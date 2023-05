Las definiciones clave de Cristina Kirchner en el acto por los 20 años del kirchnerismo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que "cuando Néstor llegó al gobierno recibió la deuda soberana defaulteada más grande la historia" y sostuvo que "la reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de intereses más importante de la que se tenga memoria".

El acto fue organizado para recordar el 20 aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, sobre quien su viuda, que apareció acompañada de sus nietos, afirmó que "sigue viviendo en el corazón del pueblo y en cada argentino y argentina al que le dio dignidad".

En ese sentido, recordó que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en 2003 "el Estado era chiquito y la deuda era grande" y afirmó que "es necesario que llevemos" este mensaje "a todos los rincones de la patria".

Bajo una intensa lluvia pero ante una Plaza de Mayo colmada, la vicepresidenta cuestionó hoy duramente a quiénes plantean una dolarización, como el diputado Javier Milei, y recordó que en principios de los 2000 "explotó todo" cuando se terminó la convertibilidad de los años 90.

En ese sentido, remarcó que antes del 2001 "todo estaba en manos de los privados" y afirmó que "habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización de los 90", pero indicó que "fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo".

"El día que se cayó esta falsa dolarización explotó todo", recordó la ex presidenta, al hablar de ese momento en el inicio de su discurso, que se había iniciado tras los cánticos de las militantes en los que clamaban por "Cristina Presidenta".

"Cuando hoy vemos a discípulos y colaboradores de ese ministro de ojos claros (por Domingo Cavallo) explicar lo que van a hacer, a nosotros, que no tenemos títulos de economistas porque somos simples abogados...", afirmó la titular del Senado.

Y enfatizó: "Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban".

"Esos dólares los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas", recalcó Cristina Kirchner.

El discurso de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo

"Todo estaba en mano de los privados, YPF también. Si todo estaba en mamo de los privados, de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Por una razón sencilla, porque habían contraído deuda externa. Siguieron durante la década de los 90 endeudándose para llevar la falsa dolarización del país".

"Esta plaza es testigo de nuestras alegrías. Pero también es testigo de feas jornadas, de feos recuerdos de los argentinos. Hoy escuchamos a quienes eran discípulos de los colaboradores y de ese ministro (Cavallo) explicarnos lo que tenemos que hacer nosotros. Kirchner era un simple abogado como yo, pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el BODEM 12".

"Los dólares y pesos que se los quedaron los genios de las finanzas los pagaron los kukas Néstor y Cristina. Me acuerdo como si fuera hoy. Ocho cuotas. Las tres primeras las pagó Néstor. Las últimas las pagamos en el 2012. Anoten genios de la economía, se las garpamos nosotros. Los kukas pagamos los depósitos de los argentinos. Cuando Néstor llegó al Gobierno y recibió la deuda soberana defaulteada más grande de la historia: 150% del PBI. La reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de capital e intereses más importantes de la historia."

"Era la deuda que había sido estatizada en el 82 cuando se iba la dictadura militar y la deuda que se contrajo durante los 90 para contener la falsa convertibilidad o falsa dolarización. No se quedó ahí, además decidió junto al compañero Lula da Silva pagar al contado la deuda con el FMI. Es ahí cuando la Argentina y su gobierno votando en las urnas recupera el timón de la economía y comienza un proceso de la industrialización, de inclusión, de valor agregado, de repatriación de científico e investigadores, de la construcción de una red social de inclusión para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión."

"Cuando ese compañero llegó a presidente de la República, el PBI de este país era de 164 mil millones de dólares. Cuando entregué el gobierno en diciembre de 2015, el PBI era de 647 mil millones de dólares. Pagamos durante 12 años y medio 100 mil millones de deuda de dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Fue magia, somos unos genios? No, el modelo de construcción de la sociedad, un modelo de producción de valor agregado, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. No es pecado pagar buenos salarios. Aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de toda latinoamérica, con la mejor jubilación y con la mayor participación de los trabajadores en el PBI, más del 51%".

"Yo creo que es bueno contar estas cosas y que se sepan, porque son números duros e inobjetables. Muchos dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor o el primero mío. Tengo claro que fue cuando los trabajadores podían ganar más plata. No tengo ninguna duda."

"No fueron 12 años fáciles. Dicen "tenían todo a favor". A los 4 o 5 meses de asumir como presidente, por otro genio de la economía que nos da clase todos los días, casi me pongo el país de sombrero. Una crisis política de magnitud muy fuerte".

"En 2008, 2009 vino una sequía. La sequía es algo redundante siempre en la economía argentina, tan agrodependiente a veces. En 2008, 2009, 2010, perdimos millones de cabezas de ganado. Hay algo beneficioso en esta sequía, esta vez nadie le hecha la culpa al gobierno porque es algo climatológico claramente. En la sequía del 2008 colgaban las cabezas de ganado y decían "Esto es culpa de Cristina".

"Necesitamos los argentinos y las argentinas poder articular algo diferente. No podemos seguir atados a una economía primarizada. No podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo, una alianza entre lo público y lo privado para generar valor, para incorporar tecnologías".

"No puedo olvidar la plaza de aquel 9 de diciembre de 2015 cuando nos despedimos, no para siempre. No me despedí ese día. Ese día yo lo recuerdo con mucho amor, mucho agradecimiento, mucho cariño. Créanme que para una militante política de mi generación, después de tres períodos de gobierno, haber podido decirle a los argentinos que les dejábamos un país mucho mejor que el que habíamos recibido era una muestra de orgullo".

"Más allá de las dificultades, porque tampoco era Disneylandia, me parece que aquel día cuando rendimos cuentas de esta plaza y dijimos que habíamos llegado con la deuda defaulteada más grande de la historia y nos íbamos desendeudados y con deuda en moneda dura más baja de las últimas décadas, 8% solamente en dólares. No lo dijo yo, fui ratificada después. El nivel de endeudamiento no solamente era ínfimo, "ínfimamente ridículo" dijeron en algún momento, propio de alguna economía africana estrafalaria. Las familias tampoco estaban endeudadas, las empresas tampoco estaban endeudadas, porque el salario era el mejor de américa latina, porque la jubilación era el mejor de américa latina. Habíamos peleado contra los fondos buitres y sin acceso al mercado de capitales habíamos pagado más de cien mil millones de dólares".

"Esa era la Argentina que dejamos. ¿Y qué fue lo que recibimos cuando volvimos en el 2019? Nuevamente endeudada la Argentina en dólares. Fuimos en 2016, 2017 en el país en el mundo que más deuda en dólares tomó. Cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó: otra vez el FMI, pero con un adicional. Ya no eran los préstamos stand by más o menos normales que se daban a todas las economías de la región u otras partes del mundo. Le dieron para que pudieran ganar las elecciones 57 mil millones de dólares, un préstamo inédito, insólito. 45 mil millones de dólares les liquidaron y ni así pudieron pagar las elecciones. Nos entregaron un país endeudado con dos dígitos de desocupación".

"Si uno compara los 647 mil millones de dólares del PBI que les dejamos al 10 de diciembre de 2019, había 447 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares menos de PBI y 120 mil millones más de deuda. Eso es lo que hicieron en cuatro años los que hoy nos dicen que quieren volver a conducir el país. Seguramente alguno dice "y ahora como estamos?". Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo porque lo he dicho el 20 de diciembre en la ciudad de La Plata. Dije "Va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden el crecimiento de la economía porque si no se lo van a llevar cuatro vivos". Y qué pasó? Se lo están llevando cuatro vivos. Pero este gobierno es infinitamente mejor que otro de Macri, no tengo dudas".

"Para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. No se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? ¿O por qué se creen que me persiguen y me proscriben? Porque no fui de ellos. Hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. También tenemos que saber que es necesario construir, organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en las empresas".

"Como Néstor decía, los muertos no pagan las deudas. Se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities. No, olvídense, porque además los commodities terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Es imprescindible unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso que lo aten a un % de exportaciones, pero que dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materias primas. Somos 46 millones, no alcanza únicamente con la materia prima. tenemos que incorporara valor, incorporar tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, que es lo que el país necesita. Y se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio

"Tenemos que abrir la cabeza y mirar cómo en otras economías se articula una alianza entre lo público y lo privado. tenemos recursos estratégicos extraordinarios. Gracias a los kukas también recuperamos Vaca Muerta. Recuperación kuka. Litio, materiales raros, debemos tener mirada estratégica. Que vengan a explotarlo. No digo que hagan los autos acá, pero queremos que una parte de la batería o la batería entera la hagan acá, si te lo estás llevando todo".

"Cuando escucho a algunos dirigentes, que respeto porque los ha elegido el pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones sobre el litio y se ponen contentos porque van a venir a explotar acá, pero qué vocación de colonia".

"También es necesario la renovación del pacto democrático. En una plaza como esta, que yo no estaba porque estaba en Santa Cruz por aquel 1983, en los balcones de aquel Cabildo, un argentino que no era de mi partido había ganado las eleccciones afirmanod ser la vida y la paz junto a miles de jóvenes como ustedes que horrorizados por la tragedia de la dictadura reclamaban un país diferente donde los que no piensan igual no son enemigos, sino adversarios. donde quedaba prohibido quitarle la vida al que no pensaba igual. Eso fue también en esta Plaza de Mayo. Hay que volver a renovar ese pacto".

"Políticos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos en la tumba. En nombre de todos ellos y todas ellas, no puede haber algún argentino de bien que no se oponga a esas prácticas horribles. Los miro a ustedes y sé que desde algún lugar él (Néstor) también nos está viendo y acompañando, como tantos otros y otras".

"Cuando Néstor llegó al gobierno lo amenazaron con la dolarización el presidente de aquel entonces de la corte de justicia. Aquella corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la corte suprema de la nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que pueda volver a llamarse como tal sin ponerse colorado. se lo pido a todos los partidos políticos de la Argentina. Es la imagen del país también".

"Con todos los defectos, los errores, equivocaciones, que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, en sus distintas vertientes políticas, la población ante ellos tienen una garantía: la del voto. Si no te gusta aquel presidente, aquel ministro, lo que sea, tenés en tus manos el voto. Tenemos que repensar el diseño institucional argentino. No podemos seguir con la remóra monárquicas de personas que son designadas de por vida y nunca más se rinden cuentas a nadie ni nada. No se sabe qué tienen, no se saben sus declaraciones juradas, no se saben dónde viven. Eso no es democracia".

"Es hora de que las instituciones de la República Argentina no estén para cuidar los intereses de los poderosos, sino de todos los argentinos y argentinas".

"Quiero que cada uno de ustedes cuente y que permita que este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables en la situación que vio la Argentina en materia de endeudamiento, en falta de dólares, en corridas, que esta vez la gente pueda decidir con claridad, pero sobre todo con información. Esto no es tarea de una persona, es tarea militante. Basta de pedirle al otro que haga cosas que no estamos dispuestos a hacer".