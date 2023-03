Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, se mostró arrepentido sobre la tercera vía que quiso conformar en 2019 con otros dirigentes y criticó a quienes “cambian de posición” de manera constante en la política.

Lanzado una vez más con el gobernador cordobés Juan Schiaretti para disputar las presidenciales del 2023, Urtubey recordó el armado que en 2019 intentó ir por fuera del Frente de Todos y Juntos por el Cambio como respuesta a la polarización.

Su reflexión, sin embargo, dejó en claro que el espacio que había conformado y se diluyó posteriormente no tuvo el mejor final. "Me arrepiento de la mesa con (Miguel) Pichetto, (Sergio) Massa y (Juan) Schiaretti. Los cambios grandes que se hicieron en la Argentina se hicieron en contra del poder”, expresó el salteño.

En aquella oportunidad, Pichetto terminó compartiendo la fórmula presidencial con Mauricio Macri y Sergio Massa se convirtió en accionista del Frente de Todos junto a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. “Si vos no podés cumplir tu palabra, ¿qué te queda como dirigente político? Si andas cambiando de posiciones y hasta de principios, la gente no va a confiar”, dijo Urtubey este domingo 19 de marzo en diálogo con Opinión Pública por El Nueve.

Consultado por el armado de su espacio actual con Schiaretti, el cual anunció el 10 de enero, evitó dar nombres y manifestó que no se trata de reunir a muchos políticos, sino de llevar adelante reformas. “Cuando amontonas dirigentes perdés. Si querés transformar Argentina rodéate de dirigentes, militantes y ciudadanos que quieran ese cambio”, sostuvo.

"Queremos un rumbo distinto, el común denominador del kirchnerismo y el macrismo es que no hay rumbo, no existe el rumbo. El umbral del dolor argentino no aguanta más el ajuste", agregó después, remarcando que se ubica por fuera de la grieta.

Urtubey y Juan Schiaretti este año en el lanzamiento de su espacio.

Urtubey habló sobre la competitividad de su espacio

Consultado sobre las posibilidades de sumar votos en las presidenciales, Urtubey consideró que si el Gobierno Nacional sigue en caída libre las chances aumentan. “Si estos se la siguen poniendo, somos competitivos”, resumió.

Luego, respecto a qué votos irían a su espacio por parte de las dos coaliciones mayoritarias, planteó: “Cuando estás dejando un país con 100% de inflación y 50% de pobreza, ¿qué voto es tuyo?". Hoy esa discusión está puesta en Javier Milei y en la posibilidad de que le reste votos a Juntos por el Cambio, lo cual favorecería al oficialismo. Escenarios.

Por otro lado, el ex mandatario norteño aseguró que su discurso por fuera de la grieta no funcionó “por la grieta”.

