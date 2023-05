Quiénes acompañaron a Cristina sobre el escenario: precandidatos, funcionarios, familiares y artistas

Frente a una Plaza de Mayo repleta por la militancia que conmemoró los veinte años de la asunción de Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue acompañada sobre el escenario por más de 300 personas, a las que invitó personalmente. Precandidatos, funcionarios, familiares y artistas se mostraron en el palco.

Cristina volvió al centro de la escena política este 25 de mayo acompañada de su hijo, Máximo Kirchner, y su expareja, la diputada provincial en Santa Cruz y precandidata a intendenta en Río Gallegos, Rocío García. La sorpresa de la tarde fue el acompañamiento de los hijos de ambos, Néstor Iván y Emilia; y de la hija de Florencia Kirchner y Camilo Vaca Narvaja, Helena.

En la primera fila del monumental escenario resaltaban los ministros de Economía e Interior, Sergio Massa y Eduardo de Pedro, dos de los posibles candidatos presidenciales del oficialismo. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, quedó en un lugar bien visible, al igual que los gobernadores de Santa Cruz, Alicia Kirchner y de La Rioja, Ricardo Quintela.

Cristina fue escoltada por Wado de Pedro y Massa, pero su dedo no señaló a ningún candidato

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora también acompañaron sentadas en primera fila, por lo que la vicepresidenta las saludó afectivamente, previo a entonar el himno nacional.

En cuanto a los ministros nacionales, estuvieron Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación; Tristán Bauer, de Cultura; Jorge Taiana, de Defensa; Juan Cabandié, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social, una de las dirigentes más cercanas a Alberto Fernández, que pegó el faltazo.

También estuvieron el dirigente social y precandidato presidencial Juan Grabois; el procurador del Tesoro, Carlos “Chino” Zannini; el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri; Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la ANSeS; su par del PAMI, Luana Volnovich; el secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y sus ministros de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque; de Infraestructura, Leonardo Nardini, y de Seguridad, Sergio Berni.

En cuanto a los dirigentes gremiales, se destacaron Hugo Yasky, que además de ser diputado nacional es el secretario general de la CTA; Roberto Baradel, de SUTEBA; Daniel Catalano, de ATE Capital; Omar Plaini, del gremio de Canillitas, y Abel Furlán, de la UOM.

Acompañaron también la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; el de La Matanza, Fernando Espinoza; de Ensenada, Mario Secco; de Merlo, Karina Menéndez, y de Florencio Varela, Andrés Watson.

Estuvieron el exministro de Agricultura, Julián Domínguez; el exintendente de Merlo, Gustavo Menéndez; el exdiputado Carlos Kunkel; la extitular del INADI, Victoria Donda; la exministra de Seguridad, Nilda Garré; el extitular del AFSCA, Martín Sabbatella; el dirigente de la UTEP Gildo Onorato, y el dirigente socialista Jorge Rivas.

En representación de los artistas, acompañaron también Pablo Echarri, Paola Barrientos, Alejandra Darín, Dady Brieva con su esposa, Mariela Anchipi, y Carolina Papaleo, entre otros.

Los ausentes en el acto de Cristina Kirchner

Si bien el acto en Plaza de Mayo fue multitudinario, eso también evidenció a quienes no estuvieron presentes. La ausencia más llamativa fue la del presidente, Alberto Fernández, quien había convocado diciendo: “Todos tenemos que estar en la plaza. Yo no voy a estar, pero Néstor nos une”. En cambio, el presidente viajó a la residencia oficial de Chapadmalal para pasar el fin de semana largo ya que no fue invitado al acto tras unas críticas que cayeron mal en el kirchnerismo.

También se notó la ausencia de gran parte de los gobernadores oficialistas. Gildo Insfrán, de Formosa, quien estuvo ayer en la Capital Federal y Jorge Capitanich, de Chaco, por ejemplo, priorizaron las actividades locales por el día patrio.

Defensa del Gobierno, críticas a Macri y recuerdos del pasado: las definiciones clave de Cristina Kirchner por los 20 años del kirchnerismo

Además, y pese a estar invitado, faltó el embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial, Daniel Scioli, quien viajó al país vecino para encabezar actividades por el 25 de mayo.

Los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, no estuvieron en el escenario ni en la Plaza. Hugo Moyano, del sindicato de Camioneros, también esquivó cualquier convocatoria oficial para sumarse a la celebración del 25 de mayo.

ML / ED