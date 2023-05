Rodríguez Larreta fue a la foto con Cornejo en Mendoza: "Trabajo para la unidad"

En el marco de sus recorridas de campaña por las provincias, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta estuvo este viernes en Mendoza, ocasión en la que respaldó la postulación de Alfredo Cornejo a un nuevo período como gobernador de esa provincia cuyana.

“Mendoza es una de las provincias más pujantes de la Argentina, es uno de los motores de la recuperación del país, no tengo ninguna duda. Hoy tenemos un mundo que demanda, que necesita alimentos. Podríamos estar exportando mucho más con un país estable, con un tipo de cambio predecible, terminando con las retenciones”, comenzó señalando Larreta.

Por otro lado, aseguró que "trabaja por la unidad de la coalición opositora en todo el país", y aseguró que con Omar de Marchi "no tengo diálogo". "Trabajo por la unidad de JxC en todo el país y aquí, en esta provincia respaldamos a Cambia Mendoza que es la expresión de la coalición. Con Alfredo (Cornejo) y Rodolfo (Suárez, actual mandatario provincial) realizamos muchos trabajos en conjunto con CABA. Conozco la capacidad que tienen ambos y queremos seguir por ese camino", comentó.

En cuanto a las próximas elecciones, sentenció: "La gente en la Argentina ya decidió que quiere un cambio y va a cambiar sea quien sea el candidato de ellos. Cristina Kirchner fracasó. Alberto Fernández fracasó. 8,4% de inflación, arriba del 40% de pobreza, un país que está parado, la gente quiere un cambio".

Rodríguez Larreta señaló su pensamiento acerca del discurso de Cistina Kirchner: “Ya nos tiene acostumbrados a eso, no nos enganchemos más. Acá el problema es que los argentinos, en todo el país, no llegan a fin de mes, se les va el salario entre las manos. Hoy la jubilación mínima es en la jubilación del hambre. Los jubilados que nos están mirando están desesperados, no tienen para comer. Esa es la realidad mientras Cristina Kirchner hace actos en Plaza de Mayo. No pasa por ahí”, expresó el precandidato de Juntos por el Cambio.

Además comentó: “Tenemos que decirle a los argentinos cómo vamos a mejorar la seguridad, porque lo vamos a hacer. Acá en Mendoza, la verdad que está mucho más seguro que en el promedio del país, en Capital Federal también. Si lo pudimos hacer nosotros en nuestros distritos, lo vamos a hacer en el país entero. Se los digo a los rosarinos, a los de la provincia de Buenos Aires que están desesperados, a los cordobeses que cada vez están peor con la seguridad”.

Respecto al potencial de Mendoza, consideró que la perspectiva “con el turismo, con los alimentos, la parte norte de Vaca Muerta que también agarra Mendoza, con lo cual los hidrocarburos también tienen un potencial enorme, se viene haciendo un buen trabajo, pero si hay un marco macroeconómico que ayude al sector privado, como dice Alfredo, que baje los impuestos y que dé estabilidad, lo que podría potenciarse mucho más”.

El dirigente de Juntos por el Cambio prometió: "Si la gente me elige Presidente voy a retomar las obras que los mendocinos definan que son prioridad". También aseguró que el gobierno de Alberto Fernández "ha discriminado a las provincias gobernadas por la oposición", ya que "nos pasó en Mendoza, en Jujuy, en Corrientes y en la Ciudad de Buenos Aires".

En este marco, el precandidato presidencial manifestó: “Me comprometo públicamente, y a Mendoza le beneficia, que el 10 de diciembre voy a eliminar todas las retenciones a las economías regionales, más de doscientos productos a lo largo de todo el país, para promover la exportación”.

“La Argentina va a exportar más. Tenemos un trabajo hecho que en seis años podemos duplicar las exportaciones y en eso Mendoza va a ser una provincia muy beneficiada, por el vino, por las olivas, por toda la producción que tienen”, agregó.