“Abrimos con la canción de Marta Sánchez, "Desesperada", donde le canta a la desesperación que le genera un desamor, y la incompatibilidad de pareja, que podríamos plantearnos como metáfora de lo que sucede en Juntos por el Cambio”, inició Jorge Fontevecchia la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del lunes 5 de junio.

Ayer, Eduardo Fidanza tituló su columna, del Diario Perfil, “Implosión de Juntos por el Cambio”, adelantando de alguna manera a lo que venía apareciendo. Y, el día anterior, también en Perfil, Artemio López, hablaba del riesgo de correrse al centro, en el caso de Juntos, cuando la tendencia de acuerdo a él es hacia los extremos. Y aquí está el punto central.

El personaje del fin de semana fue Juan Schiaretti, quien había propuesto un frente de frentes, el cual ahora es impulsado por Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, lo cual desató la implosión a la que hizo referencia Fidanza.

Larreta: "Nunca voy a criticar a nadie de Juntos por el Cambio, aun cuando lo hagan conmigo"

“No veo en esta propuesta de sumar a Schiaretti algo nuevo o desesperado. Recuerdo a Larreta en 2021 diciendo que a él le gustaría que Schiaretti fuera jefe de Gobierno o vicepresidente de un eventual gobierno que él condujese. Pero, al mismo tiempo hay que decir que hay algo táctico, porque si hubiera sido planificado, las elecciones en Córdoba hubieran sido una semana antes y no un día después del cierre de listas”, manifestó el conductor.

Schiaretti, en 2019, ganó las elecciones en Córdoba, vino a Buenos Aires, y la primera reunión que tuvo fue con Macri, y no con sus socios de la tercera vía, Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Se trata de una combinación estratégica.

De la misma manera que Mauricio Macri convocó a Miguel Ángel Pichetto, un mes antes de cerrar las listas, es lo mismo que hace hoy Rodríguez Larreta.

"Tienen miedo": fuerte interna en JxC por la "maniobra" de sumar a Schiaretti

Carrió dice que Macri no quiere que Larreta gane, y que se trata de un tema que toca a todos los presidentes cuando los electos no pueden ser ellos, y utilizó como ejemplo a Alfonsín con Angeloz, a Menem con Duhalde, a Cristina con Scioli y ahora a Macri con Larreta. Es decir, no quieren que ocupen el puesto que dejaron, una persona que ellos impulsaron, si no soy yo que no sea nadie.

“Luego está la historia de la llamada Alianza, entre el radicalismo y el peronismo republicano, en el Frepaso, que terminó implosionando cuando Chacho Álvarez se fue en mitad del gobierno. Algo que podría suceder si en un determinado momento de un gobierno de Juntos por el Cambio, uno de sus componentes, por ejemplo Patricia Bullrich o el que representa el radicalismo, Larreta, enojados con una tendencia en un sentido o en el otro se van en el medio del gobierno”, sostuvo Fontevecchia.

Angelini: “No estamos de acuerdo con la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio”

Otro elemento, es cómo Cambiemos fue evolucionando hacia el centro. Y la diferencia entre el PRO y Cambiemos la explicó muy bien Marcos Peña.

Peña explicaba que Cambiemos era el giro al centro del PRO, y que venía a ser una evolución del PRO al sumar a la Coalición Cívica de los radicales, y que había dejado sus posiciones más neoliberales y de derecha con las que había comenzado.

Hoy tenemos una regresión del sector duro del PRO que considera que su error fue no haber gobernado en 2015 con las ideas del PRO y haber intentado girar al centro.

¡Por fin una alegría!

Artemio López sostuvo en su columna que “en una sociedad que pide polarización, ir al centro es un error”.

La discusión de la polarización es el tema de la estrategia política que determinará quién será el ganador, y no es algo que le pasa solamente a Juntos. En el caso de Juntos se expresó de una manera casi extrema, con Carrió diciendo que Macri no quiere que triunfe Larreta, o Patricia Bullrich diciendo que Larreta es Massa.

“El corrimiento al centro del Frente de Todos lo representaría a Scioli, y a la visión más dura la representaría la vicepresidenta con la eventual candidatura de Wado de Pedro”, mantuvo el periodista.

Patricia Bullrich: No vamos a entregar a Córdoba a los acuerdos de cúpulas

“Finalmente, la sociedad tiene seis sectores, cada una de las coaliciones está dividida en dos, y cada una tiene un sector extremo y uno de centro. Y ese sector extremo toca fronterizamente con los otros dos componentes de estas seis divisiones, por un lado la izquierda y por el otro la derecha libertaria", expresó el conductor.

"Este esquema de seis componentes, hace que dos tengan más puntos en común, es decir, el sector de centro de cada una de las coaliciones con el sector de centro de la coalición opositora, que entre ellos mismos y el sector extremo de cada una. ¿Se juntaran en un futuro?”, explicaba y se preguntaba Fontevecchia.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que “lo que Argentina necesita, para dejar atrás tantos años de decadencia y frustración, es tener una nueva alianza política y luego un gobierno de unidad nacional”.

Patricia Bullrich habló de su relación con Rodríguez Larreta: "No me iría de vacaciones con él"

Mientras que Horacio Rodríguez Larreta sostuvo ayer que “hay que construir una nueva mayoría amplia para impulsar un cambio. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con el kirchnerismo en la Argentina”, ratificando ambos la posición de unirse para construir un nuevo espacio que les permita la victoria.

Por su parte, Patricia Bullrich no tuvo ningún tipo de reparo y en una entrevista preguntó “¿Quiénes son Larreta o Morales para decir públicamente quién entra y quién no a Juntos?, además aseguró que “si se cierra este acuerdo perdemos Córdoba”.

“Este acuerdo, que le escuché a Rodríguez Larreta en 2021, está mal estructurado tácticamente porque sabiendo que las listas se cierran el 24, las elecciones en Córdoba tendrían que haber sido una o dos semanas antes y desdobladas”, este sería el punto más fuerte de la precandidata a presidenta, según lo analizado por Fontevecchia.

La exministra de Seguridad se aseguró dejar del todo clara su posición y declaró que “Larreta y Morales son amigos de Massa. Son Massa, plantean siempre lo mismo, discuten sobre un modelo que es el que está llevando Massa”.

Eduardo Amadeo: "Es un error incorporar a sectores que no comparten la vocación de cambio"

Estas declaraciones parecieran no tener retorno, y ser algo que modifica el mapa político argentino.

Miguel Ángel Pichetto, por otro lado, declaró que “no podría estar en contra de lo que significa una apertura y amplitud”, ya que él mismo cruzó el Rubicón y fue parte de ella al ser convocado por Mauricio Macri en 2019 y “romper una historia de pertenencia”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló sobre el ex presidente Mauricio Macri y dijo que “el lado oscuro de Mauricio está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

El politólogo, Andrés Malamud manifestó que “Juntos por el Cambio está detonando el proyecto común”.

Morales y Lousteau le dieron su apoyo a Larreta para sumar al peronista Schiaretti

La discusión de fondo es que a quien le toque gobernar, que va más allá de a quien le toque ganar las próximas elecciones, necesitará generar consenso y amalgamiento como decía Malamud.

“¿Quién tiene la capacidad de amalgamar lo diferente? Amalgamar lo diferente es un arte, la capacidad del líder de tener las credenciales suficientes para lograr sumar al que está del otro lado. Esas son cuestiones personales, y hay dos líderes que están en su momento de retirada que no dejan surgir a otros que son Cristina y Macri, y eso deja a ambas coaliciones sin un primus inter pares, que sería quien tendría las credenciales y estaría más allá de la discusión de los demás, y que pudiera trazar un puente para llamar al otro”, sostuvo el conductor.

Schiaretti está en minoría y se dificulta su ingreso a Juntos por el Cambio

Para finalizar la apertura de Modo Fontevecchia, Jorge leyó un texto del filósofo y sinólogo francés, François Jullien, que habla sobre los opuestos.

“Hace falta toda la fuerza de ese pensamiento disidente tan singular, tan solitario, para poder pensar en contexto ontológico griego que existe una armonía más poderosa que la aparente, y que mantiene en tensión coherente a los opuestos en un lugar que se los pueda separar. Pero hay, si, una lengua que los expresa principalmente y que lo da por correlación, que es la china. No por construcción, reacción sintáctica lo opuesto se plantea de entrada como complementario, que lo opuesto no es más que el otro dentro de una lógica. El cielo por ejemplo en su altura, es en verdad lo opuesto a la tierra en su bajeza, pero uno llama de inmediato al otro en frente, y su binomio designa al mundo en la palabra china tiān dì.

De igual modo, la montaña en su masa inmóvil y su compacidad se opone al agua, en su fluidez, transparencia y que no tiene forma, pero la montaña necesita del agua para irrigar y animarse, y el agua necesita de la montaña para circular y manifestarse, como no deja de mostrar el pintor Su Shi, y los dos opuestos mantenidos juntos y correlacionados son la manera que tienen, los opuestos, de mantenerse juntos y de nombrar lo que nosotros llamamos el paisaje.

Antes de designar lo masculino y lo femenino, o el príncipe y el pueblo, Jan Jing nombrar la solana y la hombría de la montaña, la ladera soleada o lo que queda de la sombra, esas dos caras o esas fases opuestas que no podrían disociarse.

Bullrich: sumar a Schiaretti es poner una bomba en la campaña en Córdoba

De allí, si por el lado griego, Heráclito, debió denunciar heroicamente el aislamiento de los opuestos mantenidos y separados y bloqueados en el ser”.

“El presidente que tenga éxito en la Argentina, de alguna manera tendrá que lograr lo que François Jullien encuentra en la lengua china en la unión de los opuestos, quien logre eso logrará sacar a la Argentina de la crisis que estamos transitando”, concluyó Fontevecchia.

