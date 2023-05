Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, destacó la importancia que debe tener “la actitud” en quién lo acompañe en la fórmula presidencial. “Tiene que ser alguien que comparta mi visión del trabajo, de actitud constructiva y vocación de cambio”, afirmó el precandidato presidencial en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer se conoció que Jorge Macri será el candidato del PRO en la Ciudad. ¿Creés que fue una buena decisión hacerlo a través de encuestas?

Yo me había comprometido en trabajar para que haya un candidato único del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y cumplí con el compromiso. Dijimos que íbamos a hacerlo en función de investigaciones y encuestas, para saber quién estaba mejor posicionado, y así lo hicimos.

Definimos que el candidato sea Jorge Macri a partir del resultado de las encuestas, porque tenía mejor intención de voto. Fernán Quirós tomó la decisión de dar un paso al costado y cumplimos con el compromiso de tener un candidato único del PRO.

La carta de Quirós al bajar su candidatura: "Jorge Macri tiene una intención de voto muy consolidada"

¿Lo sentís como una derrota? Jorge Macri había sido propuesto por Patricia Bullrich…

Yo lo traje como funcionario de mi gobierno hace casi dos años. A los pocos meses expresó su voluntad de ser candidato, yo lo acompañé en recorridas y eventos. Él es parte importante de mi gabinete y de mi gobierno, al igual que Fernán Quirós y Soledad Acuña.

Es un ministro que tiene experiencia como intendente de Vicente López. Para mí es un orgullo que alguien de mi gabinete, que trabaja conmigo hace tiempo, pueda darle continuidad a todo el trabajo que venimos haciendo en la Ciudad.

Hace un rato estuvimos entrevistando a Emiliano Yacobitti. Él no descartó que Soledad Acuña pudiera ser la vicejefa de Gobierno de Jorge Macri, y que se pudiese anunciar antes de las PASO, aunque en las PASO sólo se elige al jefe de Gobierno. ¿Te parece una buena idea que haya fórmulas cruzadas entre los partidos de JxC?

Todavía no lo evaluamos, depende de los candidatos. Sí digo que Soledad Acuña es un lujo como funcionaria. Fue la ministra de Educación que peleó y mantuvo las escuelas abiertas cuando el Gobierno Nacional quiso cerrar las escuelas "de prepo".

Yacobitti: "Descartar la candidatura de Quirós impacta en JxC"

El tema de las listas cruzadas o no dependen de los candidatos. Tienen que sentirse cómodos con sus vicejefes. No hay una definición hoy con respecto a las fórmulas cruzadas.

Gerardo Morales había planteado en su momento la posibilidad de realizar internas previas a las PASO con el objetivo de llegar a agosto con un solo candidato del radicalismo y se les prohibiera integrar fórmulas cruzadas.

Entiendo que no hay prohibición a los candidatos del PRO para integrar fórmulas cruzadas con el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿es así?

No, prohibición de ninguna manera. En la última elección hubo listas cruzadas, prácticamente en todas las provincias. Hay que ver cómo se conforman las listas de cada uno.

La interna de JxC en los distritos de la Provincia

Pero un candidato del PRO que acompañe una fórmula radical estaría disminuyendo la posibilidad de que el candidato del PRO gane. Mi pregunta es si eso se definiría institucionalmente desde el PRO o si es una decisión libre de los candidatos…

Entiendo y lo digo claramente. Mi predilección, por supuesto, es por los candidatos del PRO. Por eso fui muy claro, me comprometí para que haya un sólo candidato del PRO y lo estoy cumpliendo. Queremos defender la continuidad del PRO en el gobierno de la Ciudad.

Después, con respecto al armado de las listas, todavía no se habló. Tampoco se definió si los vicejefes se van a anunciar antes o no. No está definido.

Lo importante para nosotros es la continuidad del PRO en la Ciudad, que la defendemos trabajando todos los días. Si la gente evalúa que la Ciudad está bien, si valora cómo está la ciudad, si seguimos trabajando en cómo está la seguridad, la educación pública, nos va a apoyar para seguir trabajando.

Las reacciones por la candidatura de Jorge Macri: desde el festejo de Bullrich a la ironía de Santoro

Siento que hay un alto reconocimiento de nuestro trabajo de ya 16 años, que lo inició Mauricio Macri y lo continué yo. Hay una alta valoración de nuestro trabajo. Nos rompemos el alma, como muchos argentinos, arranco a las seis de la mañana para que la ciudad esté mejor.

Más allá de las especulaciones, fechas y candidatos, la manera de defender la continuidad del PRO es trabajando para que esté cada vez mejor.

Con respecto a la candidatura presidencial, van a tener que decidir las fórmulas, porque se vota también vicepresidente. ¿Creés que tu fórmula debería ser cruzada? ¿Hay alguna característica, de género o de otra índole, que creés que debería cumplir quien te acompañe en la boleta?

No hay nada que sea absoluto. Tiene que ser alguien que comparta mi visión del trabajo, de actitud constructiva y vocación de cambio. Yo valoro la experiencia y, sobre todo, que tenga actitud de cambio, de acción y de resultados. Que comparta la esperanza que tengo en sacar la Argentina adelante. Para mí la actitud es muy importante.

Creo que suma que complemente, que aporte algún tipo de diversidad, geográfica, partidaria, de género. No hago una definición absoluta de cómo tiene que ser el perfil, pero como criterio general, la diversidad enriquece. Es otra mirada, complementa.

Rodríguez Larreta presentó las Taser y criticó a Cristina Kirchner

Que comparta la actitud de cambio y que colabore con cierto nivel de diversidad para que sea una mirada complementaria.

Vos estudiaste en Harvard. Robert Nozick había definido a la riqueza como “diversidad en armonía”. Entiendo que cuando planteaste que la diversidad enriquece, eso implica que sea de una geografía distinta y de un partido distinto…

No necesariamente. La diversidad se puede expresar en lo geográfico, en el género, hay diversas maneras de expresar esa diversidad. En alguna de las categorías.

Bueno, o sería del interior, o radical, o mujer, ¿esas serían las categorías?

O sumar una experiencia diferente a la que yo tengo, alguna especialidad dentro de los temas de gobierno. Yo soy economista. Voy a ser el primer presidente argentino economista. Por ahí también podría ser la diversidad.

¿Con quién te imaginás que vas a tener que competir además de Patricia Bullrich? ¿Imaginás más de un candidato a presidente del radicalismo?

Yo respeto a todos los que hoy son candidatos: Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales, respeto a todos.

Encuesta: Juntos por el Cambio ganaría las elecciones y el Frente de Todos quedaría tercero

Está sumándose José Luis Espert, hay que ver Margarita Stolbizer si compite. Yo respeto y trabajo bien con todos. Será decisión de cada uno bajarse o seguir en carrera.

Jamás me vas a escuchar con una crítica o un agravio personal a ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio. Creo en la unidad por encima de todo.

Hubo un reciente triunfo arrollador del PP en España, uno observa el crecimiento de Milei, o el de Patricia Bullrich, cuya candidatura hace un año parecía una quimera.

¿Hay un corrimiento de la sociedad a la derecha? ¿Es simplemente una manifestación de enojo con la dirigencia, pero después terminarán votando al centro? ¿La sociedad argentina va camino al centro o va camino a la derecha?

Una encuesta ubicó a JxC como fuerza ganadora y a Milei como candidato con más votos

Yo más que ubicarlo entre centro, izquierda o derecha, creo que la sociedad argentina va a quien le resuelva los problemas. Busca identificar quién le va a mejorar la seguridad, quién va a bajar la inflación, quién va a mejorar la educación pública.

También quién tiene experiencia y capacidad de gobierno para impulsar un plan de desarrollo productivo, quién va a cambiar la lógica de los planes sociales para que la gente busque trabajo.

Creo que Argentina va a ir a la acción, a la resolución de problemas. Mucho más a los hechos que a lo “ideológico”, en el sentido más tradicional de la palabra.

Una encuesta ubica a Larreta como ganador en la interna de Juntos por el Cambio

El país va a dejar atrás todo esto de los agravios, las peleas, la violencia, echarle la culpa al otro, que al enemigo político hay que matarlo si uno puede. Creo que Argentina va a dar pasos y va a buscar capacidad de acción, gestión y resolución de problemas.

La interna en el PRO

Alejandro Gomel (AG): Patricia Bullrich lo trata a veces de timorato, pone videos y rememora a Favaloro. ¿Cree que se equivoca Patricia Bullrich al hacer ese tipo de campaña?

Yo me hago cargo de lo que yo hago y no de lo que dice Patricia. Jamás tengo un comentario de agravio, de pelea, de nada, con nadie de nuestro espacio político. Pueden revisar los archivos. Yo no creo en eso, independientemente de que no juzgo lo que hagan otros.

Jamás me van a encontrar chicaneando, insultando, agraviando a nadie de Juntos por el Cambio. Para mí la unidad está por encima de todo.

Nota en desarrollo