Jaime Durán Barba, reconocido consultor político, sostuvo que las redes sociales han cambiado nuestra forma de pensar, generando una fragmentación en la política y los candidatos. “Internet nos ha vuelto mucho más superficiales e infantilmente optimistas”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opinás de lo que está pasando con la interna de Juntos por el Cambio? ¿Creés que hay posibilidades de que se rompa el frente opositor?

Me da mucha pena el nivel de agresividad al que veo que se ha llegado, dentro de Juntos por el Cambio y en Argentina.

Es un fenómeno que está ocurriendo en otros lugares también, la gente se ha fanatizado. Hay alusiones personales que me parecen muy mal, como meterse con la vida privada de Milei, con la tartamudez de Wado de Pedro, o la infamia de vincular a Larreta con el suicidio de Favaloro.

Wado de Pedro le respondió a Levinas: "La sociedad es mucho mejor de lo que se piensa"

Toda una serie de cosas de baja calaña que no ayudan a la democracia, ni dan votos, y no sirven para nada más que para herir. Estoy en contra de todo eso.

Ahora, la crisis se venía, yo lo había analizado en mi columna de Perfil. El extraño ser, el kirchnerismo, híbrido de peronismo con izquierdismo, antinatural, tenía que estallar cuando falte la plata. Dentro de Juntos por el Cambio, desgraciadamente, no ha habido una conducción coordinada de la pelea interna, y eso provoca estos problemas.

De todas maneras, hay países en los que las internas son todavía más feroces y los partidos no se rompen. Espero que, luego de la interna, salga un candidato competitivo que pueda enfrentarse a las otras dos alternativas que hay, que están corriendo con paridad de fuerzas.

Elisa Carrió contra Mauricio Macri: "Su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio"

Alguna vez hemos comentado el problema de los “jarrones chinos” de los ex presidentes. Los papeles que quieren ocupar tanto Cristina como Macri, que no terminan de permitir que surja un recambio.

Ayer, Elisa Carrió decía que es necesaria una alianza mayor, un “panrepublicanismo”, que “hay gente valiosa en el peronismo que se puede incorporar”, pero afirmaba que Macri “tiene un lado oscuro que está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

Carrió dice que Macri no quiere que otro integrante de Juntos por el Cambio llegue a la presidencia…

Tras jurar como abogada, Elisa Carrió confirmó su precandidatura a presidenta

En todos los países en los que hay reelección se presentan esos problemas. Un político, naturalmente, siempre busca el poder, si no, no sería político. Cuando sucede que podría ser candidato y los números no le dan, se enoja mucho con los compañeros de partido que tienen mejores posibilidades.

Desgraciadamente, Mauricio creyó que ya había ganado hace unos meses. Tuvo una actitud un poco pedante cuando lanzó su libro, “¿Para qué?”.

Nada es más seguro que perder las elecciones cuando uno cree que ya las ganó. Hay que esperar hasta el final, tener paciencia, ser modesto.

Gerardo Morales: Juntos por el Cambio perdió 10 puntos frente al crecimiento de Milei

Argentina es un país complejo, y hay un fenómeno mundial. En ningún lado los grandes partidos tradicionales están teniendo éxito. Hay un estallido de pequeños candidatos, de grupos que es fruto del cambio en nuestras mentes producido por las redes.

Aquí en Ecuador, hace poco un vecino me dijo: “¿supiste que tu vecino del quinto se lanzó?”. Yo entendí mal, pensé que se había lanzado del quinto piso, y respondí, “qué pena”. “No, no, se lanzó de presidente”, me respondieron.

Va a haber 20 candidatos. Cualquier persona cree que puede lanzarse, cualquier persona cree que gana. Internet nos ha vuelto mucho más superficiales e infantilmente optimistas.

¿Juntos?

En el caso de Argentina, si no se detiene con el enfrentamiento tan encarnizado, se puede perder. Además, quien sea que llegue al gobierno, si no tiene la apertura para dialogar con todas las fuerzas políticas del país, no solo las políticas, también hay sindicatos, movimientos sociales, universidades y demás.

Si no se busca un amplio diálogo que permita poner cinco o seis puntos de acuerdo para el desarrollo, el país no va a funcionar. No es cuestión de tener mayoría en el Congreso, derogar las leyes laborales y meter presos a los sindicalistas, no es tan fácil.

Los sindicalistas son elegidos democráticamente, aunque le gusten a uno o no, aunque tengan defectos. Hay sindicatos, universidades y movimientos sociales. Hay cantidad de gente que tiene que opinar. El cambio es necesario, pero si no integra a toda la Argentina, a los distintos grupos, si no se los convoca al diálogo, no va a poder realizarse.

Se necesita una mente abierta a los acuerdos y menos fanatismo para descalificar a los adversarios por cuestiones personales. Hay que debatir más tesis y puntos de vista sobre el país.

Se reúne la Mesa Nacional de JxC

Hoy abrimos el programa con una editorial titulada “¿Juntos?”, en relación a las acusaciones cruzadas entre los referentes de Juntos por el Cambio, y preguntándonos acerca de si existe la posibilidad de que no se mantengan juntos.

Me viene al recuerdo el primer gobierno de coalición que tuvo Argentina, “La Alianza”, y cómo terminó ese frente, con el Vicepresidente dando un portazo. Quizás, la paciencia de Alberto Fenrández, al que muchos le reclamaban una actitud más enérgica, hizo que el Frente de Todos llegue a las elecciones sin romperse.

¿Un futuro eventual gobierno de Juntos por el Cambio no enfrenta ese mismo problema, la posibilidad de romperse al cabo de cierto tiempo?

Angelini: “No estamos de acuerdo con la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio”

Creo que es indispensable que el nuevo presidente tenga capacidad de diálogo. Funciona como se funcionó en la ciudad de Buenos Aires. Nunca tuvieron mayoría en la asamblea legislativa, no barrieron. Dialogaron con unos, dialogaron con otros, y han hecho un gobierno muy eficiente, que tiene el reconocimiento de la gente.

Necesitamos un presidente que sepa dialogar. Que no se pierda en el síndrome de “uy, cuando llegue al Palacio”. El Palacio mata a los dirigentes. Endiosa, y cuando se endiosan, pierden la capacidad de diálogo y van a la catástrofe.

Está pasando en todo el continente. Basta con mirar el descenso enorme en las encuestas de Lula y Petro, las críticas que sufre Boric, la caída del gobierno de Ecuador, que llamó a elecciones anticipadas, la caída de Castillo.

Stolbizer: "Una coalición no puede decir que lo primero es ajustar"

El mundo necesita líderes con capacidad de diálogo y de entender que su liderazgo en la historia no consiste en aplastar a los demás, sino en integrar a todos a un proyecto que tenga sentido.

En una entrevista que realicé a Marcos Peña en 2020, él planteaba que Cambiemos era una evolución del PRO, que era un partido que tuvo un origen conservador y neoliberal, cercano a López Murphy, pero que, en el proceso de evolución y crecimiento, sumando al radicalismo y a la Coalición Cívica, había evolucionado hacia una posición más amplia, menos sectaria y más tendiente hacia el centro.

¿Es probable que la salida de Marcos Peña y el alejamiento de vos haya llevado a Macri nuevamente a volver a las fuentes, a lo que era el PRO original, convencido de que su error en 2015 fue no llevar adelante una política como la que ahora plantea, más cercana a las ideas de Milei?

Milei suma cuestionamientos por los fondos para la campaña

Es posible que sí, pero la evolución del PRO es anterior a la formación de Juntos por el Cambio. Si comparás la alcaldía de Macri con la de Marcelo Brat, en la capital de México, fueron muy parecidas.

Macri tuvo un choque con Bergoglio por el tema del matrimonio igualitario. Tuvo una política internacional progresista interesante. Hubo una serie de elementos que le hicieron reelegirse como alcalde y le permitieron llegar a la presidencia. Un Macri como el del 2023 nunca hubiera llegado ni a la Ciudad ni al Gobierno Nacional.

Hubo una presión muy fuerte para que Macri sea un candidato testimonial frente a Cristina Fernández, porque nadie creía que era posible llegar a la alcaldía de una ciudad tan compleja, diversa y con tanta gente progresista. La extrema derecha no pudo llegar nunca a gobernar la ciudad ni el país.

Para Jaime Durán Barba, Macri sufrió una "involución".

En el último tiempo, creo que Mauricio tuvo una involución al Macri original, pero no pasó eso con el gobierno de la Ciudad, ni tampoco con su primera etapa en el Gobierno Nacional. Hubo un elemento progresista sin el cual no hubiera ganado. Recordemos que ganó por un 1%. Del 50% que sacó, más de la mitad es gente progresista.

Sin esas actitudes progresistas no habría sido lo que fue. Esas actitudes se expresaron incluso en los billetes, defendiendo la vida y poniendo animalitos. Creo que hubo una involución ideológica que lo ha llevado a la situación actual. En este momento es el dirigente del PRO que menos mide para la presidencia, porque su electorado no es el de una derecha sectaria.

Bolsonaro, la sombra del olvido

¿Puede que esto se deba a un error de lectura del triunfo de Trump o Meloni, que confundieran derecha con economía de derecha, y no se dieron cuenta que estos líderes, en sus países, aplican políticas que nada tienen que ver con el neoliberalismo, y su perfil de derecha tiene que ver con cuestiones de migración, género o cuestiones religiosas?

Sin ninguna duda. No hay como trasladar la experiencia de un país a otro.

Creo que Bolsonaro, en Brasil, es un fenómeno parecido al de la anti política, de hecho Lula logró el apoyo de casi todo el establishment brasileño, porque Bolsonaro defendía tesis no progresistas.

Es un fenómeno que se parece en algo al de Trump, pero nada a los dos otros fenómenos de América Latina, que vienen por la izquierda. Boric es militante de una izquierda moderna, mientras que Lula y Petro piensan todavía que Maduro o Fernández son de izquierda.

FM JL