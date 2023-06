Desde Córdoba, Macri respondió con ironía a una crítica de Carrió: "De noche, yo soy Batman"

En pleno debate sobre la ampliación de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri respondió con ironía a una crítica en su contra que había lanzado la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien sostuvo que el ex presidente "está haciendo daño" porque "su lado oscuro está jugando para que pierda" la coalición opositora.

Durante su estadía en Córdoba, provincia que gobierna el peronista Juan Schiaretti y que ha generado una nueva interna en la alianza cambiemita, Macri dio algunas entrevistas y en una de ellas fue consultado sobre la frase de 'Lilita'. "Voy a tener que hacer una confesión... Qué mejor que acá, con los cordobeses", comenzó diciendo en diálogo con La Voz.

"Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen", sostuvo mientras lanzó una carcajada.

Mauricio Macri en Córdoba: "La improvisación no es una buena consejera"

Más temprano, en un reportaje radial el fundador del PRO se mostró en contra de la idea de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y uno de los precandidatos presidenciales de ese partido, de sumar a Schiaretti y a otros dirigentes peronistas. “No entiendo porqué tanta improvisación y tanta superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contra de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés”, indicó.

"O tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder", manifestó, al mismo tiempo que consideró que "se le está faltando el respeto a los ciudadanos cordobeses" y a los dirigentes de JxC en esa provincia, como el candidato a gobernador Luis Juez.

Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Antes, Carrió había afirmado que el ex jefe de Estado "tiene un lado oscuro" y que busca que la alianza opositora pierda en las próximas elecciones nacionales: “Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a (Carlos) Menem con (Eduardo) Duhalde, a (Raúl) Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir”.

"Yo lo conozco mucho y fui la que lo acompañó hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuvo a su lado fui yo", agregó la ex diputada nacional.

Asimismo, sentenció que "Mauricio le está haciendo daño a Juntos para el Cambio" y le pidió que "pare". También optó por brindar sobre su postura en cuanto a la incorporación de Schiaretti, impulsada por dirigentes como Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, y dijo que siempre estuvo a favor de ampliar el espacio.

"Yo no hago estrategia política a través de los medios. Pero te voy a decir, yo estoy por la igualdad y la amplitud", cerró.

fp / ds