Angelini: “No estamos de acuerdo con la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio”

Federico Angelini es el titular del Pro Nacional, y hoy lunes tienen uno de los debates más difíciles: "si no somos el cambio, no somos nada".

Deben debatir la incorporación de muchas figuras, la más complicada es la incorporación de Juan Schiaretti. “La situación está muy movida", remarca el presidente del partido. El viernes se planteó en ampliar la coalición con el gobernador de Cordoba, Juan Schiaretti, entre otras figuras y hay un gran debate.

"No será algo que pase desapercibido. Nosotros hemos recibido cartas de dirigentes del pro cordoba, y que frente al proceso electoral que ellos están enfrentando, con lo que significa enfrentar al oficialismo, nos han manifestado su preocupación y piden por favor que la coherencia sea uno de los valores. Que si Schiaretti en la provincia en malo, no puede ser bueno en la nación”, comenta Angelini.

“Nuestros dirigentes de Córdoba nos plantean que no estamos de acuerdo con la incorporación de Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio”, sentencia el presidente del Pro Nacional.

Pretto y Soher, los "amarillos que son noticia"

Angelini se refirió a las declaraciones del actual candidato a vice de Daniel Passerini y ex presidente del Pro Córdoba, Javier Pretto: "Es espantoso que digan que están esperando ofertas. No me gustó lo que escuché de Pretto. Eso muestra que la poítica está lejos de la gente. De la coherencia. La nitidez de por donde va el proyecto, vos le tenés que mostrar a la gente por donde vas. Si tenes dirigentes que van de un lado para el otros, si esto es una compra de dirigentes, no es bueno. Ahí en donde Patricia Bullrich es contundente: La coherencia es fundamental para desatar el nudo".