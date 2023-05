Ante la desobediencia de Larreta, Macri se la juega fuerte por Bullrich

El periodista Alejandro Gomel informó sobre el creciente acercamiento entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, mientras Horacio Rodríguez Larreta va por su lado y no escucha más al ex presidente, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Mauricio Macri se juega fuerte por Patricia Bullrich.

Si. A partir de su pelea con Horacio Rodríguez Larreta al que no le perdona lo que hizo en la Ciudad de Buenos Aires con las elecciones concurrentes donde pone en riesgo que Jorge Macri, el primo del ex presidente, sea el candidato en la Ciudad, esta semana se conocerán los resultados de las encuestas a las que arribaron, y fue una forma de Larreta de desafiar a su histórico jefe político.

Esto acercó todavía más la figura de Bullrich a la de Macri. Durante este fin de semana hubo una larga reunión entre ambos en una relación que cada vez está más aceitada, equipos de trabajo que están en coordinación permanente. Vemos la decisión de ella de elegir una persona muy cercana al ex presidente como lo es Néstor Grindetti para ser el precandidato a gobernador en Buenos Aires.

Más allá de que todavía no esté pensado que públicamente haya una definición de un apoyo público del ex presidente hacia ella, desde el lado de Larreta dicen "efectivamente esto es así", pero, lo que están pensando es que más que beneficiar, hasta puede perjudicar a Bullrich un apoyo explícito de Macri.

Hablan de que la imagen negativa de Macri puede jugar en contra de ella y, desde los funcionarios cercanos a Larreta, mencionan que "es cierto, trabajan prácticamente juntos y está siendo el padrino político de Bullrich".

Es más, le preguntaron este fin de semana a Larreta si conversaría con Macri acerca de la conformación de un Gabinete Nacional en caso de ganar, pero el jefe de Gobierno porteño fue tajante al responder "no, de ninguna manera, el Gabinete lo armaré sin consultar con nadie", tratando de despegarse de la figura del ex jefe de Estado.

Un Macri que, casi en espejo con Cristina Kirchner, afirma: "no juego, no soy candidato", pero quiere que tener injerencia en la estructura política y electoral del partido. Léase lo que sucede con la Vicepresidenta, el problema es que uno de los principales candidatos como Larreta decidió emanciparse de Macri y esto empuja todavía más esta fuerte relación del ex máximo mandatario con Bullrich apostando a que pueda desbancar al actual jefe de Gobierno porteño.

Horacio Rodríguez Larreta afirma que la relación con Patricia Bullrich “está muy bien”

En definitiva, una reunión larga, de casi tres, donde se mantuvieron trabajando en tándem, en forma coordinada Macri y Bullrich.

La única duda que queda es si, por una cuestión de estrategia, Macri, en algún momento, hará público su apoyo hacia la precandidata o no lo hará.

Los equipos aseveran que, más allá del respeto que tienen hacia Macri, no tienen nada que ver con él y apuntan a trabajar en forma autónomo. Es más, algunos, con malicia, transmiten que desde lo electoral es mejor si no está el ex presidente cerca, porque "son más los votos que nos puede alejar que los que nos puede acercar".

Todo está abierto en esta interna, no se sabe quién de los dos puede ganar, pero van a pelear y duro hasta el final.

Lo que sí se espera para esta semana es la definición del candidato a jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri, en principio, cuenta con los mejores avales en cuanto a encuestas. Fernán Quirós, el hombre de Larreta, también de la Coalición Cívica y Lilita Carrió todavía no se bajó. Esto se definirá esta semana.

BL FM