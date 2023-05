José Urtubey, dirigente industrial, declaró que Argentina está creciendo en términos de empleo pero con una gran informalidad. “Si el resultado electoral lleva a Juntos por el Cambio a la presidencia, sugiero que se tengan en cuenta los antecedentes y se pueda trabajar fraccionada la integración al mundo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Te vi ayer en el evento en la Bolsa de Comercio y conversamos un rato. En esta especie de polémica entre el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, respecto de que tenemos el más bajo desempleo en lo que va del siglo, y el jefe de Gobierno porteño que dice que en realidad es porque menos gente lo busca, y que al mismo tiempo, el trabajo que se creó, en su gran mayoría, es público, ¿cuál es tu propia visión desde el sector privado de qué está pasando con el empleo?

La primera impresión es la cantidad de concurrentes que había de los distintos sectores, políticos, empresarios, jueces y sindicalistas, entre otros. Me parece que había una gran apetencia por un canal como el que has lanzado, así que te quiero felicitar.

En segundo lugar, Argentina está viviendo una dualidad. Si ves los números, en términos de actividad económica formal e industrial, Argentina está creciendo, incluido el empleo. Pero eso convive con otra realidad que es cierta, es decir, hay una verdad compartida, que es que hay una gran informalidad, casi el 50% del país está sumergido dentro de una informalidad.

Después está la otra discusión, y es que si el empleo privado formal tiene características de poder ser pujante en el poder adquisitivo o si lo perdió. Y ahí también te lleva a todo lo que es el desequilibrio macroeconómico y, en particular, monetario.

Es una situación compleja pero que muestra el potencial real que tiene la Argentina en materia productiva e industrial. Y creo que cuando se dé el giro que hay que dar en Argentina en términos macroeconómicos no tiene que ir atentando contra eso.

Entrevistamos ayer a Mayra Arena, y ella planteaba que hay una economía en negro que, a su juicio, ya era el 60% del total, muy poderosa económicamente.

Y que en los barrios populares hay cada vez más emprendedores, mujeres sobre todo, que ponen su local porque resulta más rentable ser cuentapropista que empleado, con los sueldos promedio de la actividad privada, y que a lo mejor eso podía no estar siendo bien registrado en los índices que marcan el nivel de pobreza que tiene el país. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando?

Creo que hay que dividir la informalidad lisa y llana de lo que es la economía popular. La economía popular, llamada cuentapropista, no es informal necesariamente. Si bien está asociada a trabajos como la informalidad o a algunos aspectos de la actividad informal, no es literalmente.

Sí creo que Argentina tiene pendiente el debate de lo que son sus leyes laborales, como incentivo a la generación de nuevos puestos de trabajo. Porque así como te puedo decir que en la actividad industrial el empleo industrial no cayó en estos últimos años, también te puedo decir que se mantuvo.

Entonces, esto hay que ir incrementando y para eso se necesitan estímulos. Por ejemplo, todo el capítulo de doble indemnización no es conveniente. El capítulo de trabajar sobre los distintos convenios colectivos para modernizarlos es algo indispensable.

Todo esto te lleva a que son mecanismos que se debe plantear la Argentina para poder avanzar. Ya no el tema de si los salarios son o no altos, porque creo que, por el capítulo monetario, hoy los salarios no son el problema que le quite competitividad a la Argentina. Si medidos en dólares son los más bajos de la región.

El problema es cómo se equilibra e incentiva una relación laboral eficiente y efectiva, que no conculque los derechos del trabajador, pero que tampoco, en el caso de una Pyme, que no la vuelque por alguna industria de juicio injustificada, por ejemplo.

El intento de armar una "tercera vía" política

¿Cuántos hermanos son?

Somos 10.

¿Cómo ves lo que tu hermano, Juan Manuel Urtubey, está armando junto a Schiaretti? ¿Creés que hoy tiene más posibilidades que la frustrada de 2019?

Lo veo bien, en cuanto a que Juan Manuel es un dirigente comprometido, con sus ideales siempre a cuesta, y eso será positivo. Creo que el desafío mayor es ver cómo se conjuga un equilibrio o una síntesis de lo que hoy son las posiciones antinómicas, es decir, hoy las veo muy marcadas, y es un desafío importante poder avanzar desde ese lugar.

El crecimiento de los libertarios

¿Cómo te imaginas el escenario electoral y la Argentina del 10 de diciembre?

Me imagino asumiendo a un presidente con una fuerte necesidad de convocar a distintos sectores, para contener la agenda pública y social que se va a necesitar. También un Congreso tendiendo a posiciones más de derecha (en términos económicos), que necesitará tener una mirada no solo de ese lado, sino también sobre cómo se va conteniendo lo social, hasta que se vayan generando o encendiendo los motores de desarrollo.

Y, sobre todo, veo que lo que plantea Javier Milei es absurdo. Quizás, por la síntesis del enojo, la gente hoy tiene algún nivel de aceptación, pero veo que eso tenderá a moderarse ya en el ejercicio del poder.

Las posibilidades de un triunfo opositor en las elecciones

¿Se podría decir que la Unión Industrial con el gobierno de Cambiemos la pasó mal, y con los peronistas la pasó mejor? ¿Esto significa algún temor de un eventual futuro gobierno de Juntos por el Cambio que pudiera repetir una tendencia anti industria?

Primero quiero aclarar que ya no estoy en la Unión Industrial. En este último ejercicio decidí no participar porque ya estuve diez años. Pero, de todos modos, creo poder contestar.

Te diría que en el gobierno de Mauricio, abiertamente lo dije en 2016, por eso creo tener la posibilidad de decirlo ahora sin que nadie se ofenda, claramente no se cuidó un proyecto industrial.

Creo que se simplificaron las recetas en materia de comercio, de lo que sería incentivar más el consumo y no tanto la producción. Fueron por otro lado las variables económicas, que resultaron negativas para la industria. Y así lo demuestran los números, es decir, se cayó la capacidad industrial instalada: en el 2017 estaba en 45% y hoy está en el 65%.

Si el resultado electoral lleva a Juntos a la presidencia, sugiero que se tengan en cuenta estos antecedentes y se pueda trabajar fraccionada la integración al mundo, porque es necesaria.

Pero también entendiendo que hoy el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales, producto de la guerra de Ucrania, de la post pandemia, de la guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos y China, muestran cadenas productivas fortalecidas, en términos regionales. No quiero ir al extremo de la globalización que algunos hablan, pero sí el fortalecimiento.

Nosotros no podemos darnos el lujo de simplificar bajo un slogan de que algunos industriales son prebendarios, porque hay que abrir las fronteras, sin entender que, por ejemplo, tenés desbalances impositivos, financieros y de todo tipo que hacen que pierdas competitividad y donde no necesariamente tal o cual industria es no competitiva.

¿Sos optimista con Argentina 2024?

Soy muy optimista, porque creo que el potencial económico del país es fenomenal. Hoy el mundo demandará muchísimo de lo que producimos. Creo que tenemos una brecha, no solo en materia energética, minería, en materia agroindustrial, el fortalecimiento de cadenas productivas, sino también creo que, sobre todo, pasando la coyuntura negativa, hay inversiones.

Por ejemplo, pueden ser los gasoductos, las conexiones que se están terminando de hacer en el sur, los poliductos al norte, que nosotros hoy no vemos el potencial que eso nos ayudará a generar en nuestra matriz productiva.

