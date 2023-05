Beatriz Sarlo, reconocida intelectual, consideró que Cristina Kirchner evita hablar del presente porque tiene poco bueno que decir sobre la situación actual. Además, relativizó el peso que pueda tener Javier Milei a nivel nacional. “Es un fenómeno de las grandes concentraciones urbanas”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué te dejaron las palabras de ayer de Cristina Kirchner?

En su discurso hizo una síntesis casi literaria de su trayectoria. Es obvio que podía hacer ese discurso. No es un discurso que esté desfasado del tiempo que vivimos, Cristina tiene el talento de sintonizar bien ese tiempo.

Todo líder tiene ese talento. Si no, no se convierte en líder, lo cual no es un elogio, porque podemos hacer la lista de los líderes que sintonizando ese talento, no dieron resultados excepcionales.

¿Viste alguna señal respecto al futuro del kirchnerismo o el peronismo?

Bueno, estaban los nietos. Quizás tengamos la dinastía Kirchner para siempre, más allá de nuestras propias vidas. Fuera de esta broma, en el escenario estaba la “guardia de hierro” de Cristina.

Wado de Pedro, junto a esa guardia de hierro que ha encontrado un camino de ascenso político que, quizás, le hubiera resultado muchísimo más difícil si no hubiera practicado esa confianza y esa esperanza hecha pública por Cristina.

Me parece que lo que contás de los nietos, más allá de que pueda ser tomado como algo secundario, puede no serlo. Me impactó ver a ella acompañando al hijo mayor de Máximo, saludando y haciéndolo, saludar al público. Me generó la sensación de que allí había algún deseo aunque sea en estado embrionario…

Puede ser que lo hubiera. Todos los monarcas transmiten sus gestos y Cristina Kirchner es la dirigente argentina que más ha tomado rasgos de monarca, por tanto, tiene que subir a toda su prosapia ara ver si asegura, a lo largo de las décadas, incluso, cuando ni ella ni nosotros estemos en este mundo, una continuidad.

Son deseos que uno podría llamar “deseos imaginarios”, como los llamó alguna vez Sebreli. Ella ha tenido el talento o la suerte de convertir sus deseos en política.

La sensación que me quedó es que el discurso tenía un punto en el pasado, de revisión de lo hecho y el auto elogio, y otro en el futuro de largo plazo, la próxima generación, pero poco presente. Por lo tanto, el deseo de que la generación diezmada tome la posta no es para ganar hoy, sino para construir un futuro. ¿Compartís esta visión?

Estoy de acuerdo con vos. Sobre el presente, Cristina tiene poco bueno que decir. Por lo tanto, siendo una persona que nunca se mete en circunstancias discursivas que la obliguen a hablar criticando lo que se hace en el presente, ella eso se lo saltea.

Cuanto se pronuncia la palabra Néstor, la gente mayor de 50 años puede recordar ese cruce de Plaza de Mayo de Néstor Kirchner llegando, recordar tiempos mejores que fueron los de Néstor, y Cristina, al evocar ese pasado, hace como una cita a pie de página.

Cómo cuando uno escribe y de repente dice “bueno, ahora voy a citar algo que sea verdaderamente lindo, porque lo que estoy escribiendo no es muy lindo”.

Entonces, esa cita de Néstor es eso. Es la cita que constituye al pasado como un lugar que fortalece el futuro, porque si tuvimos ese pasado, ¿por qué no vamos a tener ese futuro?

Me queda la misma sensación de una estrategia de presente más defensiva que ofensiva, y la existencia del futuro es como un consuelo al probable poco presente. Nos preguntamos incluso si no es su última Plaza de Mayo.

Sobre el presente ella casi no puede hablar. Este Gobierno, así como el Gobierno anterior, ha fracasado en una cantidad enorme de campos.

La Argentina se ha convertido en un país que nosotros no suponíamos que iba a ser como es hoy, con este porcentaje elevadísimo de pobres, de chicos fuera del colegio, de gente viviendo en la calle, eso no lo suponíamos.

Por lo tanto, salvo que vos te conviertas en un dirigente transformador, que ella no tiene ni la fuerza ni el partido político para hacerlo, ni sé si tiene los deseos, hablar del presente no conviene. Conviene decir “fuimos esto y seremos aquello”.

La demagogia de Javier Milei

Dijiste que Milei dice lo mismo que la gente en la calle. ¿Qué reflexión te genera el fenómeno de Mile viendo que en las elecciones provinciales no no se refleja lo que las encuestas dicen? ¿Creés que está sobreestimado?

Yo tengo la sensación de que Milei es un fenómeno de las grandes concentraciones urbanas. No podría dar una opinión fundada sobre cómo está la opinión pública en las provincias y en los estados federales. Pero sí puedo dar una opinión fundada, porque ando muchísimo por la calle.

Milei traduce eso lo que se escucha en las grandes concentraciones urbanas. Las cosas que él dice, textuales. “Son todos una porquería”, “están todos para llenarse de guita”, “de mí no se ocupa nadie”, gente que está recibiendo planes del Estado dice eso, por ejemplo, o que puede ir a un hospital público. Lo veo muy claramente en la ciudad de Buenos Aires.

Hay un estado de absoluta desesperanza que habría que interpretar en términos históricos. Cuáles fueron las fantasías de grandeza que, los que vivimos en ciudades importantes como Buenos Aires, en determinado momento creímos y no se vieron realizados.

La interna de Juntos por el Cambio

Con respecto a Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich decía, en una entrevista en este canal, “yo soy como Milei, anti casta, anti establishment”. ¿Cómo ve la interna entre ella y Horacio Rodríguez Larreta?

En principio es extraordinario que alguien que no ha desaparecido de la política en años, desde que dejó de ser progre, diga que es anti-casta. Hizo todos los esfuerzos, y algunos le salieron muy bien, para incorporarse al sistema político.

Es pintoresco que haya dirigentes como Milei o Bullrich que hablen de la anti casta haciendo todas las movidas y teniendo todo su equipo para entrar dentro de lo que ellos llaman casta.

Su discurso es similar al de Milei. Discursos muy sencillos, que no obligan a quien los escucha un esfuerzo intelectual político considerable.

El discurso de Alfonsín, para poner un ejemplo histórico, o incluso el discurso de Néstor en sus mejores momentos, pedían de quienes los escuchaba cierto esfuerzo intelectual político.

Hoy, estos discursos son discursos de consigna, son discursos de cancha. Eso es lo que hace también Bullrich con bastante éxito. El hecho de que encarne a una mujer es importante para ese éxito.

Las encuestas indican que la mayoría de los votantes de Milei son varones…

En efecto, es una una figura que puede atraer más a varones, pero no sé cómo se hacen encuestas, no desconfío las encuestas, pero encuentro una aprobación para Milei que atraviesa la división entre las opciones sexuales y los sexos. Creo que atraviesa esa división.

Es una figura fuerte. Como si tuvieras un primo que te defiende contra las arbitrariedades de los tíos, las tías y los padres. Milei es ese primo, es una figura fuerte.

