder reconocer la parte de verdad de cada uno en el conjunto.

Tiene razón Laspina al decir que hace diez años el empleo está estancado, como también el Gobierno, que afirma que durante su gestión el empleo privado creció mientras que en la que lo precedió decreció.

También está la cuestión de que si el aumento del empleo fue a costa de que bajaran los salarios. Si bien es incómodo hablar de salarios como un precio de la economía, también se rige por las leyes de oferta y demanda. Existe la famosa ecuación que establece que, mientras más aumenta la oferta de una cosa, más baja su precio, y viceversa.

Los datos del Ministerio de Trabajo

Finalmente, la economía es una herramienta de la política que mide el grado de felicidad y satisfacción de la población. La relación con el trabajo es fundamental para medir ese grado de felicidad.

El fugaz jefe de asesores de Alberto, pero muy exitoso CEO de Syngenta, Antonio Aracre, reivindicaba que “una de las mejores cosas que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue generar empleo, tanto registrado-privado como monotributista-autónomo. Creo que lo que hace falta es que ese empleo sea remunerado de acuerdo a lo que una familia necesita para poder vivir”.

Se puede recordar una parte de la verdad, no mentir, y sin embargo que ambas personas tengan razón. Probablemente sea lo más interesante de las polémicas, poder tomar una parte de cada uno y avanzar.

El crecimiento del trabajo no registrado

Mayra Arena sostuvo en este mismo programa que el no registro de la economía informal, lo que genera que en barrios populares, resulta a veces más rentable ser monotributista o estar en negro resulta lo más rentable.

“En las villas las chicas no paran de poner sus emprendimientos, su local de uñas. Los hombres salieron a laburar, se fueron recuperando de a poco después de la cuarentena, que fue brutal”, sostuvo la dirigente social.

Y agregó que “hay una economía marginal, en negro, que está completamente enriquecida, gente que factura muchísimo, no sólo está la chica emprendedora que está saliendo adelante, hay negocios y negocios que han construido un sistema que les da muchísima rentabilidad”.

“Si te crece más la economía en negro y la clase media está completamente empobrecida, porque el que vive de un salario no tiene capacidad de compra, lo que te va a pasar son dos cosas. Lo primero es que esos que, esos que tenían todo para ser de clase media, incluso teniendo formación académica, se conviertan en pobres, porque no tienen los recursos para mantener su nivel de vida”, afirmó Mayra Arena.

Es interesante el planteo. Habla de cambios sociales y culturales. Ella está refiriendo a un pedacito del trabajo registrado y no registrado.

Vamos a repasar cómo es el trabajo en Argentina. En el sector privado hay 6 millones de personas. En el sector público hay 3.400.000. Empleadas en casas particulares, 472.000, independientes autónomos hay 395.000, trabajo independiente monotributo 1.899.000, trabajo independiente monotributo social, 603.000.

Ese más de medio millón de monotributistas sociales es a lo que se refieren muchos, registra a personas que cobran planes sociales y que realizan una actividad que puede no ser productiva.

Pero luego está a lo que se refiere Mayra Arena, a quienes son autónomos, que aparecen con un ingreso infinitesimal, pero en realidad facturan mucho más en negro. Ese trabajo en negro ha ido creciendo significativamente, probablemente producto de la crisis.

Cuando uno va a los países del pacífico como Perú o Ecuador, se encuentra con una gran porción de la economía no registrada, esta misma economía que marcaba Mayra Arena, donde son todos autoempleados, cuentapropistas.

Para estar dentro del sistema, tener una cuenta bancaria y existir en el registro económico, tienen un aporte mínimo como autónomo, donde declaran la mínima parte de su ingreso.

Los números del Ministerio de Trabajo

La ministra de trabajo, Kelly Olmos, respondió ayer, en este mismo programa, a Horacio Rodríguez Larreta, que había dicho que el aumento de la cantidad de trabajadores no era en el sector privado, sino a través de este tipo de actividad.

“El descenso en el desempleo no es producto de que haya desaliento de la gente para que se vaya del mercado de trabajo, sino que por el contrario. Se está dando el mínimo de desempleo de la serie histórica que parte del 2003, es 6,3%, con el máximo de población económicamente activa, que está en más del 47%”, afirmó la ministra de trabajo.

“El otro dato importante es que estamos en el máximo histórico de trabajo registrado, no crece sólo la informalidad. Es cierto que, dentro de estos trabajadores registrados, hay cerca de 3 millones que están activos en las distintas formas de trabajo independiente, como son los autónomos, monotributistas y monotributistas sociales”, agregaba la funcionaria.

Y afirmaba de manera categórica: “En empleo privado también estamos en un máximo histórico: 6,3 millones de trabajadores”.

La ministra admite que hay 3 millones de personas registradas como monotributistas. En esa categoría entrarían también aquellas profesiones liberales, como los abogados o médicos independientes, que ganan bien. Luego, están los trabajadores monotributistas, que representan 1.900.000, y el trabajador independiente, monotributo social, que representa 600 mil personas.

Si uno saca estos trabajadores del monotributo social, el total de trabajadores registrados sería 12.500.000, que de todas formas es una mayor cantidad que lo que dejó el gobierno de Mauricio Macri.

Si uno toma solamente el trabajo en blanco, con empleador, creció con 450 mil empleos. Es decir, la polémica sigue valiendo, porque la pregunta es si el modelo de creación de empleo y de aumento de salario (no logrado) a lo largo de este gobierno se agotó, y lo que está faltando es un nuevo paso. Eso marcaría que tiene algo de razón la ministra de Trabajo, como así la tiene el candidato a presidente y jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

La respuesta de Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, quien también fue entrevistado aquí, respondió a los argumentos de Kelly Olmos.

“Gobernaron 16 de los últimos 20 años en Argentina. No pueden decir que, mirando la serie larga, el empleo público no aumentó. Viene creciendo a lo largo de todos estos años. En muchos sectores no se consiguen trabajadores producto de los planes sociales. Están generando un desincentivo al trabajo”, afirmó Larreta en respuesta a los argumentos del Gobierno.

Un debate primordial

Cada uno tiene razón. En dieciséis años, en los gobiernos de Néstor y Cristina, el empleo público creció. El trabajo privado está estancado durante los últimos diez años, porque cayó los últimos dos años de Cristina Kirchner y los cuatro años de Mauricio Macri, pero creció los últimos tres años que gobernó Alberto Fernández.

Probablemente, este sea el debate primordial sobre el que la Argentina tiene que volver un día tras otro.

Larreta afirma que, cuando la muleta se convierte en permanente, deja de ser una ayuda para convertirse en parte del problema. Es acertado que hay que pasar ese trabajo social a trabajo remunerado con empleador, y que el conjunto de los salarios deben ser mejor remunerados.

Quizás sea el debate más importante que atraviesa la Argentina.

