Héctor "Toty" Flores, precandidato a intendente de La Matanza, manifestó que "Néstor Kirchner llevó al país al fracaso más absoluto". A su vez, reconoció que "la interna afecta mucho a Juntos por el Cambio". Además, su trabajo junto a Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo se gestó esta alianza, por un lado, con Horacio Rodríguez Larreta y, simultáneamente, con la Coalición Cívica?

Entré a la política de la mano de Lilita Carrió en 2007 y mi relación con la Coalición Cívica siempre fue muy estrecha. En su momento construí varios movimientos, entre ellos, el de Humanista de Resistencia y Construcción en 2012.

Y también, hace algunos años, el Movimiento Social por la República, porque considero muy importante que estos partidos políticos tengan amplitud.

Toty Flores es el candidato de Larreta en La Matanza

Cuando perdimos las elecciones en 2019 y una de las autocríticas que hacíamos era que no teníamos poder territorial para sostener una gestión, decidí venir a trabajar en La Matanza (ya había sido dos veces diputado nacional) para estar cerca de la gente y trabajar, aunque yo tenía mi trabajo social en la cooperativa La Juanita. Era importante conocer el manejo de las intendencias.

Se lo dije a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Lilita y Patricia Bullrich. Tuve reuniones con todos para venir a trabajar a La Matanza y postularme como candidato a intendente, por eso es que hice mi primera aproximación en 2021 como concejal del municipio.

Todos sabían que quería y quien tuvo más intención de venir con la idea ganar La Matanza fue Diego Santilli, que cada 15 días está recorriendo algún barrio con nosotros. Y Horacio, por supuesto que también.

La interna de JxC en los distritos de la Provincia

Porque hasta aquí, para muchos de la oposición el municipio era nada más un trampolín para dirigentes que querían otros lugares en la política. Y también estaba la visión de que no se podía ganar, pero siento que es una oportunidad única de ganar La Matanza.

¿Qué le dicen las encuestas? Porque, obviamente, La Matanza es como ganar en Formosa, donde siempre gana el peronismo. ¿Qué posibilidades tiene?

No conozco las actuales, pero en las anteriores el kirchnerismo perdió 200 mil votos, que no fueron a votar y no vinieron hacia nosotros.

Pero, tras dos años de trabajo en los barrios, salir todos los días a ver lo que le pasa a la gente y tratar de llevarle algún tipo de solución que se puede dar desde la oposición, estamos en muchas mejores condiciones que en 2021 para poder disputar este espacio de poder.

Lo otro es la división que hoy tiene el peronismo, donde por primera vez desde que tengo conocimiento se da que haya, por ejemplo, disputado las paredes de la ruta 3 con la aparición de Patricia Cubria como candidata a intendenta.

Milei lapidó a Juntos: "Son los más sucios de la política"

Con relación a la gestión que hoy lleva adelante La Matanza, hay mucha bronca desde la pandemia hacia adelante porque no aparece el municipio resolviendo los problemas de la gente.

Todos los días me levanto con alguna denuncia sobre el tema de inseguridad o cosas que no hacen y eso nos da enormes chances de tener propuestas concretas para poder solucionando estos temas. No tengo encuestas, pero la percepción que tengo es que se trata de una oportunidad única.

El rol de los libertarios en La Matanza

Alejandro Gomel (AG): Se da una interna dentro del peronismo o del Frente de Todos poco usual para La Matanza, y sorprendió en el distrito un candidato como El Dipy, por el lado de Javier Milei. ¿Le puede restar votos? ¿Lo ve con posibilidades? ¿Cómo ve a alguien que viene fuera de la política, como él, entrando como candidato?

Esos experimentos se hicieron siempre en La Matanza, precisamente cuando se ve que no se puede ganar. Entonces, se prepara quien resta algunos votos. Respeto mucho la postura de El Dipy, es un hombre que tiene popularidad, pero para pretender ganar y tener esa posibilidad hay que construir equipos.

"El Dipy" será el candidato de Javier Milei para pelearle al peronismo en La Matanza

Yo hace un año y medio que estoy trabajando con Fernanda Reyes, que fue diputada también, que es de la Coalición Cívica, armando equipos técnicos para prepararnos para gobernar porque, de lo contrario, también sería una aventura.

No veo que nos reste votos a JxC porque es un voto más marginal, parecido a lo de Milei, que pega más fuerte en los sectores más marginales, aquellos que están con mucho enojo contra la política. Fundamentalmente, El Dipy le resta votos al kirchnerismo porque es ese el sector que los votaba a ellos.

AG: Una primera lectura era que se dividía la oposición y que le quitaba votos a JxC. Pero usted dice que le quita votos al kirchnerismo El Dipy.

Sí, porque es un sector más de aquellos que tienen mucha bronca. Viví el 2001 desde adentro y en ese momento estaba con mucho enojo hacia la política. Se expresaba el voto en blanco y que los que no votaban serían importantes y terminaron los partidos tradicionales, que tenían estructura, es decir, el "que se vayan todos" capitalizándolo.

Milei: "Conmigo se termina el zaffaronismo, y empieza el que las hace las paga"

Vinieron algunos dirigentes nuevos. Néstor Kirchner llevó al país al fracaso más absoluto, así que esa experiencia la gente más grande la tiene clara. Y en los jóvenes puede ser que ahí tenga receptividad tanto lo de Milei como lo de El Dipy, pero no son nuestros votos, por lo menos en La Matanza.

La interna dentro de Juntos por el Cambio

Claudio Mardones (CM): Planteaba que está trabajando con Santilli, y nosotros abordamos cuál es la discusión que está dentro de JxC, especialmente ante la posibilidad de que en Buenos Aires tengamos un escenario cambiante.

Ahora se viene una contienda entre Néstor Grindetti, respaldado por Bullrich, y Santilli, apoyado por Larreta.

¿Teme que en La Matanza, si continúan los desacuerdos y compiten en todas las categorías en las PASO, Bullrich impulse un candidato? ¿Cuánto lo está afectando a usted la interna de entre Bullrich y Larreta y lo que será el duelo Grindetti vs. Santilli?

Horacio Rodríguez Larreta afirma que la relación con Patricia Bullrich “está muy bien”

La interna afecta mucho a Juntos por el Cambio, porque aquellos votantes que están esperanzados en que puede ser una salida a este desastre que estamos viviendo nos piden que no nos dividamos y que realmente la chance de ganar está si vamos juntos.

En ese sentido, estoy trabajando a fondo con eso y también es importante el ordenamiento. Las internas no afectarían si son en un marco de respeto por el otro.

Tenemos un bloque de concejales de siete miembros que tienen distintas posturas, hay radicales, gente que apoya a Patricia y los que apoyamos a Santilli y Horacio, y que también somos parte de la Coalición Cívica. Pero todos estamos juntos y esos debates son puertas adentro.

Horacio Rodríguez Larreta, el gran competidor de Patricia Bullrich

Me parece muy bien que se ordene y que el acompañamiento a Santilli y Larreta generará también en La Matanza la posibilidad de división. También con el radicalismo, que tiene candidatos a intendentes. Pero si se da en el marco de respeto, no hay ningún problema. Al menos, en La Matanza, hasta ahora, lo tenemos así.

CM: En ese contexto, el titular del comité provincial y también posible precandidato a gobernador, Maximiliano Abad, dijo la semana pasada que directamente la pelea entre Grindetti y Santilli le resta votos a JxC y que los debilita. ¿Piensa lo mismo a nivel provincial, por fuera de la coyuntura de La Matanza?

"Me juego todo": Patricia Bullrich negó que Larreta le haya pedido que baje su candidatura

No sé. No estoy saliendo a recorrer ahora los pueblos de la Provincia, pero sí desmoraliza, de eso no hay ninguna duda. Si se ordena y se hace una interna respetuosa, proponiendo cuál es la mejor salida para Buenos Aires y los distintos distritos, será beneficiosa, que es lo que tiene que hacer un partido democrático que tiene distintos candidatos.

La cuestión es que no entren en la disputa de un voto denostando al rival, porque eso sí generaría mucho pesimismo.

