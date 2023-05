Cristina Kirchner tildó de "verdadero mamarracho indigno" a la Corte Suprema

La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó duras críticas a la Corte Suprema al que calificó de "mamarracho" durante su discurso en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Además, pidió a todos los partidos políticos modificar el Tribunal.

"Aquella Corte, de la que Néstor (Kirchner) había pedido su juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno... nunca se dijo de un juez de la Corte las cosas que se saben”, enfatizó sobre la última mitad de su oratoria frente a una multitud que la apoyó bajo la lluvia.

“No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos merecen tener una Corte Suprema de Justicia digna, es la imagen del país también", recalcó la vicepresidenta y agregó: “Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que pueda volver a llamarse como tal sin ponerse colorada, se lo pido a todos los partidos políticos de la Argentina”.

“Con todos los defectos, los errores, equivocaciones, que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, en sus distintas vertientes políticas, la población ante ellos tiene una garantía: la del voto; si no te gusta aquel presidente, aquel ministro, lo que sea, tenés en tus manos el voto”, repasó.

“Tenemos que repensar el diseño institucional argentino, no podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más se rinden cuentas a nadie ni nada, no se sabe qué tienen, no se saben sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven”, señaló. “Eso no es democracia”, sostuvo contundente.

“Es hora de que las instituciones de la República Argentina no estén para cuidar los intereses de los poderosos, sino de todos los argentinos y argentinas”, cerró.

"Habíamos llegado con la deuda defaulteada más grande de la historia y nos íbamos desendeudados y con deuda en moneda dura más baja de las últimas décadas, 8% solamente en dólares", sostuvo la vicepresidenta haciendo un balance de las gestiones kirchneristas. "Las familias tampoco estaban endeudadas, las empresas tampoco estaban endeudadas, porque el salario era el mejor de América Latina, porque la jubilación era el mejor de América Latina, habíamos peleado contra los fondos buitres y sin acceso al mercado de capitales habíamos pagado más de cien mil millones de dólares", agregó.

"¿Qué fue lo que recibimos cuando volvimos en el 2019? Nuevamente endeudada la Argentina en dólares, fuimos en 2016, 2017 el país en el mundo que más deuda en dólares tomó y cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó: otra vez el FMI, pero con un adicional, le dieron para que pudieran ganar las elecciones 57 mil millones de dólares, un préstamo inédito, insólito.45 mil millones de dólares les liquidaron y ni así pudieron pagar las elecciones. Nos entregaron un país endeudado con dos dígitos de desocupación", enfatizó.

"Seguramente alguno dice '¿y ahora cómo estamos?', todos saben las diferencias que he tenido y que tengo porque lo he dicho el 20 de diciembre en la ciudad de La Plata(...) pero este gobierno es infinitamente mejor que otro de Macri, no tengo dudas", afirmó.

