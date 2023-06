Miguel Ángel Pichetto: "No se ganan elecciones prometiendo el Apocalipsis"

El actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, considera que sumar a Schiaretti y otros sectores a Juntos por el Cambio fortalece el espacio en términos de estructura y política. "Es el desafío de crecer y de ganar las elecciones", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Entrevistamos a Gerardo Morales, quien nos decía que, a la hora de evaluar el ingreso a Juntos por el Cambio, hay que tener en cuenta que Juan Schiaretti y el peronismo de Córdoba aporta senadores y diputados, y que es muy importante que la alianza se efectúe antes del cierre del listas para que queden comprometidos para las reformas que luego haya que hacer si se llega a la presidencia. ¿Coincidís con es idea?

Comparto esa visión. A veces, se dan momentos u oportunidades que son únicas y que pueden también colisionar con otras visiones, es un poco lo que está pasando con el interés legítimo que tiene Luis Juez en Córdoba.

En 2007, la intendencia la gana el partido de Juez, la gobernación la gana el peronismo, el presidente más votado es Lavagna. En 2011, la intendencia la gana Unión Cívica Radical, la gobernación José Manuel de la Sota y la presidencia Cristina Kirchner. En 2015, la intendencia la gana Ramón Mestre, la gobernación Schiaretti y la presidencia Mauricio Macri.

Con esto quiero decir que estamos en presencia de un pueblo o una provincia con un nivel industrial, universidad, formación que decide en cada circunstancia, incluso de manera contemporánea, por las distintas o múltiples opciones que presentan en el marco electoral.

Esto me parece un tema que nadie reflejó. Hay que mirar los resultados electorales. Esto se repite en 1999 y en 2013, hay una conciencia del pueblo cordobés que no puede ser subestimada, no podemos negar la capacidad que tiene el pueblo en términos de la decisión de lo que le conviene en cada estructura, incluso electoral que se pone a consideración de la ciudadanía.

Ahora bien, el tema de los senadores es un dato relevante. Los cuatro senadores que pueden incorporar a JxC son los que pueden decidir el ingreso o no de juences que indudablemente están identificados con los que fueron seleccionados por el kirchnerismo. Hay decisiones que me parece que habrá que profundizar.

Este lunes dimos un cuarto intermedio, lo escuchamos a Luis. Tengo gran respeto por Juez y habrá que analizar el tema, pero me parece que la alianza en términos institucionales y políticos suma estructura, incorporar peronismo y sectores que siempre tuvieron una visión federal autónoma del kirchnerismo. Es el desafío de crecer y de ganar las elecciones.

Abrimos el programa planteando que Córdoba es única en muchos aspectos. Hay que remontarse a antes de la patria, invasiones inglesas, el Virrey Sobremonte se va Córdoba, la primera universidad de Argentina se funda allí, tiene 10% del producto bruto del país, el diario principal se llama "La Voz del Interior", la radio principal es Cadena 3. Entonces, todo eso más el humor, la música, la cultura, marcan un lugar con muchas particularidades.

La economía productiva, la biotecnología aplicada al agro, la producción ganadera, la tecnología hoy también, la industria automotriz...

También "el Cordobazo". La idea es que siempre Córdoba anticipa al resto de Argentina. Quizás, lo que no se está viendo correctamente dentro de Juntos por el Cambio es esa originalidad y la importancia que tiene la Provincia, que no puede ser analizada con las categorías nacionales. Además, los senadores.

Más los diputados, que alguna vez sirvieron para generar quoóum.

¿Creés que hay una oportunidad ahora y puede no haberla en otro momento?

Puede no haberla mañana, porque a veces las cosas no ocurren cuando uno quiere. Sería mejor, más prudente y razonable, hacerlo después. También hay que profundizar en los diálogos.

Hoy a Schiaretti le conviene, porque tiene una elección el día 25 y, a lo mejor, después no le conviene. Entonces, hay un punto a partir del cual lo que no se está explicando es que, en este momento, se le crea la oportunidad de incorporarlo.

No hay un acto de perversidad ni de maldad de aquellos que creemos que es bueno ampliar la coalición para ser gobierno y para ser uno de centro posible.

Acá hay algunos planteos en la sociedad que son mágicos y otros de imposible cumplimiento. Hay que desarrollar las visiones para impulsar el crecimiento del país, el desarrollo, el trabajo e ir concertando, dialogando, construyendo acuerdos y ganando el debate cultural en la sociedad.

No es abrupto, no es porque soy más malo, porque esto será de una forma, se destruirá todo, la destrucción de todo no sé si va a ser votado. Analizo mucha la política internacional y en España ganó el Partido Popular, y es probable que sea gobierno.

Perdió Vox...

Porque los extremos, en términos electorales, no funcionan. También perdió la izquierda de Podemos en el socialismo incorporada y el líder de Podemos se tuvo que ir de la política.

Lo que digo es que hay una construcción de algunos sectores del mundo de la comunicación de alentar la radicalización, tanto por derecha como por izquierda.

Pero eso tiene rating, que es una cosa distinta, porque se consigue un punto de rating con 120 mil personas.

Pero está en juego el destino de Argentina, de nuestros hijos, el futuro y el país que tenemos que construir.

Lo que vos siempre mencionás de cerrar la grieta, una agenda que pueda ser asumida por los sectores democráticos más importantes del país. En fin, pensar en Argentina.

La amliación molesta a Juez, no cabe ninguna, cualquiera que estuviera en su cuerpo se sentiría enojado...

Reitero, analizá los resultados de cómo vota el pueblo cordobés, no hay que subestimarlo. Es cierto que, quizá, es una señal, que alguno puede confundirse, pero nosotros reafirmamos esa voluntad de apoyar a Juez.

El pueblo cordobés sabe lo que vota, no es un lugar oscuro del Conurbano que no sabe de qué vota y que lo llevan a votar con un plan.

Explicado de esa manera. El punto sería el efecto secundario negativo. Cuánto pueda afectar a JxC en las elecciones cordobesas, pero que ustedes ponderaron y que, finalmente, estimaron que el daño que se produce es menor respecto de la ventaja que significa en gobernabilidad, que es gigantesca, y que esto no se podía hacer después de las elecciones, porque después de ellas, a Schiaretti puede no convenirle. Le conviene ahora casualmente para mejorar la posición en las elecciones. Puesto en estos términos, la discusión que da es más didáctica.

Si, además, la política siempre es una cuestión de intereses, compromisos y acuerdos.

Este lunes, Carlos Pagni habló de que no le convenía a Horacio Rodríguez Larreta, porque si fuera candidato a presidente, Schiaretti le quitaría votos a él en las PASO, de la misma manera que José Luis Espert le quitaría votos a Patricia Bullrich.

Acá lo que estamos hablamos es de una mayor consolidación de la fuerza que va a triunfar en las elecciones.

¿Es al revés? ¿Favorece a Larreta?

No estamos haciendo esa evaluación.

La coincidencia con Durán Barba

Este es el punto que hay que clarificar, ¿no?

Ayer estuve conversando con Jaime Durán Barba y coincidimos en términos de que el discurso radicalizado de que vamos a tomar todas las decisiones en una semana, diez días, que vamos a destruir todo es letal para Juntos por el Cambio.

Esa es una de las cuestiones que nos hizo retroceder en la mirada social, esta visión mágica que la encarna Javier Milei donde aquí hay que dinamitar todo, y los periodistas te preguntan entusiasmados "¿cuántos van a echar" y "¿cómo van a devaluar?".

Hay que construir un mensaje político con expectativas, con cambios, habrá que hacer esfuerzos pero que serán positivos para Argentina, este es el debate.

Lo vengo diciendo, pero Jaime lo expresa mejor, lo hizo en una de las páginas de tu diario en un artículo de un domingo, que fue excelente y se lo reconocí.

No se ganan elecciones prometiendo el apocalipsis ni tampoco siendo mentirosos ni demagógicos, hay que hablar con la verdad, pero también el discurso político, la construcción de una propuesta para triunfar en las elecciones tiene que tener un contenido de ilusión, una visión de futuro, mirada donde será posible que Argentina salga y que habrá hombres y mujeres comprometidos en ese camino. Entonces, me parece que la lógica es la equivocada.

Tengo un gran respeto por Mauricio Macri, considero que debía haber ordenado y liderado esta propuesta, y se lo dije hasta el último minuto. Ahora bien, la política no permite los espacios vacíos, la política le tiene miedo al vacío. Cuando uno toma una decisión de vida, respetable por cierto, y decís "no voy a ser candidato", tenemos una doble tarea que es la construcción de un programa, un mensaje a la sociedad para generar expectativas, cambio, orden, buena administración, un proceso correcto en términos fiscales y después también un liderazgo porque no hay proyecto político que pueda ganar una elección sin un liderazgo que emerja del proceso electoral.

Lo que necesitaríamos ahora, por parte de Macri, es la figura del hombre da consejos, que vivió la experiencia del Gobierno, que no esté en la etapa agonal, ayude a la conciliación, diálogo y a la construcción en una mesa donde él también pueda aportar sus vivencias en términos de gobierno.

Lo agonal lo van a sintetizar los precandidatos a presidente y así surgirá el proceso. También la gente, los periodistas y los medios tienen que bajar la ansiedad. Vos sabés que la coyuntura agonal de la política implica tensiones que son propias de la naturaleza política, no es un espacio sereno donde uno riega las plantas del jardín y pasea al perro, y todo somos buenos. Se está peleando por el poder.

Alejandro Gomel (AG): Lo nombraba a Macri y a Durán Barba. Ayer, Durán Barba decía que Macri hizo una suerte de involución a un Macri pre jefe de Gobierno, prácticamente que lo veía ahí. Le quería preguntar cómo lo veía y, sobre todo, usted que al revés vio eso como una evolución hacia al centro si se quiere o por lo menos con una posición más conciliadora. ¿Qué pasó con Macri? ¿Qué pasó con Pichetto?

Conmigo no pasó nada, tuve y dí muestras claras de cuál es mi posición frente al proceso político argentino, lo asumí en el 2019 de manera casi solitaria e individual y tuve que soportar las presiones que eso significaba.

Acabo de decir cuál debería ser el rol de Macri. Tengo mucho respeto por él, lo aprecio. Estuve hasta último minuto al lado de él y siempre entendí que debería haber ido por la presidencia, que las encuestas en Argentina tienen un marco de relatividad extraordinario y que la voluntad, la convicción, la cita con el destino, saldar la parte de la historia que le faltaba en términos de Charles de Gaulle habla de la trascendencia histórica, qué van a decir de vos los libros de historia. Intentarlo y tratar de cerrar una página, completarla y dejar un legado. Considero que esa era su tarea.

Él decidió otra cosa, lo hizo reflexivamente en un espacio tiempo. No me llamó, lo debe haber pensado con la almohada, con su mujer, su familia. Todo el mundo tiene derecho a analizar la vida propia y a las decisiones personales.

Yo soy un hombre político y todas mis decisiones inherentes a la política, no son personales.

Alejandro Gomel (AG): Ahora lo vemos cerca de Larreta. La foto de ayer junto con él fue fuerte.

Hay una hipersensibilidad.

Me habían invitado Eugenio Burzaco y Horacio Rodríguez Larreta a compartir un acto de presentación de patrulleros, equipos de seguridad, tecnología y fui. No tengo que darle explicaciones a nadie porque tengo autonomía, soy presidente de un partido, armé un partido, tengo nueve distritos que me permiten participar del proceso electoral si quisiera y lo definiéramos así, y estoy trabajando para eso, tengo una fundación y tengo algo en la cabeza, tengo ideas, una visión de país.

A los temas los ví pasar de ida, de vuelta, por atrás, por adelante durante 25 años en el Congreso, y además también le digo otra cosa que los periodistas nunca mencionan que es que tengo experiencia ejecutiva, fui intendente de muy joven en un pueblo de 20 mil habitantes donde pagaba los sueldos y en la Patagonia los pueblos son los que atenienses o griegos llamaban ciudad Estado porque la distancia a la Capital era mucha y uno tenía que construir su propio presupuesto, financiamiento y el primero pagar los sueldos a más de 2 mil trabajadores que tenía ese pueblo que era minero, sé lo que es la minería también y lo que significa en términos de la potencialidad argentina.

Entonces, mi historia personal, mi vida y la adrenalina tiene que ver con la política hasta el final. No hay nada más importante que eso, que la tarea comprometida con la sociedad y que la política no es una actividad sucia como quieren decir algunos y que todos los políticos son todos corruptos, todo malo, puede haberlos. Pero no salimos si no hay democracia, si no hay mejor nivel de representación y si no hay un buen gobierno en el país.

Pienso de esa manera, nunca hice política conyugal, a mi mujer no la puse de concejal. Tengo algunas cosas claras en mi cerebro en términos de cómo funciono.

