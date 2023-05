Schiaretti blanqueó que quiere sumar a Rodríguez Larreta al “frente de frentes”

Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta pretenden desde hace un tiempo ampliar los espacios que lideran, lo que podría traducirse en conformar una alianza rumbo a las PASO de agosto. En las últimas semanas ambos dirigentes hablaron al respecto pero sin mencionarse.

Sin embargo, este martes en una entrevista en TN, el primer mandatario cordobés dijo que Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Facundo Manes “tienen que animarse a hacer algo disruptivo”, con el objetivo de “avanzar en un programa en común que haga que participemos de unas PASO todos compitiendo, para formar luego un gobierno de coalición con ellos”.

Y agregó: “Ellos tienen que ver cómo se ordenan para, coincidiendo con estas ideas que nosotros estamos planteando, podamos competir juntos en unas PASO luego de haber hecho un programa, un gobierno de coalición”.

“A la Argentina no la saca solamente un partido. La saca una coalición de partidos con un programa específico para superar las dificultades del país, que debe hacerse antes de que haya elecciones”, refirió Schiaretti.

En otro tramo de la conversación, el entrevistador le consultó a Schiaretti sobre una virtud del dirigente del PRO. “Me parece una persona que tiene contracción al trabajo y que tiene sentido común”, respondió el hombre que cumplirá su tercer mandato como gobernador de Córdoba en diciembre.

Apuntó contra Massa y los K

El líder del oficialismo cordobés no oculta su cercanía con Mauricio Macri y reconoció tener una relación desde hace muchos años, “de cuando él no militaba en política”. Sin embargo, cree que durante su presidencia no tuvo un buen gobierno.

“Tiene una actitud de creer que los problemas no eran de la magnitud que eran y me parece que eso significó el fracaso. Me parece que el gobierno de Cambiemos además creyó que mágicamente iba a haber una lluvia de inversiones a la Argentina. Y la verdad es que esa lluvia de inversiones no se produjo. Me parece que ese fue el error que tuvo el gobierno de Cambiemos”, cuestionó.

Pero Schiaretti lanzó las críticas más duras para el frente kirchnerista. Dijo que “fracasó” el actual ministro de Economía, Sergio Massa: “Cuando asumió hace diez meses la inflación era del 70% y estamos en 110%. El dólar cotizaba a $230 y está en casi $500. Fracasó como viene fracasando todo el gobierno kirchnerista. Yo nunca formé parte del kirchnerismo ni voy a ir a un espacio con Massa”.

Le preguntaron sobre una virtud de Cristina Fernández de Kirchner y Schiaretti le reconoció su frontalidad. Pero consideró que ella “es presa” del kirchnerismo. “Es un movimiento feudal, autocrático y autoritario y que ha fracasado en el país. Porque cuando uno mira cómo está el país, como viene cayendo en estos últimos 20 años, gobernó el kirchnerismo”.