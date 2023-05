Editorial Perfil presentó Canal E con más de 400 invitados del ámbito de la política, los medios y el empresariado

Editorial PERFIL lanzó Canal E, su nueva apuesta periodística orientada al mundo de la economía y las finanzas con base en información presentada de primera mano por expertos en la materia. La nueva señal televisiva tendrá el tradicional sello anti-grieta que distingue a la marca, un detalle que estuvo presente en el evento de lanzamiento que contó con más de cuatrocientas distinguidas personalidades del mundo de la política, de los medios y del empresariado.

El evento lanzamiento del primer canal de noticias económicas de la Argentina se celebró este martes 30 de mayo en la previa a la inauguración de la nueva señal que estará presente en todos los cableoperadores. Pasadas las 16:30 comenzaron a llegar los invitados citados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sede de la inauguración de Canal E.

El emblemático edificio ubicado en pleno corazón financiero de la city porteña adornó la gala que tuvo como presentadores a los periodistas Ceferino Reato y Nuria Am que participarán de la nueva señal en carácter de columnista y conductora, respectivamente. Además, el evento contó con dos oradores especiales: el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, y el economista Carlos Melconian.

Entre los invitados figuraron líderes políticos del calibre de José y Juan manuel Urtubey, Anabela Carrera, Miguel Ángel Pichetto, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Martín Lousteau y Jorge Macri, entre otros. A ellos se sumaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Anabela Carreras (Río Negro). En representación del Poder Judicial presenció el evento el juez federal Daniel Rafecas.

Canal E buscará brindar información certera a una audiencia que debe tomar decisiones racionales en un contexto de volatilidad económica. Estará dirigido por el periodista Néstor Sclauzero y por Eduardo Reina desde el plano comercial. La finalidad es mantener a la audiencia actualizada respecto a los movimientos de las instituciones financieras, servicios de banca de inversión, emisión de bonos y financiamiento estructurado, entre otros temas.

Carlos Melconian: "Estoy totalmente convencido de la relevancia y la importancia de este emprendimiento"

Cuando Ceferino me comentó y Jorge incluso, los muchachos en general, de dirigir un mensaje que transmitiera la importancia de contar con un canal de comunicación masiva 100% de temas económicos, me pareció muy importante, muy interesante. Me pareció algo totalmente natural. Es un gusto realmente estar acá. Me pareció tan natural como uno toma a la competencia, a la libertad de los mercados, que también me parece algo natural. Al respeto de la inversión privada, que también me parece algo natural. Es muy importante que se pueda transmitir a partir de aquí. Estoy totalmente convencido de la relevancia y la importancia de este emprendimiento que va a tratar temas económicos.

Después me puse a pensar que esto me viene de anillo a dedo para razonar temas económicos y cómo está la Argentina hoy. Porque nosotros pensamos que este es un momento bisagra de la Argentina, fundamentalmente por dos cosas. Primero es público, así lo fui presentando. Estuve presentando un programa del approach (?). Esto no tiene camiseta partidaria, va a ser al servicio del país. Tiene como elemento fundamental repetir la tabla y volver a la tabla de 2. Ese va a ser el comienzo. Ese programa además de ser progresista y todo lo que me toca decir cada vez en un evento de esta magnitud, es absolutamente disruptiva. No elimina el banco xectral, no dolariza la economía, no propone la utilización de moto sierra para el gasto público, no pide la incorporación de Arg a los BRICS. Y es disruptivo porque propone volver al respeto de los derechos de propiedad. Solo quiere volver a la tabla de 2. No les parece disruptivo. El respeto a los derechos de propiedad, el respeto a la palabra, la honestidad personal, la honestidad profesional. ¿Conocen algo más disruptivo que esto?

No es una sino varias transiciones las que están transitando argentina. Hay una hasta agosto. Luego hasta octubre, noviembre, no sabemos. Y luego habrá otra cuando comience el nuevo gobierno. Estamos haciendo una transición en medio de un debate filosófico, cultural. Me parece extraordinario que se plantee que hace 20 años está subsidiada la luz, el gas, el colectivo, el tren. Y que no sea el nuevo gobierno el que tenga que poner la cara para solucionar un problema de 20 años. Me parece extraordinario que se plantee que el fondo de garantía.

Luego habrá una transición de agosto a octubre, más normal, donde es más tradicional. Ahí tendremos otro desafío. Saber si entre quienes posiblemente llega y quienes se están yendo, su espíritu va a ser colaborativo o confrontativo. Espero que sea colaborativo para aliviar la última parte de esta gobernación y la primera del que viene, Después está la última transición y esa le corresponderá al nuevo gobierno. Oficialismo y oposición tengan la visión patriótica de seguir hablando estos temas que le toca al oficialismo. Todo este periodo habrá que transitar lo con rigurosidad profesional, como creo que estamos haciendo. La primera parte de la transición marca la galaxia de la marca del comunismo.

Es fundamental que en estas discusiones y en estos debates se abandone la superficialidad. Necesitamos un espacio para ganar en profundidad. Que no se discute en chicana. Y que la discusión tenga rigurosidad técnica. Debemos dejar de lado la judicialización de los asuntos de praxis económica utilizados con fines políticos para la tribuna.

Más allá de la necesidad de recuperar la institucionalidad, no importa si este debate es hecho en la cámara de diputados o senadores. Este debate que estoy haciendo referencia puede ser en un estudio de televisión. La aparición de este canal puede promover la aparición de este cambio cultural. Ustedes también deben recuperar la tabla del 2. Tenemos que recuperar la tabla del 2. No se puede volver a poner en discusión consejos ideológicos sin sentido. Celebro y espero que canal E se ponga este objetivo. Trate los temas con detalles y profundidad, de cara a su audiencia.

Es muy importante que señales dedicadas exclusivamente a informar sobre estos temas lo hagan con responsabilidad y objetividad técnica.