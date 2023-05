Horacio Rodríguez Larreta presentó este lunes 29 de mayo las primeras 60 pistolas Taser que utilizará la Policía de la Ciudad y acusó al Gobierno Nacional de “no querer” solucionar la inseguridad.

“Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”, dijo el jefe de Gobierno porteño en tono de campaña.

En medio de la interna con Patricia Bullrich y mientras la inseguridad continúa siendo un tema de preocupación, Rodríguez Larreta se mostró junto a funcionarios este 29 de mayo por la mañana para anunciar la adquisición de pistolas que generan descargas eléctricas. .

"Es un orgullo poder anunciarles que el Ministerio de justicia y Seguridad de la Ciudad por fin tienen las primeras 60 pistolas Taser, que en junio y julio, van a entrar en acción. Después de muchos hechos lamentables que podíamos haber evitado el Gobierno nacional finalmente se dignó a habilitarnos las importaciones", expresó.

Crítico, sostuvo que la inseguridad “es un problema nacional que el Gobierno no quiere, no sabe, no puede solucionar” y agregó que las Taser “tienen aval mundial”.

Ante las preguntas de periodistas, reconoció que si es elegido Presidente emulará la política de seguridad que implementó en el territorio porteño a nivel nacional y habló de la necesidad de “aislar” a los jefes del narcotráfico en las cárceles porque “desde un celular mandan sicarios a matar gente”.

“Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy”, manifestó junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Seguridad y Justicia, Eugenio Burzaco.

Qué dijo Rodríguez Larreta sobre Cristina Kirchner

Consultado por el discurso de la Vicepresidenta el último 25 de mayo en Plaza de Mayo, aseguró no haberlo visto y volvió a remarcar como en otras ocasiones que “el gobierno que encabeza Cristina Kirchner con Alberto Fernández fracasó”.

También se refirió al pedido del fiscal Guillermo Marijuan para sobreseer a la exmandataria en la causa conocida como “ruta del dinero k”. “Siempre soy respetuoso de los fallos de la Justicia, pero en este caso, con toda la información que hay, yo lo que espero es que siga avanzando la investigación de la Justicia en todas las causas de corrupción de Cristina de Kirchner y que el pedido del fiscal no prospere”, planteó.

