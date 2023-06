José Luis Espert decidió marcar sus diferencias con Javier Milei a pesar de que ambos se ubiquen bajo el ala del liberalismo. Aseguró que el dirigente libertario "tiene serios problemas con la Constitución", algo que considera que no debería pasarle a un liberal.

"Lo de Milei no es liberalismo, claramente", sostuvo el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio este miércoles 31 de mayo, y explicó: "Para un liberal la Constitución es sagrada, porque es la de Alberdi, nuestro prócer, y Milei piensa gobernar con plebiscitos o con DNU".

"La Constitución ya establece cual es el mecanismo para ejercer la función pública. No podes gobernar por plebiscitos, eso no es liberal. El liberal respeta primero la Constitución que es de Alberdi, no es de cualquiera, es la del padre del liberalismo en Argentina", agregó Espert en diálogo con Diego Sehinkman en Solo una vuelta más (TN).

En torno a la grieta que se formó entre él y el economista liberal, remató: "Ya de arranque hay una diferencia sustantiva. Un liberal no tiene ningún tipo de problema con la Constitución. Milei tiene problemas con la Constitución, y serios".

Las críticas de Espert se basan en los dichos reiterados surgidos de parte del líder de La Libertad Avanza, quien mencionó en más de una oportunidad que, en caso de no obtener la mayoría de votos en el Congreso, utilizará un plebiscito para aprobar proyectos de ley que considere necesarios.

Javier Milei lapidó a Juntos por el Cambio: "Son los más sucios de la política"

Por otra parte, el diputado nacional se mostró optimista de cara a las próximas elecciones y dijo que está ilusionado con confrontar al kirchnerismo en un balotaje. "Me gustaría un balotaje con el kirchnerismo", sostuvo.

"Es importante que esta sociedad descarte al kirchnerismo para siempre, porque es lo peor que le pasó a la democracia en su historia. Es absolutamente inmoral e indecente que el objetivo de un partido político que gobierna un país sea la miseria de ese país", sostuvo.

En esta misma línea, señaló que "el liberalismo tiene que imponerse a un proyecto directamente genocida desde lo económico, social y cultural como es el kirchnerismo".

"Wado" de Pedro, uno de los nombres que más resuena por parte del oficialismo de cara a las próximas elecciones.

"Es importante que el kirchnerismo vaya a elección y pierda. Que pierda el balotaje, para que quede claro que la sociedad ha decidido sacarse de encima a la lacra que es el kirchnerismo", insistió el economista para luego pasar a realizar críticas directas hacia Eduardo, "Wado", de Pedro, posible candidato del oficialismo.

Así, en relación a una posible candidatura del actual ministro del Interior, Espert cuestionó: "¿Qué nos quiere vender, que nunca hizo política? Es el ministro del Interior y pretende hacernos creer que tiene el título nobiliario de ser el heredero de la generación diezmada de la cual hablan Cristina y Néstor".

"Es un tipo que está haciendo campaña haciéndonos creer que es un extraterrestre, que viene de la nada", agregó y concluyó: "Que no nos agarre de boludos, que diga lo que es. Es ministro del Interior de un gobierno que ha hambreado al país y ha generado miseria".

AS/ff